МЧМ-2022 отменен из-за провальной организации. Канада погналась за деньгами и похоронила чемпионат

Не пошли дела у Люка Тардифа на посту главы ИИХФ. Первый же серьезный турнир новый шеф Международной федерации хоккея завалил начисто. Можно сколько угодно жаловаться на вспышку эпидемии в канадской провинции Альберта, принимавшей в эти дни МЧМ-2022, перекладывать вину на быстро распространяющийся штамм «омикрон», но организация турнира не выдерживала никакой критики. Именно эта причина привела к срыву молодежного чемпионата мира, а не что-то еще.

В один голос многие авторитетные хоккейные люди указывают на главную ошибку организаторов. Нельзя было устанавливать правила, при которых из-за одного-двух положительных тестов в команде ее в полном составе отправляли на карантин. Тем более что у заразившихся хоккеистов было прекрасное самочувствие и отсутствовали симптомы болезни. Всего на МЧМ-2022 было четыре таких теста: два у американцев, по одному у чехов и россиян. Привели они к отмене трех матчей и техническим поражениям сборных США, Чехии и России.

Куда это годится? Таким вопросом задается, например, Владимир Плющев, приводивший в своей время нашу молодежку к золоту МЧМ. И ставит в пример японскую Олимпиаду, где гораздо более сложное по организации и в разы серьезнее по масштабу соревнование было проведено блестяще.

Да, там не было зрителей, как и год назад в канадском Эдмонтоне, где сборные и участники МЧМ-2021 сидели в «пузыре», называя его тюрьмой. Но ограничения на перемещения и отсутствие контактов с внешнем миром можно было пережить ради выступления на чемпионате, который является мечтой многих молодых игроков. Сейчас их лишили такой возможности, лишь дав опробовать лед. Потому что никакого «пузыря» по сути и не было.

Один американский журналист поведал подробности из жизни участников МЧМ-2022. Так, в Ред-Дире, где играли матчи команды нашей группы, в отеле проживали помимо хоккеистов и обычные постояльцы. Более того, на время проведения турнира там были запланированы две свадьбы. Хорош «пузырь», чего уж там. При этом на спортсменов повесили специальные браслеты, которые помогали отслеживать их перемещения.

Все это напоминало показуху. А запуск зрителей на трибуны был обусловлен исключительно жаждой наживы. Погоня за прибылью и похоронила этот чемпионат. Достаточно вспомнить, что когда НХЛ отменяла матчи своей регулярки, в том числе с участием «Эдмонтона», организаторы МЧМ в эти же дни вовсю торговали билетами на предстоящие поединки.

Продали в итоге 90 процентов, лишь за три дня до старта чемпионата квоту болельщикам урезали вполовину. Трибуны разрешалось заполнять на 50 процентов, но какой-то тут «пузырь», одни громкие слова.

Теперь будет много объяснений и разговоров по поводу заботы о здоровье игроков. Они же – игроки – в полном порядке, не почувствовали никакого недомогания. Им сегодня грустно и обидно. Боль за упущенную возможность сыграть на своем единственном в жизни (а таких ребят много) чемпионате мира не затихнет у них никогда.

Что до сборной России, остается лишь гадать, какая судьба ждала бы ее, если бы турнир игрался дальше. Нашу команду уже поспешили вычеркнуть из числа претендентов на золото после не очень убедительных игр в начале МЧМ. В этом плане кто-то скажет, что молодежку и ее тренеров пронесло. Но эти утверждения от лукавого.

Сколько раз мы видели, как молодежные сборные чудесным образом преображаются в плей-офф. Для российской команды эти истории были особенно актуальны. Увы, новогодние праздники встречать нам без классного хоккея и привычных переживаний. Что ж, в последнее время к таким неприятным сюрпризам наш мир стал уже привыкать.