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Мичков продолжает голевое пиршество в Ред-Дире. А сборная России одолела Швейцарию

К дублю в проигранном шведам матче (3:6) на старте МЧМ-2022 в Канаде Матвей Мичков присовокупил гол швейцарцам. Не ушел без гола еще один вундеркинд – 18-летний Данила Юров. Однако победа 4:2 тревогу не развеяла.
Мичков продолжает голевое пиршество в Ред-Дире. А сборная России одолела Швейцарию
28 декабря 2021 08:41
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России

Мичков атакует по заветам великого Анатолия Тарасова: ищет и находит кратчайший путь к воротам. Тогда как большинство его партнеров то и дело идут вкругаля, неохотно обостряют. А оборона у нас – решето.

В третьем периоде Мичков, войдя в зону швейцарцев, резко вырулил в центр, но получил от соперника (№18) клюшкой в бок. По дороге на лавку Матвей попал под хит защитника-гренадера Лиана Бишеля (195 см, 98 кг), выступающего в Швеции на взрослом уровне. А это центнер живого веса!

Тут бы партнерам заступиться-отомстить за вундеркинда. Впрочем, вскоре наш 17-й номер поквитался с грубиянами лично: завершил веерную многоходовку (в ассистенты записали защитника Новикова и капитана команды Марата Хуснутдинова) и увеличил отрыв – 4:1.

Швейцарцы, впрочем, не смирились и одну шайбу отквитали благодаря подправлению с пятачка. И тут же наша лавка подарила им еще один шанс, оставив команду в меньшинстве. Тренерский запрос на положение «вне игры» оказался ложным – первый же повтор показал, что офсайда на входе в зону не было и в помине. Любопытно, кто посылает с верхотуры такие сигналы?

Хорошо, что удалось отстоять ворота и сохранить счет 4:2 над соперником, который перед стартом на МЧМ не провел ни одного контрольного матча. Из-за положительного ковид-теста у одного из игроков.

Три шайбы наши забросили в первом периоде. Счет открыл юный Юров благодаря двум рикошетам от соперников. Вскоре Дмитрий Злодеев был вознагражден за спортивную наглость: он решился на бросок с отрицательного угла, забрал отскок от стойки, обогнул ворота и отправил шайбу в цель. Его, кстати, назвали лучшим игроком матча.

А потом железнодорожник Павел Тютнев сделал перевес в счете комфортным – 3:0. И опять рикошеты сыграли за нашу команду. Этот парень, рискнувший взять в сборной 13-й номер легенды Бориса Михайлова, забил в стиле знаменитого голеадора – с пятачка, после подбора. Кстати, недюжинным проворством Тютнев блеснул в плей-офф, забив спасительный гол в ворота ЦСКА.

Увы, в третьем периоде он утроил самосуд над соперником и оставил команду в меньшинстве. Хорошо, что на помощь его одноклубнику Егору Гуськову пришла перекладина.

Трудно сказать, с какой целью тренеры (или не они?) решили доверить пост номер один в матче со швейцарцами сменщику Аскарова. Вряд ли участника трех МЧМ можно обвинить хотя бы в одной из трех пропущенных от шведов шайб. Вышедший на третий период Гуськов не справился с вполне берущимся кистевым из круга вбрасывания от скандинавов, когда наши приблизились к скандинавам (3:4). А сегодня под занавес первого периода голкипер «Локо» не выручил в аналогичной ситуации, только после атаки с противоположного фланга.

Швейцарцы воодушевились и заставили нас нервничать. Провал ведущего защитника Мухамадуллина соперники едва не конвертировали во второй гол - выручила перекладина. Потом сплоховала наша бригада большинства, но рванувшемуся к воротам сопернику не хватило сил на плотный бросок. Его настиг защитник Владимир Грудинин помог вратарю парировать слабо скользившую по льду шайбу.

В ночь со среды на четверг Россия встречается со сборной Словакии, которая изрядно потрепала нервы действующим чемпионам мира американцам – 0:3 превратила в 2:3 и едва не сквитала счет.

Статистики в связи достижениями Мичкова вспомнили дебютный МЧМ Александра Овечкина. В канадский Галифакс динамовец приехал в декабре 2002-го тоже в 17 лет. В стартовом матче он трижды поразил ворота американцев (5:1), забив первую, вторую и четвертую шайбы. А на финише группового этапа разразился хет-триком в сложной игре со Швейцарией (7:5), забросив в том числе и победную шайбу. В полуфинале и финале Ови не забивал, набрав в итоге 7 (6+1) очков и вернувшись из Канады с золотой медалью.

СТАТИСТИКА

Россия – Швейцария – 4:2 (3:1, 0:0, 1:1). Голы: Юров, Злодеев, Тютнев, Мичков – Биаска, Рицман. Вратарь у наших: Гуськов. Броски: 32-18. Штраф: 4-2

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

30 декабря, четверг

Ред-Дир

0:30 (мск) Словакия – Россия Первый канал

источник: «Советский спорт»
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