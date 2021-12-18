Чехов деклассировали, на очереди финны. Россия одержала третью победу на Кубке Первого канала

Легенда «Бостона», обладатель Кубка Стэнли Давид Крейчи в Москву не прилетел. По договоренности со штабом сборной Чехии. 35-летний центрфорвард ограничился вынесенным в Прагу матчем турнира против финнов, проигранном хозяевами «О2 Арены» 2:3Б. Более того, как стало известно «Советскому спорту», первый тест на коронавирус Крейчи оказался положительным, но повторный, отрицательный, всех успокоил.

Зато в Белокаменную прибыл еще один знаковый экс-энхаэловец — форвард Михал Фролик. Не стоит сбрасывать со счетов и хорошо нам знакомого Владимира Соботку, оставившего яркий след в КХЛ (в форме «Авангарда»). Обоим за 30. Но они лелеют надежду сыграть в Пекине. По примеру ветерана Петера Недведа, выступившего в Сочи-2014.

Между прочим, Недвед сыграл на двух Олимпиадах за две сборные — Канады в Лиллехаммере-1994 и Чехии. Путевку на российские Игры он добыл на Кубке Первого канала-2013 в Сочи, где чехи обыграли хозяев.

Однако сегодня был российский день. Шайбы после волшебных по силе и точности бросков подопечных Алексея Жамнова залетали в ворота, которые в первом периоде защищал челябинец Роман Вилл, а потом Шимон Грубец.

Почин уже на 14-й секунде сделал дебютант сборной Арсений Грицюк, с кистей отправивший шайбу в сетку после выигранного Александром Кадейкиным вбрасывания.

Эта тройка вышла первым запуском, хотя в протоколе стартовый состав заявили другой — звено Григоренко — Шипачев — Гусев. Рефери Максим Сидоренко перед началом игры обсудил эту нестыковку с Жанмовым и его помощниками.

А потом отличились Даниил Вовченко (с чудо-передачи Егора Коршкова), Михаил Григоренко (ассистент Никита Гусев).

Хозяев даже не смутила шайба в раздевалку нашего старого знакомого Яна Коваржа, доевшего на среднем пятачке полумомент после легкой заминки молодых защитников Александра Никишина и Семена Чистякова. Бывший партнер Сергея Мозякина и Даниса Зарипова по чемпионской «Магнитке» вышел с капитанской нашивкой.

После первого перерыва Григоренко (опять с передачи Гусева) и Артем Анисимов (корректировал бросок Александра Елесина) довели счет до разгромного.

На третий период тренеры выпустили свежего вратаря Александра Самонова. Увы, «сухим» со льда он, несмотря на белстящую игру, не ушел: его все-таки размочил смачным уантаймером в большинстве ветеран Милан Гулаш.

Ход с заменой вратаря — Билялова на Самонова — вызвал вопросы. Кому тренеры доверят пост номер один завтра в матче с финнами, в котором будет определен победитель турнира.

Команда Суоми выиграли обе встречи — у чехов 3:2Б, у канадцев — 4:1.

СТАТИСТИКА

Россия — Чехия — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1). Голы: Грицюк, Вовченко, Григоренко (2), Анисимов — Коварж, Гулаш. Вратари: Билялов (Самонов) — Вилл (Грубец)