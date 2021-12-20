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Овечкин и Малкин останутся без медалей Олимпиады. Сами виноваты, не в коронавирусе дело

НХЛ на днях наверняка скажет нет Играм-2022. Александр Овечкин с Евгением Малкиным не сыграют в Пекине, лишатся шансов что-то выиграть на турнире с участием всех сильнейших.
Овечкин и Малкин останутся без медалей Олимпиады. Сами виноваты, не в коронавирусе дело
20 декабря 2021 15:23
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Федерация хоккея России

Кто-то пишет, что это трагедия, катастрофа. Но это от лукавого. У наших суперзвезд эта возможность была уже трижды – в Турине-2006, в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014. И каждый раз эта парочка со своими партнерами и разными тренерами не добиралась даже до бронзы. В Сочи так вовсе забила в пяти матчах два гола – по одному на брата. Больше сражалась за влияние в раздевалке, чем угрожала соперникам.

С чего вдруг на старости хоккейных лет их перспективы в борьбе за олимпийское золото становились выше в 2022-м? Да еще с тренерским штабом, в котором никто не выигрывал как тренер ни-че-го?

Овечкин рассказывал нам, что ничто не остановит его от горячего желания сыграть за Россию в Пхенчхане в 2018-м. Но как только дело дошло до реальных поступков, не дождались мы от Александра побега в Корею, которым он долго грозил.

Мог он не подписывать этим летом новый долгосрочный контракт с «Вашингтоном», приехать на годик в Россию, в «Динамо» (да хотя бы до февраля), чтобы оказаться в олимпийском составе со стопроцентной уверенностью. Если уж так сильно не может жить без Олимпиады. Не зависел бы сегодня от решения энхаэловского профсоюза, как и все остальные участники лиги. Съездил бы в Пекин и вернулся за океан. Но нельзя, на кону большие деньги.

Деньги для всех энхаэловцев стоят на первом месте, а не игры за сборные. Посмотрите, о чем нынче пишут некоторые звезды НХЛ. О том, что нет желания тащиться в Китай и торчать там потом, если что, на карантине. Это главное. Это отражается на деньгах.

Говорят еще о необходимости заботиться в первую очередь о здоровье спортсменов. Это вообще святое, тут не поспоришь. Но вы слышали хоть один призыв из НХЛ остановить турнир в Пекине в принципе? Или европейскими хоккеистами и их здоровьем рисковать не зазорно?

НХЛ на днях обсуждала с профсоюзом текущую обстановку. Регулярный чемпионат решили продолжать. В нем риск здоровью не так велик, как на китайском льду? Постоянные перелеты, по несколько в неделю, обеспечивают куда больший контакт с людьми в чемпионате НХЛ, чем это было бы в пекинском пузыре. В их ситуации шансов схватить ковид в Штатах или Канаде, пожалуй, выше, чем в Поднебесной. Но дома они не боятся, потому что знают: в большинстве случаев игроки, попадающие в ковид-протоколы, вообще не имеют серьезных симптомов заболеваний.

Дело прежде всего не в угрозе здоровью, не пугает энхаэловцев коронавирус в своих клубах. Проблема в успехе организации, от которой зависит финансовое благополучие каждого хоккеиста НХЛ. Массовые переносы игр ведут к риску их отмены, если в расписании не останется свободных дат. Отмена матчей негативно скажется на экономике, которая и так пострадала за последние годы. Лиге это не нравится, она диктует правила, хотя для нас все завернуто в красивую обертку: мол, как решат сами хоккеисты, так и будет.

Все игроки – зависимые от владельцев своих клубов люди. Не пойдут вразрез с линией партии. А она такова, что для НХЛ сегодня невыгодно ехать в Пекин. Хоккеисты просто поддержат эту позицию – и дело с концом.

Сейчас мы много услышим о том, что все готовы были порвать рубаху на груди, лишь бы встать на защиту родины в олимпийской битве с супостатами. Но в реальности свой карман оказывается дороже и ближе к телу. Выбор есть всегда и у всех. Даже сейчас. Но будет он не в пользу своей сборной.

Это не означает, что энхаэловцев за него надо будет осуждать. Ни в коем случае. Просто надоело слышать про трагедии Малкина – Овечкина. Они сами виноваты, что войдут в историю людьми, которые для страны на крупнейших турнирах с участием всех звезд не выиграли даже бронзы. И шанс выиграть Олимпиаду проворонили не сейчас, а гораздо раньше.

источник: «Советский спорт»
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