Трюк с заменой в овертайме вратаря обернулся поражением. Сборная России уступила финнам

Заключительный матч Кубка Первого канала с финнами превратился в настоящий финал. Без всяких условий – победитель выигрывает турнир. Дело в том, что буквально за час до стартового вбрасывания организаторы внесли уточнение в регламент: процент набранных очков решили считать от их количества, а не от количества разыгранных. Таким образом, победа по буллитам в Праге над чехами (3:2 Б) принесла команде Суоми 100% очков.

Жаль, что в финале не вышли на лед Вадим Шипачев и Никита Нестеров, а также ярославцы Егор Коршков, Артем Анисимов и в меньшей степени Артур Каюмов.

Капитанскую нашивку тренеры сборной России доверили не кому-то из олимпиоников – Вячеславу Войнову или Михаилу Григоренко, а духовитому герою Минска-2014 Сергею Плотникову, в Пхенчхане не сыгравшему по неспортивной причине.

В наших воротах мы увидели не Тимура Билялова или Александра Самонова, а Ивана Федотова, остановившего канадцев (4:3) и шведов (1:0).

На решающий матч наши вышли в белой ретро-форме – в ней сборная СССР первенствовала на Олимпиадах в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968. Если в Австрии победа была безоговорочной, без потерь на турнирной дистанции, то во Франции золото было добыто чудом, благодаря помощи немотивированных шведов и разгрому канадцев (5:0). Поражение от сборной Чехословакии могло стоить «Красной машине» золотых медалей.

Как и предполагал «Советский спорт», Шипачева в звене с Гусевым и Григоренко заменил Павел Карнаухов – не плеймейкер, конечно, но парень жилистый, умеющий и любящий играть в тело, да и на «точке» спец. В первом периоде его прострел должен был замкнуть защитник Семен Чистяков, да выручил вратарь Харри Сятери. А потом сам Карнаухов откликнулся на диагональ Григоренко, но шайба полетела выше перекладины.

Финны неожиданно ответили голом в раздевалку. Федотов долго воевал с соперником, пытавшимся добить шайбу. Вратарь ее «отплевывал», финн заталкивал в ворота и добился своего. Наверное, стоило включиться в их спор защитнику Артему Минулину, но «сталевар» понадеялся на голкипера-гренадера и зря.

После перерыва хозяева активизировались и прижали соперника к воротам. Но штраф за плохую смену мог поставить россиян в архисложное положение. Если бы не сэйв Федотова, распластавшегося на льду и преградившего путь шайбе в сетку после броска Маркуса Гранлунда.

Вскоре последовало алаверды от Гусева, вышедшего на рандеву с Сятери. Никита такие моменты щелкает как орехи. А тут вратарь стоял как скала и отразил шайбу, посланную ему в «домик».

И все-таки перед перерывом россияне сравняли счет. Шайбу, отскочившую от стойки, с отправил в сетку тот самый Минулин, который забивает в своей «Магнитке» по большим праздникам.

Третий период начался с чудо-броска Кирилла Марченко, увы, Сятери пришла на помощь крестовина. А вот Федотову помощи от Александра Никишина, когда наши отбивались в меньшинстве, не дождался. Мощный центрфорвард Йоонас Кемппайнен поставил корпус и не пустил молодого защитника к шайбе, которую с нулевого угла послал в цель (с рикошетом от спины вратаря) Сакари Маннинен.

Когда примчавшийся на пятачок Войнов с двух попыток не сумел переиграть вратаря, казалось, что надежды россиян на спасение улетучились. Но двукратный обладатель Кубка Стэнли реабилитировался, реализовав численное преимущество.

Судьям Мартину Франо из Чехии и белорусу Максиму Сидоренко пришлось дважды сходить в «кино» — сначала по собственной инициативе, а потом по просьбе финнов. Помехи вратарю со стороны Марченко, заехавшего в площадь ворот, не обнаружили. 2:2,

Овертайм – стихия Сергея Федорова. Снимут ли наши вратаря по примеру ЦСКА? Сняли, но Гусев не сумел затащить шайбу в зону атаки. Финны ответили выходом один на один Юусо Хиетанена. Выручила штанга.

Вторая попытка привела не только к голевому моменту от Гусева (увы, не реализованного), но и потере. Маннинен устремился к пустым воротам, его настиг Войнов, в падении выбил шайбу, но подсек форварда. Судья засчитал взятие ворот, хотя шайба в них не побывала.

Финны выиграли Кубок Первого канала, подпортив 75-юбилей отечественного хоккея.

СТАТИСТИКА

Россия – Финляндия – 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1).

Голы: Минулин, Войнов – Мереля, Маннинен (2).

Вратари: Федотов – Сятери.