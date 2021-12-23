Двуличному Беттману хватило 12 дней, чтобы поставить наивным игрокам НХЛ детский мат

- Мы проявили акт доброй воли - дали обещание игрокам отпустить их на Игры в Пекин-2022 и Милан-2026, и свое слово обязательно сдержим. Окончательный вердикт - исключительно в руках профсоюза и игроков. Они должны сами решить, готовы ли отправиться в Китай в условиях пандемии и строгих мер безопасности в олимпийской деревне.

- НХЛ уважает и ценит желание игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Поэтому мы ждали так долго, как только возможно, взвешивая все варианты участия наших игроков в Олимпиаде-2022. К сожалению, учитывая серьезные изменения в календаре из-за вируса - к 23 декабря перенесены уже 50 матчей - олимпийское участие стало невозможным. Мы очень ценим усилия МОК. ИИХФ и оргкомитета Игр-2022, которые были готовы принять игроков НХЛ, но текущие обстоятельства сделали это невозможным, несмотря на максимальное старание всех сторон процесса. Мы с нетерпением ждем участия в Олимпиаде-2026.

Две прямо противоположные фразы одного человека, между которыми всего-то 12 дней - 10 и 22 декабря. Это и есть детский мат от виртуоза подковерных игр Гари Беттмана с его камарильей.

Хотя чему тут возмущаться? Классический капитализм: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Даже если с ней 17 месяцев назад договор о ненападении подписали. В виде трудового коллективного соглашения с обязательством НХЛ отпустить «девушку» на Олимпийские игры в Пекин-2022 и Милан-2026.

Благо, «омикрон» аккурат в декабре вторгся в Северную Америку. Появление нового штамма НХЛ встретила во всеоружии - максимально ужесточила меры безопасности, чтоб ни одна мышь с инфекцией не проскочила. Вот народ - внешне абсолютно здоровый, не проявляющий вообще никаких симптомов болезни - стал массово подподать под ковид-протокол и удаляться в изоляцию.

Одним из первых грязный замысел наперсточников НХЛ раскусил капитан «Сент-Луиса» Райан О’Райлли:

- У нас есть вакцинированные игроки. И даже дважды вакцинированные. У некоторых нет никаких симптомов, но они сдают тесты и попадают в коронавирусный протокол. Я бы хотел, чтобы тесты не делались, если нет симптомов. Но не я это решаю. Решение принимает лига вместе с профсоюзом. Надеюсь, мы сможем разобраться с этим, потому что текущая ситуация расстраивает. Мы хотим продолжать сезон и играть без переносов.

Экс-форвард «Магнитки» все разложил точно. По идее не придерешься. Тем более уже установлено, что «омикрон» при всей своей лютой заразности на порядки слабее «дельты» по последствиям и осложнениям. У подавляющего большинства инфицированных болезнь проходит незаметно, а в больницу попадают менее двух процентов. Об этом вчера в эфире Первого канала заявили глыбы нашей медицины. Да и относится это в основном к пожилым людям с хроническими недугами либо невакцинированным.

Кому в конце концов доверять, как не Всемирной организации здравоохранения, глава которой вчера заявил, что «2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии». Основывался Тедрос Аданом Гебрейесус именно на слабости «омикрона» по сравнению с «дельтой».

Но НХЛ до всего этого дела нет никакого. У нее всегда своя свадьба. Имеют право! Башляют-то они на все это безобразие из своего капиталистического кармана.

Как ни возмущался Сидни Кросби, с какого, мол, перепуга лига отменила матчи его «Питтсбурга» с «Нью-Джерси» (21 декабря) и «Филадельфией» (23 декабря), все без толку. Точно в такой же капкан энхаэловские браконьеры загнали другого титульного капитана Александра Овечкина. Его «столичные», как и «пингвины» Малыша Сида, до этой недели не пропустили из-за ковида ни одного матча. А потому оба великих капитана Канады и России имели все основания послать банду Беттмана с олимпийским вето в пешее эротическое кругосветное путешествие под предлогом:

- Мы-то тут при чем?! У наших клубов ни одного пропущенного матча. Нам-то что в олимпийскую паузу делать - в караоке, что ли, торчать да в боулинге шары тискать?!

Увы, против лома нет приема. Если ты сам, конечно, не ворочаешь краплеными картами. НХЛ вовсе без каких-либо обоснований отменила пять матчей последнего дня перед рождественской паузой, включая «Вашингтон» - «Айлендерс». А игру 21 декабря «Филадельфия» - «Вашингтон» отложила за шесть часов до стартового вбрасывания!

Все! Операция по тотальному охвату заложников успешно завершена. Теперь замазаны все, ведь выпали 50 матчей. Крокодильи слезы по поводу олимпийского кукиша торжествующий Беттман потому и увенчал давно заготовленной мантрой:

- Нашей целью было и будет завершение чемпионата и Кубка Стэнли в установленные сроки. Поэтому со вновь введенными усиленными протоколами мы начнем использовать период с 6 по 22 февраля (на который была заложена пауза для участия в Олимпиаде) для проведения уже перенесенных матчей или тех, что еще будут отложены.

Чуете гниль и подлог? А я - очень даже. Ведь в прошлом сезоне перенесли 55 матчей - и ничего: уложились в срок. Причем там-то все отмены были оправданными, а сейчас то выдумали проблемы с пересечением границы между США и Канадой, то просто на этой неделе тупо отменили десяток игр за компанию. До кучи. Чтоб замазать всех. Чтоб не рыпались. Чтоб помалкивали. Чтоб все поняли, кто тут хозяин, а кто раб. Пусть и высокооплачиваемый.

Понятно, почему Беттман тормознул именно сейчас, а не 10 января, как это НХЛ обещала изначально. Энхаэловские барыги элементарно испугались, что в олимпийскую паузу играть будет негде! С начала декабря хозяева дворцов НХЛ принялись массово бронировать арены под мероприятия, никак не связанные с хоккеем. Потому им нужно было дать четкий сигнал-гарантию как можно раньше: в Пекин мы точно не едем, оставьте окна в февральском расписании ваших стадионов для НХЛ.

Мораль всей этой истории проста и поучительна для всех хоккеистов мира: хотите попасть на Олимпиаду, всячески избегайте НХЛ. По крайней мере в олимпийский год. Капиталистам верить нельзя. Они всегда сделают так, как выгодно их кошельку. Как, наверное, поступил бы любой на месте Беттмана и Ко.

Остается поздравить Никиту Гусева, Вячеслава Войнова, Егора Яковлева, Александра Елесина, Никиту Нестерова, Михаила Григоренко, Вадима Шипачева, Артема Анисимова, Андрея Чибисова, Сергея Плотникова, Сергея Толчинского. Все они вовремя покинули НХЛ. Кое-кто из них теперь получит возможность добыть в Пекине второе олимпийское золото.

А мы за вас поболеем! От всей души.