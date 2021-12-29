Возвращение в игру НХЛ отметила взрывом мозга – 33 шайбы в трех матчах! Но наша только одна



В Канаде эпидемическая ситуация в лучшем случае остается прежней. Во многих регионах по-прежнему действуют строгие ограничения на посещаемость массовых мероприятий. Разумеется, НХЛ не хочет играть при пустых трибунах и терять по 1,5 – 2 млн долларов на матче. Перенесены на светлое будущее еще десять игр, которые должны были пройти с 30 декабря по 10 января. Четыре из них отменили в Монреале, где 17 декабря уже пришлось сыграть без зрителей, когда «Канадиенс» принимали «Филадельфию». Еще одну домашнюю встречу «Монреаля» - с «Бостоном» 12 января - НХЛ спасла: в тот же день соперники сойдутся не в Канаде, а в США. Где арены пока работают в штатном режиме. Так, на сегодняшний поединок «Тампа» - «Монреаль» (5:4 ОТ) пожаловало более 19 тысяч зрителей!

Таким образом, отменены уже 77 матча чемпионата! Включая 14 из-за того, что лига перенесла возвращение после рождественской паузы на день – с 27-го на 28 декабря. Напомню, что в прошлом сезоне перенесли 55 игр, что не повлияло на удлинение регулярки. На сей раз без задействования олимпийской паузы для нагонки графика, очевидно, было уже обойтись. Потому решение НХЛ не ехать на Олимпиаду-2022 в Пекин выглядит теперь обоснованным.

Составы вышедших после каникул шести клубов получились весьма своеобразными. Не менее трети – ноунеймы. Их срочно подняли из фарм-клубов на замену инфицированным звездам, угодившим на карантин. В том числе нашим Василевскому и Сергачеву («Тампа»), Любушкину («Аризона»), Дадонову («Вегас») и Барбашеву («Сент-Луис»). Зато представился шанс дебютировать в НХЛ защитникам Саморукову («Эдмонтон») и Алексееву («Вашингтон»). Оба вовсю тренируются с главными командами. Вернулся в «Кэпиталз» из ковид-протокола Кузнецов, а Малкин («Питтсбург») и Кучеров («Тампа») полностью залечили травмы и занимаются без ограничений вместе со всеми. Ждем открытия ими сезона в ближайшее время.

Без основных голкиперов все три постпраздничных матча побаловали убойной результативностью. Тем более что в ростер чемпионов вернулся из лазарета топ-снайпер двух последних Кубков Стэнли Пойнт. Он и сделал игру с «Монреалем» - 3 (2+1) очка, полезность «плюс 3» и заслуженная первая звезда. На 36-й секунде овертайма точку поставили гвардейцы «молний» Стэмкос, Хедман, Пойнт – чеху оставалось не промахнуться по пустому углу (5:4).

В отсутствие большинства премьеров «Монреаля» почти 27 минут ледового времени удостоился 21-летний Романов – больше всех у гостей и личный рекорд в НХЛ. Александр выходил как в меньшинстве, так и большинстве. Дважды бросил в створ, сделал три хита и четыре блока. Но очков не набрал при нейтральной полезности – «ноль».

В Сан-Хосе «Шаркс» и «Аризона» установили рекорд результативности сезона: в основное время умудрились накидать на двоих 14 шайб, а счет открыл Барабанов. Хозяева взяли верх в серии буллитов (8:7) без участия Александра. Тем не менее именно нашего олимпийского чемпиона признали первой звездой матча, несмотря на скромный вклад в успех «акул» - 2 (1+1) очка и полезность «плюс 2».

В Лос-Анджелесе «Вегас» разгромил местных «королей» - 6:3. Россиян на этом празднике жизни в присутствии 14900 зрителей замечено не было.

На завтра намечены шесть игр. Особое внимание стыкам «Вашингтон» Овечкина - «Нэшвилл» Тренина (начало в 3:00 мск), «Флорида» Бобровского - «Рейнджерс» Панарина (3:00) и «Сент-Луис» Тарасенко - «Эдмонтон» Макдэвида (4:30).

При этом, конечно, не забываем в 0:30 включить Первый канал и поболеть за нашу молодежку в матче со Словакией. Если, конечно, китайская зараза к тому моменту окончательно не угробит МЧМ-2022.