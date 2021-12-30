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МЧМ в Эдмонтоне/Ред-Дире отменен. До встречи через год в Новосибирске/Омске?

Худшие опасения подтвердились: вчера ближе к полуночи ИИХФ объявила об отмене молодежного чемпионата мира в Канаде. Три сборные, включая российскую, сели на карантин.
МЧМ в Эдмонтоне/Ред-Дире отменен. До встречи через год в Новосибирске/Омске?
30 декабря 2021 06:14
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Так что Новый год наша команда встретит в Канаде, а точнее в режиме самоизоляции. Сегодня ночью по зуму ответили на вопросы капитан сборной Марат Хуснутдинов и его заместитель Шакир Мухамадуллин. Парни, конечно, разочарованы. Они убеждали, что соблюдали все предписания организаторов – носили маски, не пересекались с «левыми людьми» (цитата игрока – прим. ред.). Хуснутдинов в отеле, где проживала команда, их вообще не видел. Хотя журналистка с Первого канала сообщила, что в этой гостинице собирались играть… свадьбу. Разумеется, с участием тех самых «левых людей».

Позже появился комментарий главного тренера сборной России Сергея Зубова.

- Трудно подобрать слова. Естественно, ребята и мы все, вся команда – разочарованы. Видели в их глазах огонь, настрой был запредельный. Провели утром собрание – и потом получили новости, сначала об отмене матча, а затем об отмене турнира.

Всех ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за работу. Они многим пожертвовали, чтобы оказаться на своем месте сейчас. Пообщались с ними по зуму, тренерский штаб поблагодарил их за усилия и выразил сочувствие.

Отмена такого турнира – тяжелый удар для хоккея в целом. ИИХФ, организаторы – все приложили большие усилия, чтобы это был отличный турнир, но, к сожалению, вмешались обстоятельства.

Сейчас находимся на карантине и ждем информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов, - заявил Зубов.

Пандемия коронавируса лишила нас ЧМ-2019 в Швейцарии, ЮЧМ-2019, женских международных турниров. Теперь ковид обрушил МЧМ-2022. Хотя год назад турнир с участием сильнейших молодых игроков мира (до 20 лет) все-таки удалось провести в «пузыре» Эдмонтона.

Следующее мировое молодежное первенство должна принять Россия – Сибирь. В Омске и Новосибирске возводятся дворцы-красавцы. «Авангард» намерен начать сезон-2022/23 на новой арене. В Новосибирске стройка идет медленнее, но есть вера, что успеют в срок. Как у нас повелось: участники входят в одну дверь, а строители в этот момент выходят через другую. Иначе в головах чиновников ИИХФ родится крамольный вопрос: а не перенести ли МЧМ-2023 из России в Канаду?

источник: «Советский спорт»
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