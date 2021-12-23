Золото Олимпиады-2022 обязаны брать финны, а для нас добыть второй титул подряд сродни подвигу

Меня потрясла фраза Ковальчука, что после официального отказа НХЛ сыграть в Пекине генеральный менеджер сборной России визит во Флориду отменил. Типа - с кем теперь разговаривать и кого смотреть, если банда Беттмана показала наивным игрокам НХЛ популярную фигуру из трех пальцев. Тем более что с главными российскими звездами Овечкиным и Малкиным, которые, вполне возможно, потеряли последний шанс добыть хоть какую-то олимпийскую медаль, Ковальчук уже пообщался.

Неужели никто в руководстве Красной машины не в курсе, что глава олимпийской делегации США Джон Ванбисбрук еще вчера рассказал, что формировать сборную намерен из представителей АХЛ, чемпионата университетов и только в последнюю очередь из европейских легионеров? Наверняка наденет свитер с Кленовым листом и чемпион мира-2021 Остин Пауэр из университета Мичигана. Сейчас первый номер драфта НХЛ-2021 в Эдмонтоне готовится к молодежному чемпионату мира.

А ведь в Американской хоккейной лиге только наших вратарей восемь! Плюс 37 полевых игроков, многие из которых благодаря внезапным брешам в основных командах из-за ковида уже прописались в НХЛ.

Самый яркий и опытный среди всех, разумеется, вратарь Антон Худобин. Финалист Кубка Стэнли-2020 несколько сбавил в этом сезоне, впрочем, как и весь «Даллас». Недавно чемпион мира среди юниоров-2004, чемпион мира-2014 в Минске и вице-чемпион мира-2015 в Чехии прошел процедуру драфта отказов. Где его никто не взял. Худобин переместился в АХЛ. Ничто не мешает ему отправиться в Китай, где 35-летний ветеран был бы идеальным дядькой.

В этом чемпионате НХЛ отметились два наших молодых голкипера из АХЛ – Даниил Тарасов и Иван Просветов. Хватает и полевых игроков, пока снующих между АХЛ и НХЛ – защитники Даниил Мироманов, Артемий Князев, нападающие Клим Костин, Егор Чинахов, Владимир Ткачев, Михаил Мальцев, Алексей Торопченко, Григорий Денисенко, Егор Соколов, Павел Дорофеев.

Вот их точно стоит посмотреть в деле. В отличие от игроков НХЛ, об этих ребятах информации самый минимум. Есть ли в планах Ковальчука, Жамнова и скаута по Америке Малахова подобная заокеанская инвентаризации наших кадров второго ряда– пока вопрос.

Не устроил меня и ответ Ковальчука по поводу возможности возобновить карьеру в качестве играющего тренера сборной. Дабы повести за собой команду за вторым олимпийским золотом подряд. Как он это сделал в «Авангарде» в Кубке Гагарина-2021. Илья Валерьевич изящно замял вопрос, а зря. На мой взгляд, он был бы в Поднебесной образцовым Жегловым и Шараповым в одном лице как на льду, так и в раздевалке.

И еще. Отдельно хотелось бы предостеречь все неокрепшие – или перезревшие! – умы от любой эйфории. Никакими фаворитами в Пекине мы не будем. КХЛ только по деньгам вторая лига в мире. По игре мы ни в чем не превосходим чемпионаты Германии, Швейцарии, Швеции, Финляндии. К тому же если весь наш старосветский актив варится исключительно в КХЛ, то все другие 11 сборных будут комплектоваться игроками со всей Европы и Северной Америки.

На мой вкус, первый претендент на золото Олимпиады-2022 – Финляндия во главе с матерым Юккой Ялоненом. Экс-тренер СКА брал бронзу Игр-2010 в Ванкувере, становился дважды чемпионом мира (2011 и 2019) и вице-чемпионом (2021), выигрывал молодежный ЧМ-2016. О подобных достижениях нынешние российские тренеры и мечтать не смеют.

А вот медали россияне в Пекине взять обязаны. Но точно такие же шансы, как у нас, у шведов, немцев, канадцев, швейцарцев, американцев. На этой Олимпиаде бронза для сборной России будет программой-минимум, финал – программой-максимум, а второе золото подряд – подвигом.