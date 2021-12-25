Спешите видеть! Гениальный Мичков против форвардов «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси»

Все-таки – потому что, увы, многие турниры из-за резкого распространения китайского вируса уже отменены. В частности, самый древний клубный турнир в Европе Кубок Шпенглера (Давос). Второй год кряду не состоится чемпионат мира среди девушек до 18 лет (Швеция). Отложили возобновление регулярного чемпионата и за океаном. НХЛ продлила каникулы до вторника, 28 декабря. Как минимум.

Тем не менее, несмотря ни на что, завтра в 22:00 по московскому времени в Эдмонтоне сойдутся Финляндия и Германия. Спустя два с половиной часа в Ред-Дире матчем против Швеции откроют турнир россияне. С помощью сайта ИИХФ представим самых ярких звезд в составе наших соперников.

Обратите внимание: матчи сборной России на групповом этапе, кроме последнего – против США, начинаются не ночью, а в более или менее удобное время для европейской части страны – в 0:30 по московскому времени. Все в прямом эфире покажет Первый канал.

СИМОН ЭДВИНССОН (защитник)

Самый высокий европейский выбор (№6, «Детройт») на драфте НХЛ-2021. В 18 лет стал основным защитником мощной «Фрелунды», набрал в 24 играх шведского чемпионата 12 очков. Классическая рабочая лошадка. С одинаковым успехом доминирует во всех трех зонах. Этого парня на льду невозможно не заметить.

ВИЛЬЯМ ЭКЛУНД (центрфорвард)

Выбран в первом раунде драфта НХЛ-2021 сразу после Эдвинссона. Уже успел отметиться в НХЛ, где девяти матчах за «Сан-Хосе» сделал четыре передачи. В этом сезоне сыграл и на родине за столичный «Юргорден» - пять передач в девяти играх. На МЧМ-2022 выступит в звене с Александром Хольцем, с которым вместе играл еще в чемпионате Швеции. Многие считают Эклунда самым опасным форвардом у скандинавов. Отличное катание подкрепляет идеальной рабочей этикой.

АЛЕКСАНДР ХОЛЬЦ (нападающий)

Один из двух шведов, кто постоянно выступает в АХЛ – 10 очков в 11 матчах. Уже дебютировал и в НХЛ, где в шести играх за «Нью-Джерси» набрал два очка. Наверняка будет на льду в решающие отрезки матчей. Стоит опасаться прежде всего его кистевого броска. Вполне может стать одним из самых результативных форвардов МЧМ-2022.

ЙЕСПЕР ВАЛЬСТЕДТ (вратарь)

У шведов все три голкипера примерно одного уровня. Однако Вальстедт, для которого этот МЧМ будет вторым, считается все-таки номером один. Основной вратарь шведского «Лулео». В чемпионате страны добился впечатляющих показателей – 1,82 пропущенные шайбы в среднем за игру и 92,3% отраженных бросков. С таким вратарем, одним из лучших в поколении, шведы обязаны замахнуться на медали…

Конечно, сборной Швеции здорово будет не хватать топ-форварда этого возраста Лукаса Раймонда. В «Детройте» он уже вышел на ведущие роли и претендует на приз лучшему новичку сезона НХЛ.

В любом случае шведы будут одними из фаворитов МЧМ-2022. В единственной контрольной встрече перед турниром скандинавы в Эдмонтоне разгромили молодежку Австрии – 7:0.

На прошлом МЧМ мы также играли со шведами в одной группе. Ворота защищал как раз Вальстедт, а у нас – Аскаров. Скорее всего, они снова сыграют друг против друга. Основное время тогда завершилось вничью – 3:3, гол и передача в активе Хольца. Победную шайбу за шесть секунд до конца овертайма забросил Хуснутдинов. Судя по всему, именно Марат станет капитаном нашей сборной в Канаде.

Главный тренер россиян Сергей Зубов рассказал, как команда готовится к старту в чемпионате:

- В команде есть ребята, которые были в Ред-Дире, они рассказывали про город и арену. Понятно, что это не Эдмонтон. Но мы туда едем играть. Конечно, тяжело в таких условиях – карантин, браслеты, никуда не выйти: отель, автобус, арена. Но эти условия равные для всех команд. Сетовать на это нет смысла. Мы приехали сюда играть и выигрывать.

Говорили ли ребятам про шансы попасть на Олимпиаду при хорошем выступлении здесь? Несомненно, это будет дополнительной мотивацией. Мы донесем до них эту информацию в нужный момент.

Как распределяются обязанности в штабе? Александр Титов отвечает за защитников, Владимир Филатов следит за сменами, тут есть свои нюансы, также он ведет статистику. Олег Знарок отвечает за большинство.

Как оценю Матвея Мичкова? Он у нас такой один. Матвей неплохо смотрелся в матче с Канадой, не уступал в единоборствах, где-то может быть переигрывал отрезки. Первое звено, конечно, смотрелось очень хорошо. Выходило – и у нас сразу появлялись моменты. От других звеньев где-то нам не хватило подобной остроты.

Итак, завтра спустя полчаса после полуночи (по Москве) включаем Первый канал.

Мичков против Хольца.

Хуснутдинов против Эклунда.

Мухамадуллин против Эдвинссона.

Аскаров против Вальстедта.