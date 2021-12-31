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После отставки Фазеля фиаско молодежного ЧМ-2022 было запрограммировано

Несмотря на отмену молодежного ЧМ, страна в новогоднюю ночь без хоккея не останется. Вместо матча Россия – США с 3:30 (мск) все смотрим на «Матч ТВ» битву самой русской команды НХЛ в Детройте. Вперед, «столичные»!
После отставки Фазеля фиаско молодежного ЧМ-2022 было запрограммировано
31 декабря 2021 18:25
автор: Виталий Славин
автор фото: Федерация хоккея России

Ну а что еще остается делать? Впрочем, если кому-то неинтересна погоня Великой восьмерки, он может найти в сети прямую трансляцию из Тампы, где чемпионы в 3:00 (мск) примут веселых «рейнджеров» Панарина и Шестеркина. Лично я в таких случаях обычно параллельно наблюдаю обе игры – по ТВ и на ноутбуке.

Но сейчас хотелось бы поставить точку во втором пандемийном годе. Я всегда всем говорил, мол, чего вы катите на Фазеля! Кода швейцарский дантист вернется к основной профессии, сто раз пожалеете! И ведь Рене еще до старта МЧМ-2022 чувствовал неладное. Экс-президент ИИХФ перед открытием турнира в Канаде так и сказал:

- На трибуны разрешено пускать не больше 50 процентов зрителей. Никто не защищен от ковида. Я реально скрещиваю пальцы, чтобы все прошло нормально. Ситуация с пандемией снова сумасшедшая. Вы знаете, что ИИХФ уже отменила все свои турниры в январе. Это все похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что ИИХФ способна провести этот молодежный чемпионат мира.

Увы, Рене, не способна. Без тебя, дружище, никак. Зачем ты только ушел?! Твой предшественник Гюнтер Сабецки рулил мировым хоккеем до 79 лет! В 71 год ты по сравнению с ним мужчина в самом расцвете сил.

Ну да ладно. Будем работать с французом Тардифом. В конце концов Международная лига хоккея на льду была учреждена более ста лет назад как в Париже. Франция стала первым членом новой организации, а возглавил ее парижский журналист Луи Магнус.

Но мне по горячим следам хочется понять, как Фазелю удалось-таки провести как МЧМ-2021 в том же Эдмонтоне, так и ЧМ-2021 в Риге, а Тардиф оскандалился на первом же шаге.

Вспоминаю МЧМ-2021 и ЧМ-2021. Главное их отличие от нынешнего неудавшегося турнира – один и даже несколько случаев инфицированных в сборной автоматически не выключали ее из игры. Да и КХЛ с НХЛ функционируют точно так же. Помните, у нас многим клубам – даже СКА! – из-за обилия захворавших порой приходилось выставлять молодежные составы. И ничего – сезон доиграли, а в этом, если не ошибаюсь, только один матч «Салавата» отменили, записав ему поражение.

В НХЛ вообще ничего отменять не собираются из принципа: в регулярке 82 тура – и точка! Хотя в ковид-протоколы от одной команды до шести игроков попадали. Ничего – вызывали амбициозных дублеров из фарм-клубов, которые успешно затыкали образовавшиеся дыры.

Потому основная претензия к Тардифу, почему он согласился с организаторами МЧМ-2022 сажать сборную на карантин и записывать ей техническое поражение при первом же положительном тесте? Ведь любому здравомыслящему человеку было очевидно, что при совершенно дырявых пузырях в Эдмонтоне и Ред-Дире, но при регулярных тотальных ПЦР, зараза обязательно где-то проявится.

Собственно, так и случилось еще до старта чемпионата, когда сама ИИХФ в день открытия МЧМ-2022 сообщила, что инфекция зафиксирована у двух судей и по игроку у Финляндии, Швейцарии и Австрии. То есть уже тогда оба пузыря в Эдмонтоне и Ред-Дире были проколоты. А значит, появление новых зараженных было запрограммировано без всяких свадеб в отеле команд в Ред-Дире и обилия посторонних в лобби.

При столь суровом регламенте, когда один заболевший равен техническому поражению, МЧМ-2022 уже тогда – на старте! - следовало отменить. Остаться на берегу и не смешить народ. Либо оперативно изменить регламент: разрешить команде выступать до тех пор, пока в ней осталось, к примеру, 15 здоровых полевых игроков.

Вот тут-то и необходим был авторитет и опыт Рене Фазеля. Ни того, ни другого у Тардифа, понятно, нет еще по определению. Плюс, конечно, давили десятки тысяч проданных билетов, деньги от которых, полагаю, оргкомитетом и ИИХФ давно потрачены.

Жаль, конечно, что хоккейный год завершается беспрецедентным конфузом нового президента. Но это фиаско, похоже, было неизбежно после самоотвода Фазеля. Самого осторожного предводителя мировой шайбы, любимой фразой которого было:

- Тише, тише, тише…

источник: «Советский спорт»
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