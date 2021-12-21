НХЛ хочет провернуть аферу века! Часть 1: Почему клубам играть нельзя, а молодежным сборным – можно?

Сегодня ночью НХЛ официально досрочно поставила чемпионат на праздничную паузу, отменив сразу десять игр. Общее количество несостоявшихся матчей достигло 49. В расписании сохранились только встречи в Филадельфии и в Лас-Вегасе, куда пожалуют соответственно «Вашингтон» (начало завтра в 3:00 мск) и «Тампа» (6:00 мск).

Теперь следите за руками. Приступаем к разоблачению заокеанских наперсточников, которые не держат свое слово. Напомню, пару недель назад глава НХЛ Гари Беттман гарантировал, что его контора не станет чинить никаких преград игрокам, желающим надеть фуфайки своих олимпийских сборных. Комиссар лиги публично так и заявил: как профсоюз скажет, так тому и быть!

Но что случилось далее? Триггером, на мой взгляд, послужил матч 17 декабря в Монреале. По требованию местных медицинских органов, в связи с ростом числа заболевших ковидом в регионе «Канадиенс» сыграли с «Филадельфией» при пустых трибунах. Не при десяти- или 20-процентной заполняемости – обнуление тотальное! При вместимости стадиона свыше 21 тысячи зрителей канадский клуб только на одной игре потерял под два миллиона долларов!

Могли НХЛ и клуб дальше позволить себе терять такие баснословные деньги? Нет, конечно! В Канаде эпидемические меры всегда были строже, чем в США. А потому в середине месяца быстренько отправили на карантин «Калгари», а потом и «Торонто» с «Ванкувером».

К несчастью, для акул шайбы подобный трюк невозможно было провернуть с «Оттавой». Там сейчас нет ни одного инфицированного, потому что «сенаторы» массово переболели в ноябре, из-за чего отложили три их матча. Ушлые капиталисты блестяще вышли из положения: выпихнули в самоизоляцию «Бостон» и «Каролину», которые должны были навестить столицу Канады 20 и 24 декабря.

Но что делать с визитом в Оттаву 22 декабря «Сент-Луиса»? С составом у «музыкантов» более или менее нормально, только что вышли из ковид-протокола основной вратарь Биннингтон и защитник Фолк. Тем более «блюзмены» находятся в Канаде – 19 декабря уже сыграли в Виннипеге, а значит, под предлог проблемы пересечения границы «Сент-Луис» не попадает.

Ха-ха-ха! Волевым порядком в воскресенье НХЛ взяла и отменила все остававшиеся до праздничной паузы 11 матчей между клубами Канады и США! Независимо о того, заехала в принимающую страну гостевая команда, как «Блюз», или нет!

Любопытно, что под эту раздачу угодил и «Эдмонтон», который 21 декабря должен был принять «Анахайм». Но ведь четырьмя днями ранее ничто не помешало «нефтяникам» запустить на поединок с «Коламбусом» свыше 15 тысячи зрителей!

И ничто не помешает дворцу «Ойлерз» заполниться до отказа уже послезавтра, когда на лед в выставочной встрече выйдут молодежные сборные Канады и России. Равно как абсолютно без каких-либо ограничений продаются билеты на молодежный чемпионат мира, который 26 декабря стартует в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Бинго! Вуаля! Что и требовалось доказать! НХЛ под предлогом проникновения на континент «Омикрона» полностью закрылась. Зато МЧМ-2022 пройдет в Канаде строго по расписанию и с полными трибунами, словно китайский вирус планету Земля уже покинул!

Профсоюз игроков НХЛ, кандидаты в олимпийскую сборную России, вы не находите, что вас и всех нас, болельщиков хоккея, тираннозавры НХЛ откровенно дурят?!

Ведь, заметьте, они легко – только лишь за компанию! - упразднили пять матчей чемпионата НХЛ, сохранившихся в календаре и намеченных на четверг, 23 декабря. О чем, не постеснявшись – или по глупости! – так и написали вчера в пресс-релизе:

- Поскольку на среду не было запланировано игр из-за переноса сроков, связанных с COVID-19, НХЛ и профсоюз договорились отложить пять матчей, которые оставались запланированными на четверг, чтобы начать коллективно согласованный праздничный перерыв, вступающий в силу с завершением игр во вторник (в Филадельфии и Лас-Вегасе).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ