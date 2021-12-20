Овечкин обязан возглавить восстание игроков НХЛ, у которых крадут вторую Олимпиаду подряд

События за океаном развиваются драматически. Число отложенных матчей регулярного чемпионата начинает расти в геометрической прогрессии!

От пяти завтрашних игр в расписании остались три. Послезавтра не состоятся шесть матчей из десяти запланированных. Изъяты из календаря все четыре игры 23 декабря. Наконец, в последнем туре перед четырехдневной паузой на католическое Рождество из 15 матчей выжили только шесть. На сегодняшнее утро по московскому времени – шесть. Ибо ситуация меняется стремительно. По худшему сценарию.

Правда, НХЛ и профсоюз закрыли неделю оптимистичным совместным сообщением о том, что останавливать сезон не планируют. Но все может поменяться в течение нескольких часов. Ведь клубы США и Канады по сути самоизолировались – все 11 предрождественских матчей между ними отменены. К тому же отправлен на карантин вплоть до 27 декабря «Детройт», а это минус еще одна игра – 24 декабря против «Миннесоты». Итого уже 39 матчей регулярного чемпионата подвисли!

Вот пункты воскресного заявления НХЛ и профсоюза игроков.

1) Регулярный чемпионат 2021/22 продолжится. Несмотря на рост положительных тестов на COVID среди хоккеистов, тренеров и сотрудников команд, количество тяжелых случаев болезни или проявления симптомов, которые вызывали бы беспокойство, остается низким. Принимая во внимание, что почти все игроки и сотрудники клубов полностью вакцинированы, после консультаций с врачами решено продолжить практику переноса матчей отдельных команд в зависимости от ситуации. Эффективность недавно объявленных дополнительных мер безопасности и выявления вируса будет оцениваться ежедневно. НХЛ и профсоюз продолжат следить не только за количеством инфицированных и тяжестью заболеваний, но и за глубиной состава команд, чтобы обеспечить безопасность, здоровье хоккеистов и целостность чемпионата.

2) Ради безопасности пересечения границы, а также в связи с постоянно меняющимися требованиями федеральных властей на границе, все 11 матчей между канадскими и американскими клубами откладываются с понедельника, 20 декабря, вплоть до рождественских каникул.

3) Учитывая отложенные из-за пандемии матчи – их 27 по состоянию на субботу и еще 12 перенесены в воскресенье, а также неопределенность с распространением вируса, НХЛ и профсоюз продолжают плотно обсуждать вопрос участия НХЛ в Олимпиаде-2022 и рассчитывают, что в ближайшие дни смогут дать окончательный ответ.

Какие лично я вижу тут позитивные моменты?

Проникший в НХЛ африканский штамм «Омикрон» не столь опасен осложнениями, как «Дельта». Свидетельство тому фраза из первого пункта:

- Количество тяжелых случаев болезни или проявления симптомов, которые вызывали бы беспокойство, остается низким.

Значит, нет никакого смысла закрывать НХЛ на тотальный карантин. Судя по отправленным туда в ноябре «Оттаве» и «Айлендерс», где в субботу на две команды оставался один заболевший, по окончании паузы чемпионата на Рождество списки отстраненных по ковид-протоколу игроков могут опустеть почти полностью.

К примеру, прямо перед сегодняшним матчем с «Лос-Анджелесом» угодил в ковид-протокол форвард «Вашингтона» Оши. Однако в обратном направлении проследовал другой нападающий «столичных» Хатавей, который после 15-дневной отлучки сразу откатал против «Кингз» почти 15 минут!

Сейчас у «Кэпиталз» в самоизоляции три основных штыка большинства – Кузнецов, Бекстрем, Оши. Русскому капитану приходится все делать самому. Получается не очень. Хотя Овечкин отыграл против «королей» немыслимые 27 минут, в том числе 10 в большинстве! Увы, без поддержки партнеров результативная серия Александра из семи матчей прервалась, а «Вашингтон» уступил гостям из Калифорнии – 2:3.

Второе обнадеживающее обстоятельство – продолжающиеся тесные контакты между руководством НХЛ и профсоюзом. Президент НХЛ Беттман стал заложником своего слова, когда давеча сказал, что решение о поездке в Пекин лига отдала целиком на откуп игрокам. Да и как может быть иначе, если участие в Олимпиадах 2022-го и 2026 годов прямым текстом прописано в коллективном соглашении!

Иначе говоря, ситуация сейчас принципиально иная по сравнению с той, что сложилась перед Играми-2018 в Пхенчхане. Несмотря на страстное желание и публичное обещание, Овечкин не мог туда приехать по определению. Точнее – мог. Но исключительно в качестве туриста. ИИХФ его просто не допустила бы к матчам да еще влепила бы суровую дисквалификацию.

Теперь никаких регламентных препятствий для участия лучшего снайпера современности в китайской Олимпиаде нет. Хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис – за. Коллективный договор не препятствует, а наоборот – поощряет. ИИХФ, МОК, оргкомитет Игр-2022 приняли все условия НХЛ и ждут ее игроков с распростертыми объятиями.

Всего-то и надо, чтобы кто-то из знаковых игроков НХЛ во всеуслышание заявил:

- Во что бы то ни стало, мы поедем в Пекин! Игроки свою часть нового коллективного договора с НХЛ выполняют от и до. Пришел час лиге ответить взаимностью и сдержать свое задокументированное обещание.

А кто в НХЛ и в мире ныне самый авторитетный хоккеист? Кто больше кого бы то ни было хочет сыграть на Олимпиаде-2022?

Конечно, Александр Овечкин.