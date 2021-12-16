Иван Федотов: Наумов подсказывает много деталей, и я понимаю, что расту

- Вы ожидали, что удастся сыграть два матча подряд?

- Тренерский штаб принял такое решение, но турнир скоротечный, и все может поменяться.

- С кем было сложнее играть, с Канадой или Швецией?

- С канадцами у нас было хорошее начало, напористое, забористое. Мы играли весь матч строго, хорошо держали шайбу, хорошо выполняли установку тренерского штаба. Игра с Канадой была эмоциональной, хоккей у нас был дисциплинированный.

- Вы чувствуете свою вину за первую пропущенную от Канады шайбу?

- Вины никакой нет, но я мог сыграть более надежно в том моменте. Так сложилась ситуация, что игрок делал прострел, и я не очень удачно сыграл. Слава богу, что мы выиграли. Так что ничего страшного.

- Это был дальний бросок или прострел?

- Это был прострел. Он отдавал на дальнего игрока.

- Понятно, что вратарю надо взаимодействовать с защитниками, понимать, по какой системе команда играет в обороне. Учитывая, что Сергей Гончар ваш тренер в ЦСКА, насколько похожа система игры у армейцев и у сборной России?

- Если говорить о моих взаимодействиях с защитниками, то сейчас каждый тренер в любой команде требует, чтобы вратарь играл с шайбой, помогал защитникам. Голкипер – это как шестой полевой игрок. Он может подсказать в какой-то ситуации, принять решение. Полюс игра клюшкой – это очень важный фактор. Что в сборной, что в клубе от нас требуется помогать. Никакой разницы.

- Помогает ли адаптироваться присутствие знакомых лиц по клубу?

- Приятно, когда в сборной работают лица из клуба - Сергей Федоров, Сергей Наумов. Но, в общем, это другое место и другая команда, хотя и придерживаемся некоторых нюансов и деталей, которые делаем в клубе, их присутствие помогает.

- Понятно, что на Олимпиаду вратарей будет отбирать Евгений Набоков. Вы с ним знаковым, общаетесь?

- У меня нет его контакта. Я думаю, ему сейчас хватает своих забот. Нас тут никто не осведомляет по поводу Олимпиады. Времени еще достаточно, все может решиться в последний момент. Никто не зацикливается. Мы сейчас играем здесь, потом вернемся в клубы, и дальше будет видно.

- Полевым игрокам дали буклет на двадцать страниц. Какой буклет дали вратарям?

- Нам одну страницу дали, где написано: «лови шайбу».

- Наумов бил Илью Сорокина по ловушке, чтобы он держал ее выше. Вас тоже?

- Меня, слава богу, не бьет. У меня с ловушкой проблем нет, но другие нюансы подтягиваем. Наумов много деталей подсказывает, помогает, как и Сорокину помогал. Это здорово, потому что он очень сильный специалист. Понимаешь, что растешь и делаешь шаги вперед. Сейчас такой хоккей, где много нюансов, которые играют важную роль.