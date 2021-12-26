Поможет ли Знарок взять реванш за Эдмонтон-2021? В Канаде стартует МЧМ-2022

ЗНАРОК ВПЕРВЫЕ НА ЛАВКЕ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ

Бывший главный тренер национальной сборной, завоевавший золото на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2018, прибыл на МЧМ не впервые. Он присутствовал в качестве наблюдателя в Хельсинки-2016, где молодежка Валерия Брагина добралась до финала, но уступили в овертайме хозяевам (2:3ОТ). Там Знарок впервые увидел в серьезном деле Кирилла Капризова, который забьет золотой гол в Пхенчхане-2018.

Теперь Олег Валерьевич – тренер-консультант, отвечающий в штабе Сергея Зубова за большинство. В контрольном матче с канадцами (4:6) мы оценили плоды его работы – наши дважды преуспели в розыгрыше лишнего. Попутно мы «порадовались» за спеца по защитникам – Александра Титова, по совместительству старшего тренера СКА. Оборонцы под гнетом «Кленовых листьев» рассыпались. Веры в них нет. Как и во вратаря Ярослава Аскарова, напоминающего пробитого боксера.

Так что вся надежда на харизму Знарка, которого ФХР хотела поставить к штурвалу сборной в Пекине. Если наша молодежка выступит достойно – думается, любые медали можно будет считать успехом – то Знарок пойдет на повышение. Год назад в «пузыре» Эдмотона россияне проиграли в полуфинале Канаде 0:5, а в матче за бронзу финнам 1:3 и довольствовались деревянным медалями.

ПОЙДЕТ ЛИ ВУНДЕРКИНД-ГОЛЕАДЛОР МИЧКОВ ДОРОГОЙ ОВЕЧКИНА?

О нападающем Матвее Мичкове, которому 9 декабря исполнилось 17 лет, уже говорят как о фаворите драфта-2023. Он успел открыть личный голевой счет за национальную сборную, да как! На Кубке Карьяла забил лакросс-гол шведам – будущим победителям турнира. Матвей отличился и в следующем матче, с чехами, но шайбу записали Дмитрию Воронкову, хотя тот признался, что не забивал, а просто слегка задел клюшкой щиток вратаря.

Конечно, проблематично рассчитывать на 17-летнего юниора как лидера молодежной сборной. Однако тренеры определили его в первое звено – с капитаном команды Хуснутдиновым и Демидовым. Возможно, эта «химия» претерпит изменения. Но в контрольном матче с канадцами Мичков выходил в этом сочетании и набрал 3 (2+1) очка.

Александр Овечкин первый из своих трех МЧМ (в Галифаксе-2003) тоже выходил в первой тройке и вернулся с золотой медалью. Однако не он стал первой и второй скрипкой в той сборной, а Игорь Григоренко (автор первого гола на турнире) и Юрий Трубачев (автор золотого гола канадцам). Первый из них – лучший нападающий и бомбардир турнира (6+4), выбранный журналистами в сборную звезд, второй – в сборной звезд (3+7). У Ови – 7 (6+1) очков.

ЧЕГО СТОЯТ НОВОЯВЛЕННЫЙ «ДЬЯВОЛ» И ПОТЕНЦИАЛНЫЙ «ХИЩНИК»?

Для защитника Шакира Мухамадуллина этот чемпионат станет вторым в карьере, для вратаря Аскарова – третьим. Первый недавно успел подписать контракт с «Нью-Джерси», но остался в «Салавате Юлаеве» в аренде. Второй, задрафтованный «Предаторз» в первом раунде (11-й номер), маринуется в золотом запасе СКА (5 матчей в КХЛ и столько же в ВХЛ). А его американский конкурент на ЮЧМ-2019 Спенсер Найт уже вовсю подсиживает Сергея Бобровского во «Флориде».

Год назад «хомячки с айфонами» (образное выражение тренера Андрея Назарова) устроили Ярославу настоящую трафлю – мол, все время теряет клюшку. Однако вратарь в критических ситуациях попросту откидывает «гитару», как ящерица хвост, чтобы быстро переложиться-переместиться из стороны в сторону.

Понятно, что после этого сезона он, утратив доверие в клубе, уедет за океан. Но напоследок неплохо бы громко хлопнуть дверью на МЧМ. По примеру Ильи Самсонова, ныне основного вратаря «Вашингтона».

Мухамадуллину же временами надо напоминать, что защитник должен в первую очередь защищаться, играть в тело, а не только атаковать. Иначе за океаном делать нечего. Кстати, у него есть что-то общее с ранним Сергеем Зубовым, дважды завоевавшим Кубок Стэнли (1994, 1999), олимпийское золото (1992) и избранным в Зал хоккейной славы в Торонто (2019).

Календарь нашей команды (Ред-Дир)

27 декабря

0:30 (мск) Россия* – Швеция

28 декабря

0:30 Россия – Швейцария

30 декабря

0:30 Словакия – Россия

1 января

5:30 США – Россия

*Матчи сборной России покажет Первый канал в прямом эфире.