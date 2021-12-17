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«Матч ТВ», не стоит одним неосторожным вопросом перечеркивать всю историю отечественного хоккея

В кои-то веки «Матч ТВ» в флагманском ток-шоу «Есть тема!» сегодня вспомнил о национальном спорте России – хоккее. За час умудрились проговорить четыре темы, каждой из которых можно было посвятить отдельную передачу.
«Матч ТВ», не стоит одним неосторожным вопросом перечеркивать всю историю отечественного хоккея
17 декабря 2021 15:17
автор: Виталий Славин
автор фото: Федерация хоккея Канады

1. НХЛ и Олимпиада-2022 в Китае.
2. Сборная России в форме СССР на Кубке Первого канала.
3. Молодежная сборная России без единого легионера на МЧМ-2022.
4. Проект закона РФ о компенсациях самими игроками затрат на их воспитание при переезде за рубеж.

Да, все четыре части очень интересные, со своими проблемами и подводными камнями, которые обсуждать и обсуждать. Но у нас круглосуточно, даже когда всю северную страну засыпало снегом, увлеченно воркуют о том, чего в РФ нет. Я понимаю, футбол главенствует в рейтингах. Но, как знают все телевизионщики, если с утра до вечера показывать вымя коровы, именно оно станет топ-звездой ТВ!

Ну да ладно, пусть спортивные телекорифеи сами в своем хозяйстве разбираются. Потолкуем об этом конкретном, можно сказать, уникальном хоккейном выпуске.

Поразило присутствие в студии забубенного дилетанта, давно и успешно снующего с канала на канал на федеральных политических ток-шоу в качестве мальчика для битья. Ахинею, которую он нес, просто невозможно было слушать. Неужели на ТВ только так дешево хайпить умеют? Неужели нельзя организовать огненный спор людей, разбирающихся в предмете, а не провоцировать профессионалов дурацкими измышлениями профана?!

Впрочем, и сами авторы программы знатно подливали керосина в виде ложных постулатов в естественном желании максимально разжечь в студии страсти. Стимулировать шумную и забористую дискуссию - абсолютно правильно. Но какая, к черту, политика в возможном отказе НХЛ от поездки в Пекин?!

Во-первых, этот визит прописан в трудовом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков. Во-вторых, глава НХЛ Гари Беттман несколько раз подтвердил, что лига выполнит свое обещание, а принимать решение об участии в Играх-2022 будут только игроки. В-третьих, НХЛ по любому выгодно сыграть на Олимпиаде хотя бы ради продвижения своего эксклюзивного продукта на бескрайний китайский рынок. Та же НБА резко прибавила в популярности как раз после того, как командировали своих звезд на летние Игры-2008 в Пекине.

Странно, что в студии «Матч ТВ» не прозвучал главный аргумент, о котором уже громогласно заявили на недавнем совете директоров НХЛ. А именно: если лига передумает-таки ехать в Поднебесную, играть в олимпийскую паузу ее клубам будет попросту негде! Хозяева дворцов НХЛ агрессивно и массово бронируют на февраль арены под мероприятия, никак не связанные с хоккеем.

Совершенно бессмысленным был и вопрос – станет ли золотая медаль Пекина-2022 полноценной без участия энхаэловцев? По сути это означает перечеркнуть всю историю отечественного хоккея! Ведь все наши девять олимпийских титулов добыты на турнирах без участия НХЛ. Но разве это принижает ценность золотых хет-триков Фирсова и Рагулина, Давыдова и Кузькина, Третьяка и Хомутова? Да нет, конечно! Это слава и гордость нашего и мирового хоккея.

Или кто забыл, какое событие ИИХФ назвала наиболее ярким и памятным за более чем столетнюю историю международной шайбы? Да с этой самой громкой спортивной сенсацией ХХ века в США носятся, как с писаною торбой, до сих пор! Речь, понятно, о победе американских студентов на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде над монструозной Красной машиной Виктора Тихонова. Ау, НХЛ! Ты где? Почему мы не увидели твоих представителей на домашних Играх 41-летней давности?

Короче, бухтеть и критиковать можно долго. Но зачем? Здорово, что «Матч ТВ» наконец-то вспомнил о самом заслуженном и победном спорте, в котором мы почти 70 лет доминируем на планете. Который регулярно поставляет на мировой рынок товар высшей пробы. Который миллионы долларов зарабатывает в НХЛ своим исключительным талантом и мастерством, а не выгребает миллиарды рублей из карманов российских налогоплательщиков.

Ждем новых хоккейных выпусков и, самое важное, адекватных экспертов. Проплаченным провокаторам не место в нашей великой хоккейной семье!

источник: «Советский спорт»
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