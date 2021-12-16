Алексей Жамнов: В ситуации с Кузнецовым мы сделали все возможное, но вердикт не изменить

- Поделитесь впечатлениями от игры.

- Матч был тяжелый. Мы постарались сделать ротация, но в таких матчах надо уметь играть без шайбы. Ребята выполнили задание в плане обороны, но после второго периода периода стало понятно, что игра идет до гола.

- Матчи со шведами часто складываются очень результативно. Сегодня так не получилось. Связано это с тем, что вы пробовали разную тактику или эмоций не хватило после Канады?

- Эмоции были вчера, а сегодня новый день. Должны быть новые эмоции. Дело не в тактике. Просто шведы отличаются от канадцев. У них хороший контроль шайбы. Мы старались играть так же плотно, но иногда не получалось. В таких матчах, когда нет контроля шайбы, надо правильно играть без шайбы. Сегодня было в обороне лучше, чем с канадцами.

- Сегодня президента ИИХФ Люк Тардиф заявил, что дисквалификация с Евгения Кузнецова не будет снята. Что предпринимала наша федерация и тренерский штаб, чтобы ее снять? Было ли общение с Евгением и его юристами?

- Это лучше озвучит федерация. Были переговоры с ИИХФ. Старались сделать все возможное, но есть много нюансов. Здесь мы бессильны. Вердикт был сегодня озвучен и ничего не изменятся.

- Шансов у Кузнецова не было?

- Изначально, когда мы начали вести диалог, вроде был свет в конце тоннеля, но оказалось это не так.

- Вы говорили, что у каждого тренера сборной есть свой фронт работы. Кто сейчас отвечает за большинство? Сергей Гончар когда работал в «Питтсбурге», отвечал не только за защитников, но и за большинство. В сборной у него такие же функции?

- Да. Он отвечает за большинство вместе с Сергеем Федоровым.

- Показалось, что во втором периоде пересеклись на пару смен Гусев с Шипачевым. Это были пересменки или план «Б»?

- Нет. С десятой минуты второго периода мы хотели посмотреть такое сочетание. Потом вернули старое сочетание Марченко с Шипачевым. Гусеву было тяжело, у него была простуда. Не было в концовке свежести, хотя он создал гол. Мышление у него есть в атаке может созидать.

- После двух периодов Россия доминировала на вбрасывании. Канадцы так были сильны вчера, или вы что-то поменяли?

- В центральной линии были другие ребята сегодня. Мы всегда разговариваем с центральными форвардами, обьясняем нюансы. У нас было сегодня шесть игроков, на вбрасываниях. Мы сегодня что-то меняли, иногда выходил Ткачев на вбрасывание в нашей зоне. Это значимый компонент в игре.

- Войнов в финале с немцами уже забивал с передачи Гусева. Как они изменились за четыре года и какие шансы попасть у них на Олимпиаду?

- Они стали мудрее. А шанс есть у любого. На Олимпиаду поедут сильнейшие. Былые заслуги не учитываются.

- Войнов пропустил прошлый сезон, а Гусев неудачно играл в НХЛ. Они были оба как сбитые летчики.

- Наша задача - посмотреть всех кандидатов А дальше все зависит от них.

- Федотов свою часть работы выполнил. Будет играть в следующем матче?

- Он отстоял на ноль. Кто будет играть в следующем матче - посмотрим. У нас есть тренер по вратарям. Это к нему вопрос.

- Вы сказали, что капитаны будут разные. Передумали?

- Мы учитывали ротацию, и решили сегодня играть тем же составом. Все будет зависеть от того, кто в какой форме. Мы хотим, чтобы была ротация, но были и свежие игроки.

- Морозов настолько плох в игре без шайбы, что вы его сняли с матча?

- В таких встречах, когда надо уметь играть без шайбы, его чуть не хватало. Но у Вани будет шанс сыграть в следующей встрече. Чем больше человек будет играть, тем быстрее к нему вернется уверенность.

- Чистяков не пользуется в клубе большим доверием, а тут вы поставили его в первую пару. Почему в клубе он выглядит ниже среднего?

- Когда мы выбирали защитников, учитывали все нюансы. Стараемся играть в плотный хоккей. Наш штаб посчитал, что именно он подойдет под схему. Он сыграл неплохо, это плюс для него.