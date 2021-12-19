Проворов – 400 матчей, НХЛ – минус 29. Но Олимпиаде пока ничто не угрожает

«Эдмонтон» выиграл в Сиэтле – 5:3. Драйзайтль и Макдэвид снова обошли Овечкина в споре бомбардиров – 49 очков против 47.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел 400-й матч подряд с момента начала карьеры в НХЛ: «летчики» в овертайме дожали «Оттаву» - 4:3. Ярославец стал всего восьмым игроком в летописи НХЛ, а также первым россиянином, добившимся этого в составе одного клуба. Железная серия из 400 игр - второй показатель в истории «Флайерз» после Рода Бриндамора (484).

Но всех сейчас больше всего тревожит, конечно, ситуация с вирусом в НХЛ. Свыше ста хоккеистов отстранены от участия в чемпионате! Так как попали под действие ковид-протокола. В том числе Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Давайте подобьем промежуточные итоги, чтобы лучше разбираться в положении, а значит, адекватно прогнозировать развитие событий.

Всего хедлайнерами из-за вспышки заболеваний стали 10 клубов: «Оттава» (сейчас ни одного игрока в ковид-протоколе), «Айлендерс» (1), «Калгари» (19), «Каролина» (6), «Флорида» (7), «Колорадо» (5), «Бостон» (9), «Торонто» (7), «Нэшвилл» (8), «Ванкувер» (6). В итоге перенесены 29 матчей с участием 22 команд, один из которых «Нью-Джерси» - «Оттава» уже проведен 7 декабря.

Вот список всех зависших игр:

19 ноября

Оттава – Нэшвилл

20 ноября

Оттава – Рейнджерс

29 ноября

Рейнджерс – Айлендерс

1 декабря

Филадельфия – Айлендерс

14 декабря

Чикаго – Калгари

15 декабря

Миннесота – Каролина

Нэшвилл – Калгари

17 декабря

Калгари – Торонто

19 декабря

Миннесота – Флорида

Монреаль – Бостон

Ванкувер – Торонто

Колорадо – Тампа

Калгари – Коламбус

20 декабря

Оттава – Бостон

Каролина – Нэшвилл

Сиэтл – Торонто

Ванкувер – Аризона

21 декабря

Детройт – Колорадо

22 декабря

Бостон – Каролина

Нэшвилл – Виннипег

Чикаго – Флорида

Калгари – Анахайм

23 декабря

Баффало – Колорадо

24 декабря

Бостон – Колорадо

Флорида – Нэшвилл

Калгари – Сиэтл

В самое сложное положение угодили «Калгари» (из наших игроков здесь только Задоров) - 6 отложенных матчей, «Нэшвилл» (Тренин) - 5, «Бостон», «Колорадо» (Ничушкин, Мальцев) – по 4.

Зато все по графику идет у двух самых русских команд - «Вашингтона» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов) и «Сент-Луиса» (Тарасенко, Бучневич, Барбашев, Костин).

Чем же вызван резкий рост заболеваемости в НХЛ и последовавшие за этим массовые переносы игр? В лиге уже признали – в клубы проник тот самый наиболее заразный штамм ковида «Омикрон» из Южной Африки. Косит всех подряд, в том числе тех, кто был вакцинирован. Но, как показывает практика, он не настолько опасен осложнениями, как «Дельта» - протекает легко, как большинство вирусных инфекций типа ОРЗ.

Вот что вчера рассказал о течение болезни генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас:

- Ранним утром в пятницу мне позвонил руководитель нашего медицинского департамента доктор Форман и сообщил, что у двух игроков положительные результаты. Нас тестировали днем ранее. Мы сразу же отменили тренировку в Ванкувере. После этого все снова прошли ПЦР-тест, а также ускоренный анализ на антитела. Позитивные результаты оказались еще у двух хоккеистов. У двух из этих четырех человек вообще нет никаких симптомов. У одного было легкое недомогание, но оно быстро прошло. И только у четвертого инфицированного повысилась температура, был озноб и боли в теле.

Какие из всего сказанного можно сделать выводы? Специально проконсультировался с врачами-инфекционистами. Вот их оценка.

1. Если бы в НХЛ сдачу тестов не поставили бы на поток – сейчас анализы берут ежедневно, подавляющее большинство игроков вообще не заметили бы, что инфицированы;

2. Было бы гораздо хуже, если бы «Омикрон» пришел в НХЛ в конце января перед Олимпиадой. Тогда точно многим пришлось бы отказаться от участия в Играх-2022. Нынешнее развитие событий позволяет надеяться, что переболевшие игроки приобретут иммунитет к африканскому штамму и физически полностью восстановятся к пекинской Олимпиаде.

И еще. Как вы заметили, все переносы матчей в НХЛ ограничены паузой на католическое Рождество. То есть к Новому году ситуация в НХЛ должна относительно нормализоваться, и массовых отмен игр больше не будет. Недаром НХЛ уже вовсю готовится к «Зимней классике» на бейсбольном стадионе в Миннеаполисе, где 1 января сойдутся «Миннесота» и «Сент-Луис».

Важный момент! В прошлом сезоне изменили даты почти в два раза больше матчей – 55. И ничего – уложились в срок, регулярный чемпионат продлевать не пришлось ни на день!