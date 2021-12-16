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Жамнов слово сдержал: сборная России выдала спектакль в традициях и стиле Красной машины

Россияне сыграли против Тре Крунур в точном соответствии с советской формой – терпеливо, ответственно, дисциплинированно, строго по заданию тренеров. И успех пришел. Потому что и мастерство есть
Жамнов слово сдержал: сборная России выдала спектакль в традициях и стиле Красной машины
16 декабря 2021 23:03
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Не уверен, что наши дожали бы шведов, не отойди от простуды волшебник Пхенчхана. Хотя я согласен с главным тренером Алексеем Жамновым: кондиций и чувства шайбы Гусеву недоставало. Потому в большинстве его связка с Шипачевым из-за мелкого брака так и не сработала. Однако в решающий момент Никита в середине третьего периода исполнил так, как умеет только он. Вратарь желто-синих Хелльберг признался после матча, что даже не видел, как пошла диагональ на его пятак, где отскок подкараулил Войнов.

Именно Войнов в финале Олимпиады-2018 открыл счет с подачи Гусева, а в овертайме оба поучаствовали в золотом голе Капризова. А ведь Никита в третьем периоде еще и сам пару шайб положил в ворота немцев, когда сделал счет 2:1 и за 56 секунд до конца спас Россию от позора, в меньшинстве сравняв счет.

Но этот победный укол Гусева – Войнова в Парке легенд нужно было еще подготовить, удержать в руках инициативу, сохранить нейтральный счет. С чем команда прекрасно справилась. Наш тренер, как и обещал, провел воспитательную работу.

На сей раз центрфорварды глубоко в зону гостей не залазили, старались играть по позиции, закрывать линии передач. Потому провалов почти не возникало. А если они и случались, все спокойно и деловито подчищал Федотов. Опять же штаб, наверное, рисковал, доверив Ивану защищать ворота второй вечер подряд. Но не прогадал. Голкипер ЦСКА сыграл еще сильнее, чем накануне против Канады. Даже ни единого намека на ошибку, какую-то неточность не допустил. Браво!

Впрочем, то же самое можно сказать обо всех парнях в красной форме с аббревиатурой СССР на груди. При всем желании даже и придраться не к чему. Не считая мелких огрехов. Но у кого их не бывает! Хоккей – все-таки игра, а не вахта на автомобильном конвейере. От соперников тоже кое-что зависит. В том-то и дело, что разгуляться скандинавам в зоне атаки, в чем они большие мастаки, наши так и не позволили.

Особенно мне понравились заключительные две минуты, когда требовалось удержать минимальный победный счет 1:0. Хотя шведы и выиграли несколько ключевых вбрасываний, ничего серьезного россияне им создать так и не позволили. Когда же шайба все-таки доходила до ворот, Федотов действовал безупречно. Он этим олимпийским спокойствием вселял в партнеров уверенность весь матч. Ни в одном эпизоде в обороне даже намека на панику не возникло. Каждый знал свой маневр, позицию, сыграл по оппоненту и шайбе четко.

Заслуженная победа. И реванш за поражение месяц назад в Хельсинки на Кубке Карьяла (2:4), где мы вчистую уступили Тре Крунур, несмотря на лакросс-шедевр Мичкова.

Теперь в очереди на квит финны.

источник: «Советский спорт»
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