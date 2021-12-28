ЧП в Канаде. Молодежка США ушла на карантин и получила технарь в игре со швейцарцами

Не зря волновался Рене Фазель перед стартом молодежного чемпионата мира. Бывший босс ИИХФ тогда заявил, что скрещивает пальцы, чтобы все прошло нормально. И подчеркнул, что ситуация с коронавирусом действительно сумасшедшая. «Международная федерация хоккея уже отменила все свои турниры в январе, это все похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что мы способны провести этот чемпионат мира», - сказал швейцарец.

Тогда казалось, что Фазель нагнетает. Еще за неделю до начала МЧМ организаторы даже не устанавливали ограничения на игру со зрителями, лишь за три дня до старта местные власти в Эдмонтоне и Ред-Дире ввели квоту в 50 процентов. Что до команд, то пострадали от ковида до первых матчей только швейцарцы. В их команде один случай с положительным тестом, по этой причине сборную лишили контрольной встречи перед МЧМ. Но игра с русскими состоялась.

Швейцарцы, как известно, проиграли 2:4, а всего через несколько часов одержали победу. На ледовую площадку они не выходили, но ИИХФ приняла решение отменить их встречу с командой США, которая должна была начаться в 0:30 (мск) 29 декабря. У американцев два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус, а согласно регламенту в этом случае вся сборная должна отправиться на карантин. Звездно-полосатым записали техническое поражение (0:1), и пока непонятно, смогут ли дальше действующие чемпионы мира продолжить выступление на турнире.

Следующий по расписанию матч у молодежки США со шведами – 30 декабря в 5:30. Но где гарантия, что игра будет? Судя по тому, как косил вирус энхаэловцев перед католическим Рождеством, ситуация может привести к полной остановке чемпионата мира. Не зря же НХЛ свою регулярку приостановила и отменила поездку в Пекин.

В любом случае турнир со спортивной точки зрения уже испорчен. Когда в рядах одного из главных фаворитов происходят такие ЧП, говорить о равных условиях для борьбы бессмысленно. США котировались куда выше швейцарцев, шансов у которых устоять перед американцами было очень мало. Но теперь наш последний соперник получил себе победу, которая может перевернуть ситуацию в группе. А если пострадавшая команда все-таки продолжит турнир, то это отразится на раскладах при определении пар четвертьфиналистов.

В общем, Фазель не просто так говорил о предстартовом волнении насчет проведения МЧМ. Вероятно, риск не доиграть его до конца довольно велик. Будет жаль, если главное спортивное событие Нового года завершится вот таким образом. Еще пару случаев заражений в сборных – и всем можно будет отправляться по домам.