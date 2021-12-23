«Я не в самой плохой форме». Почему бы Ковальчуку не сыграть в Пекине?

Ковальчук признался, что уже пообщался по телефону с Овечкиным и Малкиным. Они разочарованы решением НХЛ, потому что воспитаны на наших олимпийских победах. При этом Кови выразил надежду, что эта Олимпиада для них не последняя.

Он также пообещал следить за игроками из АХЛ, в том числе за вратарем Антоном Худобиным, который провел там два матча с нарядной статистикой. А костяк олимпийской команды уже определен после Кубка Первого канала, где еще несколько кандидатов не выступили по разным причинам.

Пока нет даты начала сбора в Новогорске.

- Когда определимся по кандидатам и дате, сразу донесем эту информацию, - пообещал Жамнов. – Позитив в том, что наступила ясность с энхаэловцами. Для них же решение не ехать в Пекин огорчительное.

- Моя запланированная раньше поездка во Флориду отменяется, - поведал Ковальчук.

- Перед Олимпиадой проведем контрольные матчи, - продолжил Кови. – В России – один-два и один – в Пекине.

Напомним, что и перед Пхенчханом-2018 наша сборная провела три контрольных матча – со «Спартаком», сборной Белоруссии (оба - на «ЦСКА Арене») и против хозяев Олимпиады Кореи в Аняне. В игре со «Спартаком» в красно-белой форме вышел кандидат в сборную московский армеец Максим Шалунов, что вызвало резонанс болельщиков. Его, кстати, в Пхенчхан не взяли. «Совспорт» тогда написал про решение Олега Знарка: «Хотел Шалунова – взял Каблукова».

Еще на Кубке Первого канала Жамнов ответил на вопрос «Совспорта» об олимпийских перспективах тренера вратарей Евгения Набокова в случае отказа НХЛ ехать в Пекин. С голкиперами продолжит работать Сергей Наумов из ЦСКА, который входил в тренерский штаб на московском турнире.

- Есть ли в списке кандидатов Павел Дацюк и Илья Ковальчук? – самый интересный вопрос был задан под занавес общения.

Вопрос понравился Ковальчуку.

- Спасибо, хороший вопрос. Я не в самой плохой форме нахожусь, - с намеком ответил генменеджер.

- По Дацюку могу сказать, что Павел давно без игровой практики, есть ребята помоложе, которые выступят в Пекине, - расставил точки над i Жамнов.

Журналисты поинтересовались, а не рассматривается вариант переноса хоккейного олимпийского турнира на лето.

- Хоккейный турнир – гвоздь Олимпиады, не думаю, что его перенесут, - поделился мнением Жамнов.