Аскаров начинает и не заканчивает. Вратарь СКА проваливается на третьем МЧМ подряд

Владислав Третьяк как-то признавался, что для вратаря одно из главных качеств – умение играть на интуиции. Недопустимо дергаться в воротах, иначе жди беды. Ярослав Аскаров заветов прославленного голкипера не помнит, раз за разом совершает одни и те же ошибки. Это лишает команду шансов на победу. Так было на двух предыдущих МЧМ, так случилось и в матче против шведов на стартовавшем в Канаде чемпионате мира.

Все эти ошибки мы уже видели, это было еще два года назад на МЧМ в Чехии, когда Аскарова представили хоккейному миру. Уверяли в тот момент, что растет новая суперзвезда. Но в первом же матче с хозяевами турнира Ярик напускал. Падал раньше времени на колени, соперник бросал ему верхом, так и проиграла Россия стартовый матч. Все тогда списали провал на неопытность и волнение, но прошли годы, а ничего не поменялось. Третий турнир подряд Россия приехала на МЧМ без надежного вратаря.

В групповом турнире на чемпионате в Чехии мы после поражения от хозяев сенсационно разгромили канадцев – 6:0. Аскарова заменил в том матче Амир Мифтахов. После игры его вознесли до небес, посчитав, что за последний рубеж теперь можно не волноваться. Но следом Амир не выручил в поединке с американцами, снова дали шанс Аскарову, снова ошибки… Так они и играли на том турнире по очереди, не дав классной команде дотянуться до золота. В финале мы вели у «Кленовых листьев», но снова подвели вратари.

Год назад при Игоре Ларионове Аскарову доверяли уже больше. Снова перед стартом МЧМ зазвучала песня, что наши ворота на замке. За год, мол, Ярослав окреп, заматерел, начав карьеру в КХЛ, а потому нет повода для беспокойства. Как оказалось, повод был, еще какой.

Турнир-2021 вошел в историю аскаровскими мемами. В сети все издевались над постоянными потерями клюшки нашего вратаря. Иногда это случалось по нескольку раз за матч. Россия расплачивалась за это пропущенными шайбами, а пользователи в интернете предлагали варианты помощи голкиперу: примотать «гитару» скотчем к руке, приклеить «моментом», выходить сразу без клюшки. Что еще оставалось делать болельщикам, видя беспомощность вратаря и упертость штаба.

И вот новый турнир – и новые серии мыльной оперы. Аскаров начинает и не заканчивает. На этот раз Ярослава убрали с ворот после второго периода, при счете 1:3. Помимо трех пропущенных шайб было еще несколько моментов, в которых он пожарил. При попадании соперника в штангу даже не рыпался, остался стоять в стойке. В одном из эпизодов плюхнулся на лед, а шайба под ним заползала в ворота. Благо подстраховал защитник, выгребший ее с ленточки.

Еще в ряде случаев вратарь СКА терял шайбу из виду, на его счастье рядом шведов не было, а так все стало бы еще печальнее. Правда, замена в перерыве все равно удивила. Обычно меняют вратаря сразу после гола.

Аскаров не выручал, а задача Гуськова была в том, чтобы вдохнуть уверенность в команду. Она чувствовала, что нет надежды на спасения вратаря, а потому слишком усердно старалась оградить его от бросков. Так хватали ненужные удаления, получив на 8 минут штрафа больше, чем соперник. Когда команда не верит в своего голкипера, так случается. Не надо тут все сваливать на отсутствие дисциплины. С этим тоже есть проблемы, но это может быть следствием других обстоятельств.

Гуськов оказался не лучше своего более опытного товарища. И это самый печальный итог матча против Швеции. Пятая шайба скандинавов была необязательной, Егор не справился со средненьким броском в тот момент, когда соперник запаниковал, россияне сократили до минимума отставание в счете, а новая вратарская ошибка лишила шансов спасти встречу.

С удалениями справиться можно. Заставить активнее играть защитников в атаке –над этим тоже можно поработать. Но не поможет все это с такой игрой вратарей. Шесть голов от Канады и столько же от Швеции, которая не показала никакого выдающегося хоккея в ночь на понедельник, сегодня выглядят приговором для чемпионских амбиций сборной Зубова – Знарка.