ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Проворов – 400 матчей, НХЛ – минус 29. Но Олимпиаде пока ничто не угрожает

Вообще-то в НХЛ сегодня счет 5:5. Пять матчей сыграны и пять отложены. Однако никто поездку в Поднебесную отменять не собирается.
Проворов – 400 матчей, НХЛ – минус 29. Но Олимпиаде пока ничто не угрожает
19 декабря 2021 12:58
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

«Эдмонтон» выиграл в Сиэтле – 5:3. Драйзайтль и Макдэвид снова обошли Овечкина в споре бомбардиров – 49 очков против 47.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел 400-й матч подряд с момента начала карьеры в НХЛ: «летчики» в овертайме дожали «Оттаву» - 4:3. Ярославец стал всего восьмым игроком в летописи НХЛ, а также первым россиянином, добившимся этого в составе одного клуба. Железная серия из 400 игр - второй показатель в истории «Флайерз» после Рода Бриндамора (484).

Но всех сейчас больше всего тревожит, конечно, ситуация с вирусом в НХЛ. Свыше ста хоккеистов отстранены от участия в чемпионате! Так как попали под действие ковид-протокола. В том числе Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Давайте подобьем промежуточные итоги, чтобы лучше разбираться в положении, а значит, адекватно прогнозировать развитие событий.

Всего хедлайнерами из-за вспышки заболеваний стали 10 клубов: «Оттава» (сейчас ни одного игрока в ковид-протоколе), «Айлендерс» (1), «Калгари» (19), «Каролина» (6), «Флорида» (7), «Колорадо» (5), «Бостон» (9), «Торонто» (7), «Нэшвилл» (8), «Ванкувер» (6). В итоге перенесены 29 матчей с участием 22 команд, один из которых «Нью-Джерси» - «Оттава» уже проведен 7 декабря.

Вот список всех зависших игр:

19 ноября

Оттава – Нэшвилл

20 ноября

Оттава – Рейнджерс

29 ноября

Рейнджерс – Айлендерс

1 декабря

Филадельфия – Айлендерс

14 декабря

Чикаго – Калгари

15 декабря

Миннесота – Каролина

Нэшвилл – Калгари

17 декабря

Калгари – Торонто

19 декабря

Миннесота – Флорида

Монреаль – Бостон

Ванкувер – Торонто

Колорадо – Тампа

Калгари – Коламбус

20 декабря

Оттава – Бостон

Каролина – Нэшвилл

Сиэтл – Торонто

Ванкувер – Аризона

21 декабря

Детройт – Колорадо

22 декабря

Бостон – Каролина

Нэшвилл – Виннипег

Чикаго – Флорида

Калгари – Анахайм

23 декабря

Баффало – Колорадо

24 декабря

Бостон – Колорадо

Флорида – Нэшвилл

Калгари – Сиэтл

В самое сложное положение угодили «Калгари» (из наших игроков здесь только Задоров) - 6 отложенных матчей, «Нэшвилл» (Тренин) - 5, «Бостон», «Колорадо» (Ничушкин, Мальцев) – по 4.

Зато все по графику идет у двух самых русских команд - «Вашингтона» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов) и «Сент-Луиса» (Тарасенко, Бучневич, Барбашев, Костин).

Чем же вызван резкий рост заболеваемости в НХЛ и последовавшие за этим массовые переносы игр? В лиге уже признали – в клубы проник тот самый наиболее заразный штамм ковида «Омикрон» из Южной Африки. Косит всех подряд, в том числе тех, кто был вакцинирован. Но, как показывает практика, он не настолько опасен осложнениями, как «Дельта» - протекает легко, как большинство вирусных инфекций типа ОРЗ.

Вот что вчера рассказал о течение болезни генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас:

- Ранним утром в пятницу мне позвонил руководитель нашего медицинского департамента доктор Форман и сообщил, что у двух игроков положительные результаты. Нас тестировали днем ранее. Мы сразу же отменили тренировку в Ванкувере. После этого все снова прошли ПЦР-тест, а также ускоренный анализ на антитела. Позитивные результаты оказались еще у двух хоккеистов. У двух из этих четырех человек вообще нет никаких симптомов. У одного было легкое недомогание, но оно быстро прошло. И только у четвертого инфицированного повысилась температура, был озноб и боли в теле.

Какие из всего сказанного можно сделать выводы? Специально проконсультировался с врачами-инфекционистами. Вот их оценка.

1. Если бы в НХЛ сдачу тестов не поставили бы на поток – сейчас анализы берут ежедневно, подавляющее большинство игроков вообще не заметили бы, что инфицированы;

2. Было бы гораздо хуже, если бы «Омикрон» пришел в НХЛ в конце января перед Олимпиадой. Тогда точно многим пришлось бы отказаться от участия в Играх-2022. Нынешнее развитие событий позволяет надеяться, что переболевшие игроки приобретут иммунитет к африканскому штамму и физически полностью восстановятся к пекинской Олимпиаде.

И еще. Как вы заметили, все переносы матчей в НХЛ ограничены паузой на католическое Рождество. То есть к Новому году ситуация в НХЛ должна относительно нормализоваться, и массовых отмен игр больше не будет. Недаром НХЛ уже вовсю готовится к «Зимней классике» на бейсбольном стадионе в Миннеаполисе, где 1 января сойдутся «Миннесота» и «Сент-Луис».

Важный момент! В прошлом сезоне изменили даты почти в два раза больше матчей – 55. И ничего – уложились в срок, регулярный чемпионат продлевать не пришлось ни на день!

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликован официальный постер раскладушки Huawei P50 Pocket и названы характеристики дисплеев"Тампа" победила "Оттаву" благодаря 25 сэйвам ВасилевскогоАлександр Овечкин делит первое место в истории НХЛ по шайбам в большинстве"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАРуй Витория впервые высказался после увольнения из «Спартака»
Овечкин в звене с Малкиным и двое из КХЛ. Такой американцы видят сборную России на Олимпиаде в Пекине
Сайт авторитетного канала ESPN представил свой вариант состава сборной России для Олимпийских игр 2022 года.
Черный Зверь разорвал очередную «добычу» и обновил рекорд UFC по нокаутам в супертяжелом весе (видео)
В главном бою UFC Fight Nignt 199 в Лас-Вегасе Деррик Льюис уничтожил Криса Докоса. «Плеймейкер» подводит итоги всего турнира.
Всё вверх дном: Латыпов гребет медаль за медалью, Большунов не попадает даже в Топ-30
На этапе биатлонного Кубка мира во Франции наш Эдуард Латыпов, как и накануне, завоевал серебро. Теперь – в гонке преследования.
Золотая связка Шипачева и Гусева работает! Как Россия раздавила чехов на Кубке Первого канала
После дня отдыха на домашнем этапе Евротура сборная России расправилась с Чехией (5:2) с дублем Михаила Григоренко, игравшего в одной тройке с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым.
«Зачем «Спартак» опять позвал иностранца? Есть же Федотов, Осинькин, Стукалов». Мнение Гершковича
Председатель «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Спартака».
Радулов больше не звезда? У нашего двукратного чемпиона мира ужасный сезон в «Далласе»: 1 гол и «-13»
Александр Радулов проваливает олимпийский сезон. Дела в «Далласе» у чемпиона мира 2008 и 2009 годов идут из рук вон плохо. Так надо ли приглашать его в Пекин?
Черный Зверь не оставит шансов фавориту. Расклад и лучшие ставки на UFC Fight Night 199
В ночь на 19 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный турнир UFC этого года, в главном бою которого сразятся тяжеловесы Деррик Льюис и Кристофер Докос. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.
Шоу Овечкина продолжается! До Ягра — 14 голов, до Гретцки — 13 шайб в пустые ворота (видео)
Александр Овечкин продлил свою результативную серию в сезоне до семи игр, отправив шайбу в концовке выездной встречи с «Виннипегом» в пустые ворота и закрепив победу «Вашингтона» (5:2).
Чтобы отнять золото у Латыпова, Бё пришлось пойти на авантюру! Наши биатлонисты набрали сумасшедший ход
На этапе Кубка мира во Франции Эдуард Латыпов стал серебряным призером спринта, всего семь секунд уступив знаменитому норвежцу Йоханнесу Бё. Это первая медаль сборной России в личных гонках КМ-2021/22 – но, очень похоже, что не последняя.
Много шума из ничего. Что говорят про закон о Fan ID, который приняли, но непонятно, когда и где введут
Госдума приняла вызывающий столько споров и кривотолков закон о Fan ID — с введением специальных паспортов для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года, а его инициатором выступило правительство РФ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика