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НХЛ не едет в Пекин? Нам же лучше – победить будет проще

НХЛ официально отказалась принимать участие в Олимпиаде-2022. Не стоит причитать-сожалеть. Надо сосредоточиться на внутренних резервах и готовиться защитить титул, завоеванный в Пхенчхане.
НХЛ не едет в Пекин? Нам же лучше – победить будет проще
22 декабря 2021 20:03
автор: Владислав Домрачев
автор фото: NHL

Александра Овечкина, Евгения Малкина и отчасти Александра Радулова, конечно, жалко. Им теперь не суждено не только выиграть Олимпийские игры, но даже стать олимпийскими призерами. Первым двум для этого не хватило трех турниров, последнему – двух.

Мы сожалеем о том, что в Пхенчхане болельщики не увидели хоккей высшего качества-разряда. А кто критиковал турнир мастеров клюшки и шайбы в Сочи? Называл его прагматичным и скучным. Победители канадцы устами их главного тренера Майка Бэбкока потом признались, что боялись больших европейских аэродромов, поэтому максимально упростили игру во избежание ошибок. А финал Канада – Швеция с отлучением звезд «Тре Крунур» вообще оставил гнетущее впечатление. В отличие, кстати, от золотого матча в Корее-2018, с фантастическим камбэком россиян.

Так что довольно плакать-причитать. Наши олимпионики, в особенности дву- и трехкратные, могут выдохнуть – никакие Кросби и Бержероны теперь не покусятся на их суммарные олимпийские достижения.

Хорошо, что определенность наступила сейчас, а не 10 января. Теперь из тренерского штаба выпадает спец по вратарям Евгений Набоков из «Сан-Хосе», его на постоянной основе заменит Сергей Наумов из ЦСКА, работавший с голкиперами на Кубке Первого канала. А покинувший «Питтсбург» Сергей Гончар остается в обойме, его зона ответственности прежняя – защитники и большинство. А какие теперь функции возложены на «генменеджера» Илью Ковальчука – сказать трудно. Он работал по энхаэловцам, вместе со скаутом Владимиром Малаховым должен был за океаном просматривать кандидатов. Впрочем, это теперь столь важно. Тем более что в штабе Жамнова Кови «генеральный», а не просто менеджер по энхаэловцам значит, должен соответствовать.

Болельщикам же в новых условиях интересно знать, когда объявят олимпийский состав. В любом случае он не будет пестреть звонкими именами, как в Пхенчхане. В Корее зажигали Павел Дацюк, Ковальчук, Вячеслав Войнов – все с богатым олимпийским опытом. В команде для Пекина останется только защитник московского «Динамо». Плюс два Никиты Нестеров и Гусев. С меньшей вероятностью – Сергей Андронов.

Теперь, правда, добавится головной боли с нюансами подготовки. Она пройдет в Новогорске, а не на Дальнем Востоке. В начале февраля сборная отправится в Пекин. Как говорится, в добрый путь, за золотом!

На турнире без НХЛ наши шансы на победу увеличиваются. Как ни крути обыграть канадскую дрим тим – сверхзадача.

источник: «Советский спорт»
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