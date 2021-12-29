До свиданья, Матвей, до свиданья… Мичков сдал положительный ковид-тест

Накануне техническим поражением наказали действующих чемпионов мира американцев, которые должны были встречаться со сборной Швейцарии. У звездно-полосатых выявили два положительных теста. Сегодня та же участь постигла сборную Чехии, которую угостили «баранкой» 0:1 в матче с финнами - коронавирус добрался до Эдмонтона.

Увы, поздно вечером в четверг из Канады пришло пренеприятное известие: лучший российский юниор и одна из первых звезд всего турнира 17-летний Матвей Мичков сдал положительный тест, и сборной России засчитали техническое поражение от Словакии. Игра номер для наших должна была начаться в 0:30 пятницы.

Неужели турнир придется свернуть? Пока никакой информации от ИИХФ на эту тему нет.

Как нет реакции по горячим следам от представителей сборной России. Несмотря на настоятельные просьбы наших СМИ поделиться информацией в зум.

Если у Мичкова коронавирус, то чемпионат мира в Ред-Дире для него закончился. В двух стартовых матчах – против Швеции (3:6) и Швейцарии (4:2) – он забросил три шайбы, повторив достижение 17-летнего Александра Овечкина на МЧМ-2003 в канадском Галифаксе. Ови, напомним, оформил хет-трик в первой же игре турнира со сборной США (5:1).

На групповом этапе подопечным Сергея Зубова остался один матч – против американцев, который изначально рассматривался как решающий в борьбе за более высокое место. Звездно-полосатые стартовали с победы 3:2 над словаками.

Если чемпионат в Канаде не прервут, то наши в случае поражения в новогоднюю ночь (1 января, 5:30 по Москве) от действующих чемпионов мира могут и не пробиться в плей-офф.

По информации агента Мичкова, Матвей чувствует себя хорошо, никаких симптомов заболевания у него не наблюдается. Остается дождаться результата повторного теста. Уже сейчас в кулуарах пошли разговоры о какой-то провокации организаторов в отношении российской сборной.