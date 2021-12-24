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Россияне в молодежном хоккее окончательно превратились в карликов?

Ну что, друзья, успокоились? Примерно такой отлуп, как молодежка в Эдмонтоне, мы могли получить в Пекине-2022, если бы контора Беттмана не испугалась – есть такая версия! – массово попасться на допинге в Китае.
Россияне в молодежном хоккее окончательно превратились в карликов?
24 декабря 2021 09:12
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Неважно, кто в Красной машине исполнил бы роль 17-летнего Мичкова – Кучеров, Панарин или Овечкин. Вся история противостояния «лучшие против лучших» не даст соврать. В олимпийском Ванкувере-2010 в нашей сборной, к примеру, были три лучших игрока мира – в предыдущем сезоне MVP признали Овечкина, а двумя другими номинантами на «Харт Трофи» стали Малкин и Дацюк. Плюс Ковальчук, Радулов, Федоров, Морозов, Семин, Козлов… Но что толку? И там, как сегодня, все для нас захлопнулось в первом периоде (четвертьфинала), в котором канадцы легко накидали в ворота Набокова четыре шайбы.

Больно, черт возьми, больно такое унижение смотреть в прямом эфире! Я не приемлю отмазок типа это всего лишь подготовительный матч, наши ребята под нагрузкой. А что, у канадцев не так? Они за два дня до старта чемпионата мира уже на пик формы вышли? Ну бред же!

Горько, потому что стоило хозяевам чуть прибавить, как сразу выяснилось, что на льду команды из разных галактик. Кленовые выглядели лучше абсолютно во всем – в технике, катании, скорости, командных действиях. Эти четыре гола Аскарову они забили, как показалось, вообще без сопротивления и какого-либо напряжения. При желании могли легко к первому перерыву сделать и 5:0, и 7:0. Да поленились.

Во второй трети канадцы малек отпустили вожжи – все знают, что в НХЛ добивать упадшего не принято. А большинство этих перцов с листом на груди готовятся занять там ведущие роли, а значит, законы старших знают и почитают. Упала концентрация, появились разгильдяйские удаления, а в середине матча – без разминки! – выпустили второго вратаря. Вот уже 4:2. Но ближе Мактавиш, Пауэр, Бедард и Ко к себе не подпускали. Не положено, уважаемые гости, по чину!

Матвей, красавец, конечно – к мастерскому дублю добавил голевую передачу. Но по логике игры счет должен был быть 7:3 (как в Ванкувере-2010), а не 6:4. Понятно, и для победителей это была лишь прикидочная встреча. Зачем жилы рвать, если уже после 20 минут всем стало предельно ясно, кто тут короли, а кто пацанчики для битья? Американцы, финны, шведы так над собой измываться не позволят! Для них надо сберечь силы.

Так что, нет ничего удивительного в том, что мы не в состоянии взять золото МЧМ с 2011 года. Да и там все было на сверхтоненького! Как показывают все ключевые матчи как молодежной сборной, так и национальной, кишка у нас тонка, когда на той стороне первый состав той же Канады, а не 21-й. За редчайшими исключениями. В последние десять лет их не стало вовсе.

Но мы верим. Все равно. Несмотря ни на что. Верим в наших мальчишек. Другой сборной у нас просто нет. А эту лютую заметку я готов публично съесть, если россияне выиграют молодежный чемпионат мира-2022. Тем самым признаю, что бы неправ.

источник: «Советский спорт»
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