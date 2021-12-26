На МЧМ-2022 плей-офф для России начнется с первого матча. Почему нельзя проигрывать шведам

Российской молодежке на старте МЧМ выпал очень трудный соперник. Шведов относят к числу фаворитов турнира. Правда, не самых главных – тут вне конкуренции канадцы, следом идут действующие чемпионы мира американцы, а вот дальше в претендентах на победу букмекеры видят нашу команду и «Тре Крунур». Шансы обеих сборных расценивают как абсолютно равные, с коэффициентом 6,00. На пятой строчке в этом рейтинге прогнозов финны.

На прошлом МЧМ команда Игоря Ларионова скандинавов победила на групповом этапе в овертайме 4:3, прервав их потрясающую серию без поражений на этой стадии в 54 матча. Длилась она с 2006 года, фантастическое достижение. Одно это говорит о том, что рассчитывать на легкую прогулку наивно – будет настоящий бой. Тем более что в нашей группе еще и очень сильная сборная США. Надо обязательно занимать одно из двух первых мест, иначе велик риск нарваться в четвертьфинале на кого-то из тандема Канада – Финляндия. Так что игра со Швецией будет сродни матчу плей-офф.

Для нашего тренера Сергея Зубова это будет дебют на таких турнирах. Молодежку прославленный в прошлом энхаэловец возглавил только в середине ноября. Но боевое крещение уже получил. В ночь на 24 декабря россияне играли контрольный матч с канадцами. Уступили – 4:6, первый период так попросту провалили, но затем проявили характер, вторую 20-минутку взяли 3:1, зарядив оптимизмом, но на еще один спурт в заключительном отрезке сил не хватило.

Что не порадовало, это игра в обороне. Канадцы вольготно действовали на нашем пятачке. Половину шайб забили оттуда, причем без особых помех. Если так продолжим играть в официальных встречах МЧМ, хорошего ждать не стоит. Тем более что нет уверенности за последний рубеж. Ярославу Аскарову дают третий шанс доказать, что он действительно может оправдать многочисленные авансы. На двух предыдущих чемпионатах голкипер СКА не убедил и не спасал. Вот и в игре с «Кленовыми листьями» в ряде эпизодов подтащил, но нет ощущение, что сзади у нас скала.

В то же время радует форма Матвея Мичкова. Два его гола Канаде уже смакуют североамериканские эксперты и журналисты. В один голос говорят, что не было такого яркого проспекта в мировом хоккее с момента, как загорелась звезда Коннора Макдэвида. Впрочем, один в поле не воин. Многое будет зависеть от характера команды, ее сплоченности, боевитости и умении терпеть. Тот же матч с канадцами показал, что решающий фактор – это удаления. У наших было три в первом периоде, как итог – 0:4, дважды пропустили в меньшинстве. А после перерыва четырежды уже отправлялись в штрафной бокс хозяева, наши парни ответили тремя голами, два из них также при численном перевесе.

За большинство отвечает в молодежке Олег Знарок. Его присутствие на скамейке в роли консультанта просто неоценимо. В этом плане волноваться за недостаточный опыт штаба на молодежных турнирах вряд ли уместно. Такие специалисты разберутся что к чему. Да и игрокам будет поспокойнее, когда за их спинами такие авторитеты.

Шведы свой контрольный поединок проводили с командой классом ниже. Австрийцам накидали полную авоську шайб – 7:0. Но уровень соперника не позволяет делать серьезные выводы о силе скандинавов. Это почувствуем уже на льду Ред-Дира.

Прошлый МЧМ Швеция завершила неудачно. Пятое место, поражение в четвертьфинале от извечного конкурента – соседей из команды Суоми. Новую попытку забраться на пьедестал предстоит предпринимать хоккеистам преимущество представляющим национальный чемпионат. Есть несколько игроков из низших североамериканских лиг и один из чемпионата Финляндии.

В нынешнем сезоне со шведами россияне встречались уже дважды. В августе победили со счетом 4:1, в ноябре - 5:2. Но это все же были игры не того накала. На МЧМ два последних свидания завершались разборками в овертайме. Про матч в группе 31 декабря прошлого года мы уже упомянули. А до этого был полуфинал МЧМ-2020. Россия выиграла 5:4 в очень нервной и непредсказуемой битве. Что-то подсказывает, что такой будет и новое противостояние двух сильнейших молодежных команд европейского хоккея. Что называется, на тоненького.

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