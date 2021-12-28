Кудашов поквитался за Юрзинова. Волшебный камбэк «Динамо» в дерби с ЦСКА

В феврале уже бородатого 1990 года мчавшееся в чемпионству «Динамо» под руководством Владимира Юрзинова в течение последних трех минут третьего периода дерби с ЦСКА спустило фору в три гола. Победа в дерби де-факто выводила бело-голубых в чемпионы. В этот день тренер-мэтр праздновал 50-летний юбилей.

Когда динамовцы повели 4:1, тренер армейцев Виктор Тихонов выпустил на лед «масочников», что было сравни белому флагу. Но Сергей Федоров, опередив вратаря Владимира Мышкина, подарил красно-синим малюсенький шанс, и они им воспользовались.

Защитник Владимир Константинов прошил голкипера в большинстве – 3:4. Юрзинов ответил тайм-аутом, призывая центрфорварда не углубляться в зону соперника. Тщетно. Валерий Каменский по левому борту объехал защитника Михаила Татаринова и выложил шайбу под бросок Андрею Хомутову – 4:4.

Через несколько секунд Хомутов за чужими воротами обокрал защитника Александра Юдина (не тафгая, а мастера), последовала передача на пятачок Вячеславу Быкову – забивай, не хочу. Но шайба перепрыгнула крюк клюшки капитана ЦСКА.

Юрзинов стоял белый, как мел. Такой развязки Тренер не ожидал.

Нападающий Алексей Кудашов тогда не носил бело-голубую форму, он делал первые, но уверенные шаги у Игоря Дмитриева в «Крыльях Советов», однако с детства болел за «Динамо».

«Динамо» все равно дотянулось до золота, которое не видело с 1954 года. Кудашов завоевал бронзу. Потом он подружился с Юрзиновым, выступил под его (и не только) руководством на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. И, к слову, сам попросился в тренируемый Владимиром Владимировичем финский ТПС.

Сегодня в команде Кудашова ударно сработали спецбригады – меньшинства и большинства. Первые три шайбы гости забросили после розыгрыша лишнего.

Хозяев подвели Матвей Гуськов, схлопотавший большой штраф до конца игры за удар клюшкой в пах защитнику Андрею Сергееву (во втором периоде), а в третьем периоде – Владислав Каменев и Андрей Светлаков, сфолившие далеко от своих ворот.

А победную точку поставил оборонец-гренадер Андрей Педан, набравший форму после затяжного лечения-восстановления.

Трудно предъявлять претензии вратарю армейцев Адаму Рейдеборну, он подтаскивал, но дерби швед не вытащил. Оппонент в противоположных воротах его переиграл.

В дебютном для себя матче в форме ЦСКА высокий защитник Владислав Провольнев получил солидный кредит тренерского доверия. Новичка даже выпускали в большинстве, в самые ответственны моменты матча. Увы, пока он впечатления не произвел. На вопрос, сильнее ли Провольнев (вернувшийся в КХЛ из фарм-клуба «Аризоны») покинувшего ЦСКА казахстанца Виктора Сведберга, Федоров ответа не дал. Сказал, что надо посмотреть несколько матчей и только потом делать выводы.

Победа «Динамо» в основное время подняла их в лидеры Западной конференции и обострила борьбу в битве за Москву. Теперь неофициальный чемпион столицы определится в дерби ЦСКА – «Спартак».

СТАТИСТИКА

ЦСКА — Динамо (Москва) — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).

Голы: Дальбек, Григоренко, Соркин — Линдберг (2), Галиев, Педан.