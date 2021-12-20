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Если Гусев поправит прицел, эту сборную ждет успех в Пекине

Выступление нашей команды на Кубке Первого канала ее менеджер Илья Ковальчук оценил на твердую четверку. А поражение в овертайме от финнов лишь закалит игроков и сделает их злее и целеустремленнее. Особенно в свете свежих новостей из-за океана.
Если Гусев поправит прицел, эту сборную ждет успех в Пекине
20 декабря 2021 08:31
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Североамериканские источники сообщают, что НХЛ готовит заявление об отказе ехать в Пекин. Так что теперь переключаем внимание на сборную, сформированную под план Б, пусть главный тренер Алексей Жамнов отрицает существование разных планов.

Итак, что мы увидели на декабрьском турнире, выигранном финнами. Способность играть по новым схемам в режиме нон-стоп, чего не удавалось прежнему олимпийскому тренеру. Наша команда не отклонялась от выбранной генеральной линии, действуя агрессивно. Пять из 13 шайб забросили защитники – Вячеслав Войнов (две), Никита Нестеров, Александр Елесин, Артем Минулин. После финиша турнира Жамнов нашел добрые слова для молодого Александра Никишина, прибавлявшего от матча к матчу. Спартаковец единственный на турнире, кто провел все четыре матча.

Солидно выглядели все три вратаря, хотя имели разное игровое время. Три матча из четырех провел Иван Федотов. По ходу турнира автор этих строк сравнил его график с восхождением на Кубке Первого канала-2017 Василия Кошечкина. Только голкиперу «Магнитки» тогда шел 35-й год, а вратарю ЦСКА сейчас только 25.

После победы над СКА Федотов признался, что не питает иллюзий поехать в Пекин со сборной из НХЛ. Теперь его шансы обретают реальные очертания.

Компанию ему составит Тимур Билялов из «Ак Барса». Шесть лет назад на вечере закрытия сезона в ВХЛ он спросил у эксперта Сергея Гимаева про Владимира Мышкина. Потому что ему поставили в пример знаменитого советского вратаря, тоже обделенного габаритами, но добившегося международного признания.

А третьим на московский турнир пригласили участника ЧМ-2021 в Риге Александра Самонова, лишенного в клубе игровой практики. Чтобы поддержать способного голкипера, переживающего сложный период в карьере. Третий период в матче с чехами питерский армеец провел безупречно, отразив 10 из 11 бросков.

В эту бригаду имеет шансы вклиниться-ворваться Иван Бочаров. После того, как его опытный и титулованный сменщик Александр Еременко выбыл из-за травмы, участник ЧМ-2021 обрел стабильность, скинул оковы. Он всегда на глазах у тренера сборной Алексея Кудашова, способного оценить его состояние.

В атаке тренеры нащупали перспективную «химию», объединив в звене Вадима Шипачева Никиту Гусева и Михаила Григоренко. В матче с чехами московский армеец сделал дубль. Жаль, что эта тройка не сыграла в полном составе против финнов – европейских канадцев. Шипачеву предоставили выходной, его подменял силовой центр Павел Карнаухов.

Если в игре с чехами Гусев мало бросал, то финнам он мог отгрузить минимум две шайбы. Обе – с передач Григоренко. Увы, переиграть вратаря Харри Сятери в ближнем бою автору спасительного гола в финале Пхенчхана-2018 не удалось. У Гусева сбился прицел? По последним перед перерывом матчам за СКА так не скажешь. 97-й номер невских армейцев роскошным кистевым броском в овертайме принес победу в Казани и дома над минским «Динамо». Жамнов хотел бы видеть чаще прицеливающегося по воротам Гусева, пропустившего стартовый матч турнира с Канадой из-за простуды. Однако с 4 (0+4) очками он стал самым результативным в сборной России.

На кого еще из пропустивших турнир может реально рассчитывать Жамнов с прицелом на Пекин? На лидера атак СКА Андрея Кузьменко, выбывшего из-за той же простуды. Однако его клубного партнера по звену Антона Бурдасова штаб сборной проигнорировал. Или тот не нуждается в проверке?

Капитан сборной в Риге-2021 Антон Слепышев получил серьезную травму в рукопашном бою с торпедовцем Кириллом Ураковым. Глупейший поступок опытного форварда! Едва он залечил повреждение, набрал форму и тут же вернулся в лазарет. Говорят, до Нового года. А ведь его связка с Григоренко приносила ЦСКА голы и победы. Слепышева из обоймы никто не исключает.

А его одноклубнику Константину Окулову нужно поставить голы на конвейер, чтобы стать олимпийцем.

Еще один пострадавший в декабре – казанский «барс» Дмитрий Воронков. На ЧМ-2021 он отправился со сломанной челюсть сыграл обнадеживающе. Перед Кубком Первого канала Воронков в зеленом дерби получил сотрясение мозга и гематому на лице (после хита Петра Хохрякова и падения на лед). При этом Дмитрий рвался на Кубок Первого канала, но врачи не разрешили. Конечно, вписаться в дрим тим у него шансы призрачные, а вот в КХЛовскую сборную – вполне реальные. Надо только тратить неуемную энергию на благое дело, а не хитовать ради хитов.

Сборную для Пхенчхана Олег Знарок собрал из трех клубов – СКА, ЦСКА и «Магнитки». В ней были игроки с богатым олимпийским опытом – Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Войнов, неоднократные чемпионы мира. Ныне Жамнов таким богатством похвастать не может. Однако в его обойме есть тот же Войнов, Нестеров, Яковлев, Шипачев, Гусев, Григоренко, Плотников. Ковальчук упоминал капитана ЦСКА Сергея Андронова, но тот не молодеет, энергия у него уже не та, что четыре года назад.

Впрочем, давайте дождемся вердикта из-за океана. И тогда плотно займемся планом Б.

источник: «Советский спорт»
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