Мичков вернул сборную России в игру. Но отыграть фору у канадцев не удалось

На лавке «Роджерс Плэйс» главный тренер молодежной сборной Сергей Зубов, его консультант Олег Знарок, тренер Александр Титов. На комментаторской позиции Игорь Ларионов, возглавлявший «Красную машину-джуниор» на МЧМ год назад. Профессор старался привить команде советский стиль, позволяющий нашей сборной доминировать. Увы, эксперимент продолжить не позволили, отлучив легенду от молодежки. А Знарок отвечает здесь за бригады большинства и, как показала игра, работает эффективно. В отличие от спеца по защитникам и меньшинству. В голове автора этих строк даже родилась крамольная мысль: а не поменяться ли тренерам на нашей лавке должностями-пономачиями?

Сборная России проведет групповой турнир не в Эдмонтоне, а в Ред-Дире, куда отправится после контрольного матча с канадцами. Но не они наши главные соперники по группе, а американцы и шведы. Звездно-полосатые чуть раньше уступили в овертайме финнам, которые не отсиживались в обороне, а летели вперед и прессинговали.

Канадцы тоже весь первый период не давали россиянам головы поднять. Подопечные же Сергея Зубова им потворствовали, дважды присев в штрафной бокс за глупые фолы вдали от своих ворот. Канадцы оба раза наказали голами.

Команда у «Кленовых» шутить с собой не позволяющая: в ней нашлось место для 16-летнего нападающего Коннора Бедарда, но не для игрока «Вашингтона». Так решил главный тренер Дэйв Камерон, которого Тарасенко, Кузнецов, Панарин и Ко обыгрывала в том самом финале-2011 в Баффало (5:3).

Спустя десять лет Камерон взял реванш, пока в выставочном матче. После первой трети наши безнадежно горели 0:4. Они отдали все подборы, проиграли борьбу на пятачке. Первый гол был забит после того, как бывалый Мухамадуллин застрял у борта и не успел на добивание Мактавиша, засветившегося в «Анахайме».

Потом замешкался защитник Коромыслов, позволив Грейгу доесть момент. Потеря Кирсанова в средней зоне привела к контратаке «3 в 1», увенчавшейся неотразимым уантаймером.

Ни в одной из пропущенных шайб вратарь Аскаров, приехавший на свой третий МЧМ, не повинен. Он не терял клюшку, как год назад в полуфинале с теми же канадцами.

В начале второго периода наши усилиями Мичкова заработали численное преимущество. И Демидов с помощью канадского конька размочил счет. Он отдавал шайбу из-за ворот на пятачок, где столбил Чибриков (капитан сборной России на ЮЧМ-2021), та от соперника срикошетировала в сетку. Мичков же заслужил балл за результативную передачу.

Надо признать: тренеры нашли интересную «химию» в тройке Мичков – Хуснутдинов – Демидов.

Наш вундеркинд, вышедший под святым 17-м номером, этим не ограничился. И вскоре сам реализовал численное преимущество коротким броском от правого борта, откуда любил палить сам Гретцки, сыгравший на МЧМ-1978 в 16 лет. Призов лучшему игроку матча («уток») ему надавали кучу – рук не хватило, чтобы вынести из гостиничного номера, но свою сборную он к золоту не привел, она довольствовалась бронзой. В решающих играх Гретцки промолчал.

А Мичков до перерыва подарил болельщикам «кружева» за воротами с заходом на лакросс. А когда соперники не позволили, выдал чудо-пас на пятачок, увы, не голевой.

Чуть раньше канадцы растащили нашу оборону в шикарной размашистой позиционной атаке. Уфимец Пашин не уследил за Мактавишем, позволив ему эффектно расправиться с Аскаровым в ближнем бою. Может, голкиперу стоило вспомнить о своей клюшке и попытаться выбить шайбу?

Впрочем, Пашин быстро реабилитировался, неожиданно забив с нулевого угла вратарю-дублеру. 5:3 перед вторым перерывом.

Памятуя о камбэке в Баффало-2011, Камерон поменял в третий период схему – на оборонительную «1-4». Создав плотность в средней зоне. Наши же потеряли свежесть. Пока они продолжают нагружаться в зале. А тут еще очередное глупое удаление – теперь защитника Смирнова. Оборона отняла последние силы.

Наконец, дал повод вспомнить о себе Бедард. И как «малыша» забыли на пятачке? Защитник Савиков на выходе из своей зоны попал шайбой в конек убегавшего в атаку Хуснутдинова, та отскочила в угол площадки, туда почему-то кинулся Савиков. Юному канадцу того и надо: он лихо разделался с голкипером Гуськовым, заменившим во втором перерыве Аскарова.

После этого успеха местные телевизионщики готовы были держать крупный план канадского вундеркинда до сирены. Но их планы порушил Мичков, хлестким броском установивший окончательный счет после скидки Хуснутдинова себе спину. На этот раз Мичков забил с левого фланга. Его пушка стреляет под стать орудию легенды Бобби Халла в Суперсерии-74.

Конечно, 4:6 лучше, чем 0:5. Спасибо Мичкова, скрасившему поражение.

26 декабря в 0:30 по Москве наши стартуют на МЧМ матчем со шведами.

ТАБЛО

Канада – Россия – 6:4 (4:0, 1:3, 1:1), Голы: Мактавиш (2), Грейг, Джонсон, Кормье, Бедард – Демидов (Мичков), Мичков (Мухамадуллин, Демидов), Пашин (Смирнов, Новиков), Мичков (Хуснутдинов, Демидов). Вратари у наших: Аскаров (Гуськов, 40:00). Броски: 38 (17+12+9) – 26 (7+14+5). Штраф: 8-10