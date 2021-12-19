Проворов – 400 матчей, НХЛ – минус 29. Но Олимпиаде пока ничто не угрожает

«Эдмонтон» выиграл в Сиэтле – 5:3. Драйзайтль и Макдэвид снова обошли Овечкина в споре бомбардиров – 49 очков против 47.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел 400-й матч подряд с момента начала карьеры в НХЛ: «летчики» в овертайме дожали «Оттаву» - 4:3. Ярославец стал всего восьмым игроком в летописи НХЛ, а также первым россиянином, добившимся этого в составе одного клуба. Железная серия из 400 игр - второй показатель в истории «Флайерз» после Рода Бриндамора (484).
Но всех сейчас больше всего тревожит, конечно, ситуация с вирусом в НХЛ. Свыше ста хоккеистов отстранены от участия в чемпионате! Так как попали под действие ковид-протокола. В том числе Никита Задоров («Калгари»), Андрей Свечников («Каролина»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»).
Давайте подобьем промежуточные итоги, чтобы лучше разбираться в положении, а значит, адекватно прогнозировать развитие событий.
Всего хедлайнерами из-за вспышки заболеваний стали 10 клубов: «Оттава» (сейчас ни одного игрока в ковид-протоколе), «Айлендерс» (1), «Калгари» (19), «Каролина» (6), «Флорида» (7), «Колорадо» (5), «Бостон» (9), «Торонто» (7), «Нэшвилл» (8), «Ванкувер» (6). В итоге перенесены 29 матчей с участием 22 команд, один из которых «Нью-Джерси» - «Оттава» уже проведен 7 декабря.
Вот список всех зависших игр:
19 ноября
Оттава – Нэшвилл
20 ноября
Оттава – Рейнджерс
29 ноября
Рейнджерс – Айлендерс
1 декабря
Филадельфия – Айлендерс
14 декабря
Чикаго – Калгари
15 декабря
Миннесота – Каролина
Нэшвилл – Калгари
17 декабря
Калгари – Торонто
19 декабря
Миннесота – Флорида
Монреаль – Бостон
Ванкувер – Торонто
Колорадо – Тампа
Калгари – Коламбус
20 декабря
Оттава – Бостон
Каролина – Нэшвилл
Сиэтл – Торонто
Ванкувер – Аризона
21 декабря
Детройт – Колорадо
22 декабря
Бостон – Каролина
Нэшвилл – Виннипег
Чикаго – Флорида
Калгари – Анахайм
23 декабря
Баффало – Колорадо
24 декабря
Бостон – Колорадо
Флорида – Нэшвилл
Калгари – Сиэтл
В самое сложное положение угодили «Калгари» (из наших игроков здесь только Задоров) - 6 отложенных матчей, «Нэшвилл» (Тренин) - 5, «Бостон», «Колорадо» (Ничушкин, Мальцев) – по 4.
Зато все по графику идет у двух самых русских команд - «Вашингтона» (Овечкин, Кузнецов, Орлов, Самсонов) и «Сент-Луиса» (Тарасенко, Бучневич, Барбашев, Костин).
Чем же вызван резкий рост заболеваемости в НХЛ и последовавшие за этим массовые переносы игр? В лиге уже признали – в клубы проник тот самый наиболее заразный штамм ковида «Омикрон» из Южной Африки. Косит всех подряд, в том числе тех, кто был вакцинирован. Но, как показывает практика, он не настолько опасен осложнениями, как «Дельта» - протекает легко, как большинство вирусных инфекций типа ОРЗ.
Вот что вчера рассказал о течение болезни генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас:
- Ранним утром в пятницу мне позвонил руководитель нашего медицинского департамента доктор Форман и сообщил, что у двух игроков положительные результаты. Нас тестировали днем ранее. Мы сразу же отменили тренировку в Ванкувере. После этого все снова прошли ПЦР-тест, а также ускоренный анализ на антитела. Позитивные результаты оказались еще у двух хоккеистов. У двух из этих четырех человек вообще нет никаких симптомов. У одного было легкое недомогание, но оно быстро прошло. И только у четвертого инфицированного повысилась температура, был озноб и боли в теле.
Какие из всего сказанного можно сделать выводы? Специально проконсультировался с врачами-инфекционистами. Вот их оценка.
1. Если бы в НХЛ сдачу тестов не поставили бы на поток – сейчас анализы берут ежедневно, подавляющее большинство игроков вообще не заметили бы, что инфицированы;
2. Было бы гораздо хуже, если бы «Омикрон» пришел в НХЛ в конце января перед Олимпиадой. Тогда точно многим пришлось бы отказаться от участия в Играх-2022. Нынешнее развитие событий позволяет надеяться, что переболевшие игроки приобретут иммунитет к африканскому штамму и физически полностью восстановятся к пекинской Олимпиаде.
И еще. Как вы заметили, все переносы матчей в НХЛ ограничены паузой на католическое Рождество. То есть к Новому году ситуация в НХЛ должна относительно нормализоваться, и массовых отмен игр больше не будет. Недаром НХЛ уже вовсю готовится к «Зимней классике» на бейсбольном стадионе в Миннеаполисе, где 1 января сойдутся «Миннесота» и «Сент-Луис».
Важный момент! В прошлом сезоне изменили даты почти в два раза больше матчей – 55. И ничего – уложились в срок, регулярный чемпионат продлевать не пришлось ни на день!