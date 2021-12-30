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Пока ИИХФ с позором бежит из Канады, короли МЧМ-2011 Кузнецов, Тарасенко, Панарин ставят на уши НХЛ

Наших в НХЛ уже 53! Кузнецов триумфально вернулся с ковид-протокола, Тарасенко сыграл за Барбашева и Бучневича, а подвигов Панарина хватило только для минимального поражения.
Пока ИИХФ с позором бежит из Канады, короли МЧМ-2011 Кузнецов, Тарасенко, Панарин ставят на уши НХЛ
30 декабря 2021 10:25
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Жутко неудобно за ИИХФ и ее нового французского председателя. Рене, вернись! Мы все простим! С тобой, дружище, такого позорного прокола точно бы не было! Стоило Фазелю сдать пост главы мирового хоккея, как все в нем пошло наперекосяк. НХЛ кинула своих рабов с поездкой на пекинскую Олимпиаду-2022. Канада провалила организацию МЧМ-2022, который даже до Нового года не дожил.

Но Тардиф, бедолага-преемник Рене, вроде пообещал провести МЧМ-2022 летом. НХЛ, МОК, ИИХФ, почему бы вам и олимпийский турнир с участием топ-хоккеистов планеты не перенести на лето 2022 года?! Уверен, Овечкин и Панарин, Кучеров и Тарасенко, Василевский и Капризов наверняка поддержат эту гениальную идею!

Хотя, если глянуть, как НХЛ после рождественской паузы бодро и весело возобновила чемпионат, создается стойкое впечатление, что, если бы во главе профсоюза игроков не стоял такой же рохля, как Тардиф, НХЛ вполне могла нагрянуть в Пекин и этой зимой.

Судите сами, «Вашингтон» сегодня впервые в сезоне сыграл в сильнейшем составе, куда вернулись ковидники Кузнецов, Бекстрем, Оши. Даже экс-омич Кемпны наконец залечил все свои болячки. Плюс дебютировал в НХЛ защитник Алексеев. Ау, омикрон, где ты? Медицинские власти США, кстати, официально признали слабость этого штамма: снизили обязательный карантин с десяти до пяти дней. НХЛ в части своего американского департамента мгновенно проделала то же самое. Беттман и Ко умеют доллары считать!

Короче, против «Нэшвилла» хозяева выпустили сразу пятерых россиян – Овечкина, Кузнецова, Самсонова, Орлова, Алексеева плюс белоруса Протаса. Русский капитан ограничился баллом за передачу и продолжает преследовать Драйзайтля с Макдэвидом – 48 (22+26) очков против 50 у обоих «нефтяников». Орлов ассистировал дважды. Алексеев откатал 10 с половиной минут. Самсонов не сумел отразить три из 20 бросков гостей, в том числе от Тренина. А его челябинский земляк забил красивейший победный гол. За что Кузнецов и удостоился первой звезды матча, а Тренин, к слову, третьей. В итоге 5:3 в пользу «Вашингтона».

В Сент-Луисе на лед вышли трое россиян. Но не те, о которых вы подумали. Кроме Тарасенко. В ковид-протокол загремел Барбашев, а Бучневич просто заболел. Их заменили Торопченко и Костин, но играли отдельно от Тарасенко, который полностью затмил Макдэвида с Драйзайтлем. Два первых гола организовал, а третий, ставший победным, забил сам. Заслуженная первая звезда матча Владимира. Победа «блюзменов» над «Эдмонтоном» - 4:2.

Жаль только, что смазанным выдался дебют в НХЛ защитника Саморукова, 53-го россиянина в этом чемпионате – рекорд в эпоху потолка зарплат. Экс-цеэсковец оказался явно неготовым к скоростям ведущей лиги, чем здорово огорчил тренера «Ойлерз» Типпетта. К седьмой минуте Дмитрий дважды накуролесил в обороне гостей, что обернулось двумя пропущенными шайбами. Он еще отыграл одну смену – всего четыре, после чего сел окончательно в запас. В активе – 148 секунд ледового времени, в пассиве – «минус 2» по полезности.

В Санрайзе Хлебушек сделал все три гола гостей, но зацепил лишь третью звезду, так как «Рейнджерс» все-таки продул «Флориде» - 3:4. У ньюйоркцев, как и вашингтонцев, тоже все вернулись в основу – алло, Беттман и МОК, дайте нам нормальную Олимпиаду! Однако даже великолепный Шестеркин не сумел переиграть матерого Бобровского. Тем более что у южан наконец выздоровел русско-финский капитан Барков. Правда, очков, как и Мамин, не набрал.

Надо отметить, что все три шайбы чемпионов Буффало-2011 получились выдающимися. Кузнецов положил финну Саросу в ближнюю девятку с разворота. В меньшинстве! Лети, птичка, лети! Тарасенко в прорыве запутал финтами канадского вратаря Смита и забивал в пустой угол. Панарин сверхизящно подпустил шайбу под столпа обороны «пантер» Экблада, а вторым движением – под нашего Боба.

Номер ультра-си продемонстрировал в Сиэтле и защитник «Филадельфии» Проворов. На третьей минуте овертайма Иван вывалился один на Грубауэра и ловким движением развел немца и шайбу по разным углам – 3:2 в пользу гостей, первая звезда матча у ярославца.

Мораль проста: НХЛ, хорош дурить!

Отпускай!

Отпускай!

Отпускай своих безмолвных рабов в Китай. Омикрон они уже преодолели. Вот только капиталистическую алчность, увы, не дано преодолеть никому…

источник: «Советский спорт»
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