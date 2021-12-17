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Василевский ставит вечные рекорды, а голы Ничушкина уже никого не удивляют

Варламов выиграл первый матч, Василевский – 63-й. Ничушкин снова забил, Капризов – тоже, а россиян в НХЛ уже 51. Жизнь за океаном кипит, несмотря на пандемию, карантины и даже пустые трибуны
Василевский ставит вечные рекорды, а голы Ничушкина уже никого не удивляют
17 декабря 2021 10:35
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Андрей Василевский без особых усилий, как это кажется со стороны, поставил на поток установку вечных вратарских рекордов. В уникальном плей-офф-2020 он выиграл 18 матчей. Сами понимаете, при стандартном Кубке Стэнли с четырьмя раундами и сериями из семи матчей при всем желании и рвении больше 16 викторий никогда не добудешь. Теперь вот обошел Марка-Андре Флери по победам в календарный год – 63 против 62. Причем сибиряку для этого понадобилось 88 матчей, а канадцу в 2009 году – 98.

«Тампа» вернула «Оттаве» долг (2:1) за сенсационную оплеуху в прошлую субботу в столице Канады – 0:4. Правда, ворота «молний» там защищал не Василевский, а его сменщик Эллиотт. Тот успех так воодушевил «сенаторов», что в следующем туре они разгромили во Флориде лидировавших в НХЛ местных «пантер» - 8:2.

В той игре в свою очередь взял выходной Бобровский. Однако возвращение Сергея в рамку южан не помогло им сегодня справиться с «Лос-Анджелесом» - 1:4. Равно как вхолостую откатал впервые поднятый из фарм-клуба «Флориды» 21-летний нападающий Григорий Денисенко. Он стал в этом чемпионате НХЛ 51-м представителем нашей страны – 10 вратарей, 12 защитников, 29 форвардов.

Зато первую в сезоне победу одержал Семен Варламов (3:1), отразивший 40 из 41 броска «Бостона». Трибуны новенького дворца «Айлендерс» весь третий период заряжали: «Варли! Варли!» Что, однако, не помогло россиянину остаться сухим. Его распечатал защитник Райлли за 54 секунды до сирены. Тем не менее первой звездой матча Семена наградили. Хотя его задачу облегчило отсутствие двух глыб «Брюинз» - капитан «медведей» Бержерон и первый провокатор лиги Маршан отстранены по ковид-протоколу.

Как это ни странно, в трио звезд остальных девяти матчей дня не оказалось ни одного россиянина! Видимо, подвиги Василевского, Капризова и особенно Ничушкина уже никого не удивляют. Правда, в отличие от «Тампы», «Миннесота» и «Колорадо» уступили.

«Дикие» на своем льду в буллитной перестрелке капитулировали перед «Баффало» - 2:3. В активе Капризова второй гол хозяев, в пассиве – штанга при исполнении решающего штрафного броска.

Сложнее с Ничушкиным. Да, его «Колорадо» в гостях не справился с «Нэшвиллом» - 2:5, но бился-то до конца. Гости летели 0:2 и 1:3, но дважды сокращали отставание до минимума. Во втором случае это сделал наш Вэл. Только на финише «хищники» дожали обескровленных оппонентов, игравших в 10 нападающих, включая Михаила Мальцева. Из-за ковида или травм «лавины» лишились капитана команды Ландескуга, ведущего защитника Макара, а также Комфера, Бураковски, Тейвза, Байрама и элитного силовика Макдональда!

В итоге Ничушкин откатал 25 минут 47 секунд. Челябинец побил личный рекорд пребывания на льду сразу более чем на пять минут! А его результативность продолжает колебаться у отметки супербомбардира «очко за матч». В 18 играх Валерий забросил десять шайб и сделал шесть передач. Неужели это тот человек, который не мог в НХЛ забить 92 матча подряд?! Не верю!

Из остальных событий отметим успех «Эдмонтона» после шести поражений. К победе над «Коламбусом» (5:2), разумеется, приложили руку Макдэвид (две передачи) и Драйзайтль (одна). Капитан «Ойлерз» возглавил список бомбардиров чемпионата – 47 (16+31) очков, у немца стало 46 (23+23), третьим идет Овечкин – 46 (21+25).

источник: «Советский спорт»
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