Гусев солировал на олимпийском параде в Питере. СКА вырвал победу у ЦСКА в овертайме

Иван Федотов и Ларс Юханссон, Александр Самонов и Аллам Рейдеборн, Мэт Робинсон и Джон Гилмор, Микко Лехтонен и Дальбек, Никита Нестеров и Оскар Фантенберг, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен, Лео Комаров, Кирилл Марченко, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Павел Карнаухов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Владислав Каменев, Лукас Валльмарк… Вот список олимпийских армейцев-кандидатов. Не все они вышли сегодня на лед в дерби, приуроченном к 75-му юбилею отечественного хоккея. Причины разные. Слепышев получил глупо травмировался в матче с «Торпедо» по собственной инициативе и выбыл до Нового года, Нестеров получил повреждение перед игрой с финнами на Кубке Первого канала, Самонова мы не видели в воротах чуть ли не с рижского ЧМ…

Яркий матч украсили результативные действия кандидатов в российскую олимпийскую сборную. Гусев отличился дважды: во втором периоде он из-за ворот выложил шайбу на пятачок своему молодому партнеру Даниле Моисееву, который увеличил преимущество СКА до 2:0. А открыл счет Александр Волков, обладатель Кубка Стэнли, между прочим. Но голы бывшему партнеру Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и не только в КХЛ не даются, сегодня он забил первый.

Москвичи ответили в третьем периоде: агрессивный Плотников выкрал за воротами шайбу и молодого защитника хозяев Никиты Седова, переадресовал ее на пятачок, где Окулов не без помощи Каменева «доел» момент.

А потом настойчивостью блеснул силовой форвард Карнаухов, подкарауливший отскок от защитника Лехтонена и бендийным ударом отправивший шайбу в девятку. Так бы и в Пекине! Записали результативную передачу и Окулову, который в партере сковал чекера Захара Бардакова и при этом успевшего отправить в контратаку автора гола.

Но в дуэли вратарей первенствовал швед. Федотова подвела клюшка. Во втором периоде он должен был отбросить шайбу от ворот, но уступил ее мастеру привозов защитнику Блажиевскому, организовавшему гол Моисеева. А в овертайме «гитару» у вратаря москвичей выбил коньками прорвавшийся к воротам Михаил Воробьев. Шайба ушла в нейтральную зону, было время подобрать клюшку и вернуть ее голкиперу. Но почему-то никто это не сделал. Гусев с кистей запустил шайбу над блином Федотова. Осиротевшая правая рука вратаря запоздала.

А как же фишка Сергея Федорова/Евгения Корешкова менять в овертайме голкипера на полевого игрока? Поползновение было сделано: Федотов на пути к лавке повернул назад, потому что шайбой завладели хозяева.

Подведем итог: пекинские кандидаты суммарно разжились двумя голами и четырьмя передачами. Выглядит оптимистично!

СТАТИСТИКА

СКА – ЦСКА – 3:2ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0).

Голы: Волков, Моисеев, Гусев – Окулов, Карнаухов