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Алексей Жамнов: Это у вас планы А, В и С. А у нас один – подготовиться к Олимпиаде

Главный тренер сборной России откровенно ответил на вопросы журналистов сразу после игры с Чехией (5:2).
Алексей Жамнов: Это у вас планы А, В и С. А у нас один – подготовиться к Олимпиаде
18 декабря 2021 19:07
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России

- В Пекине мы попали в одну группу с чехами. В случае, если НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, моделировали сегодняшний матч как грядущий в столице Китая? Под план В.
- Перед игрой на установке напомнили об этом ребятам. Но это у вас планы А, В, С. А нас один план – подготовиться к Олимпийским играм. У чехов возрастная, техничная команда, хорошо играющая в короткий пас. Поэтому просил команду сыграть по заданию, чаще переводить игру в зону атаки. Удавалось не всегда. При счете 3:0 пошли поперечные передачи. Мы смотрели и анализировали матч чехов с финнами, изучили соперников, и это сработало.

- Как вам звено Гусев — Шипачев — Григоренко?
- Связка Гусева и Шипачева смотрелась лучше, чем в матче со шведами. Видно, Никита отошел от простуды. Нам бы хотелось, чтобы он чаще бросал, а не только искал партнеров. Если заметили, то иногда мы выпускали их через смену, когда вбрасывание было в зоне соперников.

- Вадим Шипачев сыграл все три матча. Завтра обойдетесь без него?
- Постараемся обойтись. Мы хотим проверить всех вызванных на турнир ребят. Поэтому проводим ротацию.

- Часто жалуются на дефицит центральных нападающих, а у вас в тройках выходят по два, а то и по три центра…
- Центральным легче сыграть на фланге, чем крайним в центре. Еще учтите, что все наши центральные быстрые, что важно для фланговых нападающих.

- Сегодня отдыхали ведущие защитники Вячеслав Войнов и Никита Нестеров. Заменившие их молодые справились?
- Справились достойно.

- Насколько для вас важно занять первое место на домашнем турнире?
- Всегда играем на победу. Но также важно проверить всех кандидатов. Думаю, что у нас есть игроки не хуже, чем тот же Шипачев, которому завтра дадим отдохнуть.

источник: «Советский спорт»
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