Российские судьи едут на МЧМ-2022. А в Эдмонтоне вводят антиковидные ограничения

Вчера «Советский спорт» сообщал, что организаторы МЧМ-2022 в Эдмонтоне/Ред-Дире планируют провести турнир при стопроцентной заполняемости трибун. И уже реализовано 90 процентов билетов. Напомним, арена в городе нефтяников «Роджерс Плэйс» вмещает 18 641 зрителя, а «Вестернер Парк Центриум» в Ред-Дире, где предстоит играть на групповом этапе сборной Росси, всего 7000 с «копейками».

А сегодня инсайдер Фрэнк Саравалли в «твиттере» сообщил о вводимых в Эдмонтоне ковидных ограничениях. Заполнять арену разрешат только на 50 процентов, к тому же на стадионе запретят продажу еды и напитков.

Напомним, на «Роджерс Плэйс» пройдут матчи группы А, два четвертьфинала, оба полуфинала, утешительный и главный финал. Год назад МЧМ состоялся там же, но в «пузыре». Сборная России под руководством Игоря Ларионова заняла четвертое место, победив в группе будущих чемпионов мира американцев.

В ночь с четверга на пятницу наша команда, которую теперь тренирует Сергей Зубов, должна провести единственный перед стартом турнира выставочный матч – в Эдмонтоне против Канады. Кстати, и год назад подопечные Профессора провели генеральную репетицию с хозяевами чемпионата и уступили 0:1. А в полуфинале были жестоко биты канадцами 0:5, пропустив две быстрые шайбы.

Возможно, на этот раз пути этих непримиримых соперников не пересекутся. Что еще сильнее подогревает интерес к их контрольной встрече, которую подают через противостояние юных Матвея Мичкова (9 декабря ему исполнилось 17 лет) и самого молодого игрока на турнире 16-летнего Коннора Бедарда. Они уже сходились лицом к лицу в мае на ЮЧМ-2021 в США. В финале Мичков открыл счет, Бедард сравнял, а чуть раньше не реализовал буллит. Потом Матвей присовокупил к заброшенной шайбе две результативные передачи, канадец – одну. Однако решающий матч наши проиграли 3:5, пропустив последнюю в пустые ворота. Мичков выходил в третьем звене с Ильей Иванцовым и Дмитрием Бучельниковым, а в первом нынешние участники МЧМ Федор Свечков, Иван Мирошниченко и Данила Юров. 17-леинего форварда из системы «Авангарда» в Канаду не взяли, возможно, его в этой лини заменит мобильный Никита Чибриков, забивавший за первую сборную на Шведских играх-2021.

На ЮЧМ-2021 работали российские судьи КХЛ Сергей Юдаков (главный) и Роман Славиковский (лайнсмен). Теперь их пригласили на МЧМ-2022.

А пока наша команда проводит тренировки в Эдмонтоне на льду «Даунтаун Коммьюнити Центр».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

24 декабря, Эдмонтон

Контрольный матч

3:00 мск Канада - Россия