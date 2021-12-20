Ретро-матч под аккомпанемент шестидесятых

Окунуться в соответствующую атмосферу поможет противостояние с упрямым уфимским клубом «Салават Юлаев» на легендарной Малой Спортивной Арене «Лужники». Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Аура этого стадиона и соответствующие духу того времени активности помогут болельщикам знаменитого клуба и просто любителям хоккея настроиться на нужный лад этого ретро-матча. Гостей ждут несколько интерактивных площадок, некоторые с крайне интригующим названием: «С легким паром» и «Мясник треста «Пищевик», а также фотозоны «Хрущев» и «Заправлены планшеты».

Пресс-служба ХК «Спартак»

Клуб бережно и внимательно относится к своей истории, а потому экскурс в 60-е должен получиться действительно захватывающим и запоминающимся: уже в фойе болельщиков будут встречать аниматоры и актеры, которые воссоздадут знаковые элементы того времени. А, затем, воодушевленных первым полетом Юрия Гагарина в космос зрителей будет ждать Малая Спортивная Арена «Лужники», заполненная атмосферными вещами, передающими настроение шестидесятых и правильной музыкой. И, конечно, хоккеисты «Спартака» выйдут на лед в стильной форме того времени. В Москве у хоккея сегодня много конкурентов, а потому своих зрителей надо постоянно удивлять.

Так что, с каким бы счетом не закончилась встреча хоккейных клубов «Спартак» и «Салават Юлаев», главное, что у болельщиков в памяти останется особое ретро-послевкусие и воспоминания на долгие годы, а может и на год. Ведь, будем надеяться, что в 2022 году москвичи снова порадуют своих болельщиков чем-нибудь эксклюзивным: ретро-матчи – это уже фирменный знак клуба.