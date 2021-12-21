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НХЛ все-таки тормознула. Но поездку на Олимпиаду-2022 в Пекин еще не отменила

Сезон НХЛ остановлен. На пять дней. Завтра утром по московскому времени сыграют «Филадельфия» – «Вашингтон», «Вегас» – «Тампа», после чего до 27 декабря рождественские каникулы. В эти дни и решится судьба Игр-2022.
НХЛ все-таки тормознула. Но поездку на Олимпиаду-2022 в Пекин еще не отменила
21 декабря 2021 09:04
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Короткая хронология последних заокеанских событий, приведших к досрочной приостановке регулярного чемпионата.

В воскресенье НХЛ объявила, что трансграничные матчи отложены до Рождества. Это решение было принято из-за опасений по поводу пересечения границы между США и Канадой и «неустойчивого характера федеральных ограничений на поездки». В итоге к ранее перенесенным 27 матчам добавились 12.

В понедельник в полдень НХЛ отправила на карантин еще пару клубов – «Коламбус» и «Монреаль». Три матча с их участием, предварявшие паузу на Рождество, отменены. «Блю Джекетс» и «Канадиенс» стали восьмой и девятой командами, которые закрылись на каникулы, присоединившись к «Детройту», «Торонто», «Бостону», «Нэшвиллу», «Калгари», «Колорадо» и «Флориде».

Через пару часов аналогичное заявление прозвучало в отношении «Нью-Джерси». В дополнение к игре с «Монреалем» перенесена и встреча «дьяволов» с «Питтсбургом».

В Нью-Йорке наступает вечер, когда твиттер НХЛ выдает новую отмену. Теперь в черный список попадает «Сиэтл». Матч дебютанта лиги с «Аризоной» 22 декабря не состоится.

Начинается единственный поединок понедельника «Даллас» «Миннесота», когда в сеть проникает инсайд, что чемпионат все-таки приостановят. Досрочно. До Рождества. Полностью.

Заметьте, про участие в пекинской Олимпиаде ни слова!

По ходу третьего периода игры в Техасе, где «Миннесота» Капризова безнадежно горит 3:6, НХЛ наконец делает официальное заявление. Вот оно.

«В связи с переносом из-за ситуации с COVID-19 игр, намеченных на среду, 22 декабря, НХЛ и профсоюз игроков договорились перенести на другие даты и пять матчей, которые должны были состояться в четверг, 23 декабря. Чтобы начать каникулы, оговоренные в коллективном трудовом договоре, после завершения игрового дня во вторник, 21 декабря.

В соответствии с этими изменениями расписания объявляются выходными 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество). В том числе и для перелетов.

Хоккеисты должны вернуться в расположение клубов в воскресенье, 26 декабря. В этот день можно проводить тестирование, тренироваться и добираться до мест проведения матчей. Никто из хоккеистов или сопровождающих лиц в составе гостевой команды не должен допускаться на арену (за исключением сдачи анализов) без отрицательного теста на вирус. Все тренировки 26 декабря должны начаться после 14:00 по местному времени.

Регулярный чемпионат НХЛ возобновится в понедельник, 27 декабря.

Из-за большого количества отложенных игр и сохраняющейся неопределенности вокруг пандемии НХЛ и профсоюз активно обсуждают, стоит ли игрокам участвовать в Олимпиаде-2022.

Объявление ожидается в ближайшие дни».

Подведем итоги. НХЛ оставила в расписании этой недели только два матча. Завтра в три ночи по Москве в Филадельфии на лед выйдут «Флайерз» и «Кэпиталз», а в 6 утра «Вегас» примет «Тампу».

Всего отменили уже 49 игр. Напомним, в прошлом сезоне НХЛ перенесла из-за ковидных ограничений 55 матчей – и ничего: справилась! Регулярный чемпионат завершился точно в изначально установленный срок. Так что, лига эти 49 несыгранных матчей вполне может пристроить в действующий календарь, не влезая в олимпийскую паузу.

Главное, чтобы число отложенных встреч больше не росло. Ждем теперь совместного заявления НХЛ и профсоюза игроков по поводу участия в пекинской Олимпиаде.

источник: «Советский спорт»
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