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Кудашов поквитался за Юрзинова. Волшебный камбэк «Динамо» в дерби с ЦСКА

Бело-голубые не только отыграли две шайбы за вторую половину третьего периода, но и вырвали победу над ЦСКА в основное время (4:3).
Кудашов поквитался за Юрзинова. Волшебный камбэк «Динамо» в дерби с ЦСКА
28 декабря 2021 23:11
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

В феврале уже бородатого 1990 года мчавшееся в чемпионству «Динамо» под руководством Владимира Юрзинова в течение последних трех минут третьего периода дерби с ЦСКА спустило фору в три гола. Победа в дерби де-факто выводила бело-голубых в чемпионы. В этот день тренер-мэтр праздновал 50-летний юбилей.

Когда динамовцы повели 4:1, тренер армейцев Виктор Тихонов выпустил на лед «масочников», что было сравни белому флагу. Но Сергей Федоров, опередив вратаря Владимира Мышкина, подарил красно-синим малюсенький шанс, и они им воспользовались.

Защитник Владимир Константинов прошил голкипера в большинстве 3:4. Юрзинов ответил тайм-аутом, призывая центрфорварда не углубляться в зону соперника. Тщетно. Валерий Каменский по левому борту объехал защитника Михаила Татаринова и выложил шайбу под бросок Андрею Хомутову 4:4.

Через несколько секунд Хомутов за чужими воротами обокрал защитника Александра Юдина (не тафгая, а мастера), последовала передача на пятачок Вячеславу Быкову забивай, не хочу. Но шайба перепрыгнула крюк клюшки капитана ЦСКА.

Юрзинов стоял белый, как мел. Такой развязки Тренер не ожидал.

Нападающий Алексей Кудашов тогда не носил бело-голубую форму, он делал первые, но уверенные шаги у Игоря Дмитриева в «Крыльях Советов», однако с детства болел за «Динамо».

«Динамо» все равно дотянулось до золота, которое не видело с 1954 года. Кудашов завоевал бронзу. Потом он подружился с Юрзиновым, выступил под его (и не только) руководством на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. И, к слову, сам попросился в тренируемый Владимиром Владимировичем финский ТПС.

Сегодня в команде Кудашова ударно сработали спецбригады меньшинства и большинства. Первые три шайбы гости забросили после розыгрыша лишнего.

Хозяев подвели Матвей Гуськов, схлопотавший большой штраф до конца игры за удар клюшкой в пах защитнику Андрею Сергееву (во втором периоде), а в третьем периоде – Владислав Каменев и Андрей Светлаков, сфолившие далеко от своих ворот.

А победную точку поставил оборонец-гренадер Андрей Педан, набравший форму после затяжного лечения-восстановления.

Трудно предъявлять претензии вратарю армейцев Адаму Рейдеборну, он подтаскивал, но дерби швед не вытащил. Оппонент в противоположных воротах его переиграл.

В дебютном для себя матче в форме ЦСКА высокий защитник Владислав Провольнев получил солидный кредит тренерского доверия. Новичка даже выпускали в большинстве, в самые ответственны моменты матча. Увы, пока он впечатления не произвел. На вопрос, сильнее ли Провольнев (вернувшийся в КХЛ из фарм-клуба «Аризоны») покинувшего ЦСКА казахстанца Виктора Сведберга, Федоров ответа не дал. Сказал, что надо посмотреть несколько матчей и только потом делать выводы.

Победа «Динамо» в основное время подняла их в лидеры Западной конференции и обострила борьбу в битве за Москву. Теперь неофициальный чемпион столицы определится в дерби ЦСКА «Спартак».

СТАТИСТИКА

ЦСКА — Динамо (Москва) — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).

Голы: Дальбек, Григоренко, Соркин — Линдберг (2), Галиев, Педан.

источник: «Советский спорт»
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