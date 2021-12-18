Покажите вратаря Билялова и нападающего Крейчи! Сегодня на КПК встречаются сборные России и Чехии

Сборная России вслед за канадцами (4:3) героически одолела шведов (1:0). Во многом благодаря вратарю Ивану Федотову, которому хватило свежести и концентрации сил на два матча с интервалом в 24 часа. Голкипер-победитель с удовольствием пообщался с журналистами, которые намекнули, что турнир для него закончился.

Возможно, они правы. Пора тренерскому штабу проверить другого стража ворот. Или других. Напомним, в обойме Тимур Билялов из «Ак Барса» и участник ЧМ-2021 в Риге Александр Самонов, долго остающийся в СКА без игровой практики.

Главный тренер команды из Казани Дмитрий Квартальнов вскользь посетовал, что Билялов пока в запасе. В матче с Канадой на банке сидел он, а против Швеции – Самонов. Так что ждем их выхода на сценц. Нелишне напомнить, что питерца назвали лучшим вратарем прошлогоднего Кубка Первого канала. Но кто будет защищать противоположные ворота? Вряд ли «ястреб» Шимон Грубец, проигравший вынесенный матч финнам. Рискнем предположить, что герой плей-офф-2021 и обладатель Кубка Гагарина Шимон останется в резерве, а на лед выйдет челябинец Роман Вилл, который в прошлом сезоне проиграл конкуренцию Федотову.

2 (1+1) очка набрал прекрасно знакомый российским болельщикам Ян Коварж, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Магнитки». Любопытно будет взглянуть на 35-летнего форварда Давида Крейчи, который всю энхаэловскую карьеру провел в «Бостоне» и в 2011-м завоевал Кубок Стэнли. Это признанный мастер, становившимся лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.

Вчера наша сборная провела на «ЦСКА Арене» тренировку силами 15 игроков. На лед вышли Билялов и Самонов; «белые»: А.Марченко – Телегин, Грицюк – Кадейкин – Каменев; «красные»: Галимов – Морозов – Ткачев; «синие»: Минулин – Чистяков, Вовченко – Анисимов – Коршков; «зеленые»: Гусев, Григоренко.

Слабо верится, что сегодня мы увидим тройку «красных», где собраны три центральных нападающих, в этом сочетании. Другое дело ярославцы, дополненные праворуким технарем из «Северстали» Даниилом Вовченко.



КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

15 декабря, среда

18:30* Россия – Канада – 4:3

16 декабря, четверг

18:30 Швеция – Россия – 0:1

20:00 Чехия – Финляндия (Прага) – 2:3Б

17 декабря, пятница

15:00 Канада – Швеция – 3:1

16 декабря, суббота

11:00 Финляндия – Канада

15:30 Россия – Чехия

17 декабря, воскресенье

11:00 Чехия – Швеция

15:30 Россия - Финляндия

*Все матчи сборной России показывает Первый канал в прямом эфире.