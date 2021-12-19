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«Хотели выиграть, но потеряли концентрацию». Слова Жамнова и Ковальчук после игры с финнами

На заключительную пресс-конференцию пришли главный тренер сборной Алексей Жамнов и менеджер по работе с кадрами из НХЛ Илья Ковальчук.
«Хотели выиграть, но потеряли концентрацию». Слова Жамнова и Ковальчук после игры с финнами
19 декабря 2021 19:59
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России

- Мы проверили тех игроков, которых хотели, некоторые получили микротравмы и заболели, поэтому не сыграли, а кое-кого мы не вызвали, потому что знаем их возможности, — заявил Жамнов. — К ребятам претензий нет. Все выкладывались на полную катушку. Но мы провели четыре матча за пять дней, поэтому сегодня не хватило свежести и концентрации, что особенно важно в матчах с таким соперником — играющим плотно, от обороны, на контратаках. Так финны действуют всегда.

- Вопрос о замене вратаря в овертайме…

- Почему нет, так делает ЦСКА. Мы рискнули, но потеря шайбы на пятачке в их зоне стоила нам пропущенного гола.

- Что скажете о голе Войнова?

- Мы взяли запрос, рисковали. Судьи засчитали, поскольку наш игрок (Марченко — прим. ред.) не мешал вратарю отразить бросок.

- Вратарь Федотов провел на турнире девять периодов, Билялов — два, Самонов — один. Почему такое неравенство?

- Просто мы решили посмотреть Федотова в таком режиме, а Самонова пригласили, чтобы поддержать его — ведь он не играет в клубе.

- Федотов повинен в первой пропущенной шайбе? Он же ее отбрасывал из-под щитков, хотя мог накрыть…

- Не думаю. Там мы проиграли пятак.

- Ваш график на ближайшее время?

- Ковальчук отправляется за океан и будет следить за игроками НХЛ, а я останусь здесь и займусь просмотром матчей КХЛ. В Пекин поедут сильнейшие. Мы тщательно проанализируем действия каждого игрока на турнире, все члены штаба выскажут мнение.

- Хотелось, чтобы игроки заглядывали в памятку, которую мы им раздали. Потому что в клубах подход к игре порой отличается от того, что в сборной, — добавил Ковальчук.

- Не опасаетесь, что те же Морозов и Марченко после возвращения в СКА отправятся в фарм-клуб?

- Хотелось, чтобы они играли в КХЛ, — ответил Жамнов.

- А какие требования к игрокам в «Авангарде», где вы, Илья, выиграли Кубок Гагарина? — вопрос Ковальчуку.

- Примерно такие же, как в сборной.

- Вы определились с игроками из КХЛ на случай, если энхаэловцы не приедут в Пекин?

- Представление получили. Но еще есть время. Ждем 10 января, когда НХЛ должна определиться с Олимпиадой.

источник: «Советский спорт»
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