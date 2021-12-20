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Бурдасов рвется в Пекин. Дубль капитана СКА помог победить «Спартак»

В первый игровой день регулярного чемпионата КХЛ после декабрьской паузы жгли кандидаты в сборную России, для которых открывается реальная перспектива сыграть в олимпийском Пекине.
Бурдасов рвется в Пекин. Дубль капитана СКА помог победить «Спартак»
20 декабря 2021 22:34
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Всего неделя остается до закрытия трансферного окна. При скудности рынка команды стараются усилиться проверенными кадрами или канадскими ноунеймами. Последние хорошо обучены, дисциплинированы и все такое. ЦСКА пригласил капитана «Барыса» Даррена Дица. У него казахстанское хоккейное гражданство, так что легионером он не считается. Признавался лучшим защитником КХЛ. Правда, у нас принято считать лучшим самого результативного, что не всегда отражает действительность. В этом сезоне Диц откровенно начал закисать «на мелкой работе» - забрался в «минусы», вызывая недовольство тренеров.

«Великий и могучий», поэзия Пушкина, самая жирная базовая зарплата в лиге (100 миллионов рублей) – это замечательно, но хочется блеска медалей и шампанского из Кубка. Последнее и главное в команде из Нур-Султана вряд ли осуществимо.

Сегодня Диц дебютировал в ЦСКА. И сразу получил нашивку «А» помощника капитана. В отсутствие у армейцев Никиты Нестерова, Богдана Киселевича, Антона Слепышева, Михаила Григоренко. В Хельсинки красно-синие раскатали 3:1 «Йокерит», который в паузе мариновался на карантине. Новичок результативными действиями не отметился, зато провел два силовых приема. Особенно эффектным получился хит в третьем периоде на чистом льду против новичка «шутов» Виталия Меньшикова – защитника «с большим сердцем», как сказал о нем главный тренер финской команды Лаури Марьямяки.

Хозяева добавили «минусик» в показатель полезности Дица: казахстанец находился на льду, когда шайба влетела в ворота Адама Рейдеборна. После обреза Владислава Каменева голкипер вынужден был метаться меж двух огней и капитулировал.

Героем матча в Хельсинки можно считать участника Кубка Первого канала Сергея Плотникова, который на решающую встречу с финнами вышел с капитанской нашивкой. Герой Минска-2014 оформил дубль, на его счету и победная шайба.

Гости сковали «шутов» высоким прессингом, но пропустили первыми. Хорошо, что спустя 15 секунд на финский гол москвичи ответил шайбой своего капитана Сергея Андронова.

Скоро к ЦСКА присоединится еще один защитник – Владислав Провольнев из системы «Аризоны», с которым подписан контракт на три года. Уезжал он за океан из Череповца, а вернулся в Москву. Приобретение весьма актуальное. Ведь сегодня уже на старте матча армейцы потеряли оборонца Артема Сергеева. Пришлось выпускать сырого защитника Калиниченко. Так что на Дица легла повышенная нагрузка: его игровое время возросло до 21 минуты 36 секунд. Он выходил в спецбригадах большинства и меньшинства. Посмотрим, что он покажет в среду в армейском дерби.

Парад кандидатов в сборную мы увидели в Санкт-Петербурге и Мытищах. Питерские армейцы разделали «Спартак» благодаря дублю Антона Бурдасова. Капитана питерцев не пригласили на Кубок Первого канала, лишив болельщиков возможности увидеть его убойную связку с «художником» Андреем Кузьменко. Увы, последний тоже не приехал в Москву (из-за простуды). Сегодня он украсил победу волшебной шайбой после прохода по правому борту, разобравшись с двумя спартаковцами.

Никита Гусев, от которого в сборной ждут голов, ассистировал Бурдасову. А молодой защитник красно-белых Александр Никишин забил гол в раздевалку и сохранил интригу в матче. Щелчок у 57-го номера получился под стать знаменитому Виктору Блинову - олимпийскому чемпиону Гренобля-1968, ушедшему из жизни в 23 года.

Никишин, кстати, провел на Кубке Первого канала все четыре матча, добрался до Санкт-Петербурга, вышел на лед, забил, но не победил – 4:2 в пользу СКА.

А в Мытищах дублем разразился еще один участник московского турнира – уфимец Александр Кадейкин. Однако гол центрального нападающего не стал победным. Викторию «Салават Юлаев» добыл только в овертайме – 4:3ОТ.

источник: «Советский спорт»
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