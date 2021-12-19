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На финише Кубка Первого канала Россию утраивает даже поражение от финнов. Только не в основное время

Перед заключительным днем московского турнира сложилась парадоксальная ситуация: для общей победы хозяевам достаточно ничьей в основное время с финнами. А команде Суоми может не хватить и ста процентов набранных очков.
На финише Кубка Первого канала Россию утраивает даже поражение от финнов. Только не в основное время
19 декабря 2021 08:21
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автор фото: ФХР

Начнем с нюансов регламента турнира пяти сборных. Напомним, к четырем бессменным участникам Евротура присоединилась команда Канады, которая в случае отказа энхаэловцев лететь в Пекин выступит в феврале на Олимпиаде-2022.

Сроки Кубка Первого канала расширили на один день – старт сдвинули с четверга на среду. Пришлось пожертвовать матчем Евротура непримиримых соперников – «Тре Крунур» и финнов. Его, возможно, проведут в рамках Шведских игр. А также встречей Чехия – Канада. Ее вряд ли сыграют вообще.

Но бросать шайбы в организаторов московского турнира не следует. Хотя они едва ли не впервые не выпустили к Кубку Первого канала буклет, что всегда считалось нашей фишкой. Дело в том, что карты спутали… китайцы. Хозяева Олимпиады-2022 планировали выступить в Москве, но в силу рада объективных причин не срослось. Формула с шестью участниками легко вписывалась в четырех игровых дня. Причем с финалом, как на Призе «Известий»-1997, выигранном чехам у россиян 1:0. Вряд ли кто-то мог тогда предположить, что в составе победителей на лед дворца спорта в Лужниках выходила дюжина будущих олимпийских чемпионов в Нагано-1998.

Итак, в служившейся ситуации сборная России проводила четыре матча, остальные участники – по три. Победитель турнира определяется по проценту набранных очков. При этом если игра заканчивается в основное время, то победитель получает 2 очка, проигравший – ноль. В случае же овертайма или буллитов, проигравшему начисляется один балл и пресловутый процент высчитывается из расчета трех очков.

Финская сборная вслед за буллитной победой в Праге над чехами (3:2Б) в вынесенном матче вчера уверенно одолела канадцев (4:1). В случае виктории в основное время в сегодняшнем матче у «львов» станет 85% очков, у наших – 75. Если Суоми добьется победы в овертайме или по буллитам, то расклад окажется в пользу россиян – 77% против 75.

Вчера на пресс-коференции главный тренер нашей сборной Алексей Жамнов обещал предоставить отдых ведущему центрфорварду Вадиму Шипачеву, которые провел все три матча. А его партнеры по звену в игре с чехами (5:2) Никита Гусев и Михаил Григоренко – по два. Так что стоит ждать в этой тройке мобильного, но куда менее креативного Павла Карнаухова – знатного «меньшевика». И эта «химия» не единственная.

Но кому доверят ворота? Тимуру Билялову, отыгравшему на турнире всего два периода в матче с чехами? Или сменившему его во втором перерыве Александру Самонову? Чем не интрига! Рискнем предположить, что в «голу» сыграет казанский «барс».

У финнов, разумеется, главной ударной силой считается сыгранная тройка Маркус Гранлунд – Сакари Маннинен – Тему Хартикайнен, которая, правда, в последнее время в «Салавате Юлаеве» ушла в тень. Особенно последний из них. Харти даже на один матч забанили. Впрочем, еще свежее «зеленое дерби», выигранное уфимцами в Казани 4:2, показало: ударное финское звено по-прежнему представляет собой грозную силу.

Хартикайнена давно не приглашали в сборную, так что матч против россиян - дополнительный для него стимул показать товар лицом на глазах олимпийского тренера Юхана Гарпенлева. Пока очков за результативность он не набрал, в то время как его партнеры – Гранлунд и Маннинен забили по одному голу.

Однако у финнов и помимо этой птицы-тройки есть кому забивать и решать исход игр. Это и лучший снайпер чемпионата КХЛ Нико Оямяки из «Витязя», и сделавший дубль в матче с Канадой форвард Ере Карялайнен из рижского «Динамо». Не стоит сбрасывать со счетов центрфорвардов Йоонаса Кемппайнена и Лео Комарова из СКА, а также Йоонаса Нияттинена из «Северстали». В порядке защитники Оливер Каски и Вилле Покка (оба – обладатели Кубка Гагарина), Юусо Хиетанен (бронзовый призер Олимпиады-2014). Надежен вратарь «Сибири» Харри Сятери.

Финны уступили победу на домашнем Кубке Карьяла шведам, но «Красную машину»-джуниор возили весь матч (3:0), не подпуская к воротам.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

15 декабря, среда

18:30* Россия – Канада – 4:3

16 декабря, четверг

18:30 Швеция – Россия – 0:1

20:00 Чехия – Финляндия (Прага) – 2:3Б

17 декабря, пятница

15:00 Канада – Швеция – 1:3

16 декабря, суббота

11:00 Финляндия – Канада – 4:1

15:30 Россия – Чехия – 5:2

17 декабря, воскресенье

11:00 Чехия – Швеция

15:30 Россия - Финляндия

*Все матчи сборной России - в прямом эфире Первого канала.

источник: «Советский спорт»
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