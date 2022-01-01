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МЧМ перенесли из-за денег? В Америке не хотят играть без зрителей

НХЛ перестала играть в ковидные страшилки и прямым текстом стала называть главную причину переноса игр регулярного чемпионата – ограничение на допуск зрителей на арены.
МЧМ перенесли из-за денег? В Америке не хотят играть без зрителей
01 января 2022 12:49
автор: Иван Сергеев
автор фото: НХЛ

В последний день ушедшего 2021 года лига отменила еще восемь матчей из-за текущих ограничений по посещаемости в Канаде. Не состоятся в запланированные даты встречи «Оттава» - «Миннесота» (4 января), «Ванкувер» - «Нью-Йорк Айлендерс» (6 января), «Эдмонтон» - «Нью-Йорк Айлендерс» (9 января), «Калгари» - «Нью-Йорк Айлендерс» (12 января), «Эдмонтон» - «Миннесота» (13 января), «Эдмонтон» - Вегас» (15 января), «Калгари» - «Вегас» (16 января), «Виннипег» - «Эдмонтон» (17 января). Также переносится матч «Нью-Йорк Айлендерс» - «Сиэтл» (5 января), но тут проблема несколько иная - многочисленные изменения в расписании вынудили сдвинуть эту игру. НХЛ предполагает, что матчи будут доиграны в конце сезона. Но точно пока ничего неизвестно.

До объявления решения о выступлении на Олимпиаде энхаэловцев лига все время подчеркивала, что переносы игр идут ради обеспечения безопасности хоккеистов. Мол, они очень переживают за здоровье своих игроков. Но как только пекинскую тему закрыли, отказав Овечкину, Кросби и компании в возможности сыграть за свои страны на Играх-2022, тон комментариев сразу стал другим. Мешает продолжать чемпионат по расписанию не то, что выбывают в клубах игроки, а упущенная прибыль.

Тут арифметика простая. Игра регулярки НХЛ без зрителей несет в среднем базовый чистый убыток в 1,3 млн долларов, есть еще дополнительный убыток в двести с лишним тысяч от непоказанной рекламы и сборов в ресторанах и кафе. Когда пандемия только пришла в наш мир, ряд владельцев клубов сразу предлагали отменить сезон, чтобы дождаться следующего и не нести убытки. Тогда комиссар лиги Гэри Беттмэн убедил боссов клубов, что играть все-таки надо. Как помним, НХЛ проводила Кубок Стэнли летом в «пузырях». Это было важно для получения нового телевизионного контракта. И сезон в итоге, пусть в урезанном виде, но все же доиграли.

Сейчас ужиматься НХЛ не готова. А потому пока будут оставаться даты для переносов матчей, их будут отменять, если нет возможности заполнять арены полностью. В связи с этим возникает подозрение, что молодежный чемпионат мира предприимчивые граждане свернули по той же самой причине. Тем более что турнир проводился в Канаде, где сегодня НХЛ переносит свои игры.

Еще за неделю до старта МЧМ-2022 вовсю продавались билеты на матчи чемпионата. В итоге около 90 процентов были реализованы. Это очень хорошие цифры, они были бы еще лучше по окончании соревнования, можно не сомневаться. Более того, уже можно было считать прибыль, но за три дня до начала местные власти квоту на зрителей урезали вдвое – до 50 процентов. С учетом развития эпидемиологической ситуации был риск, что к плей-офф вообще могли ввести полный запрет на игру с болельщиками. А это – миллионы недополученных денег для организаторов.

Не по этой ли причине нам разыграли спектакль с отменой матчей МЧМ-2022 при выявлении в командах единичных случаев заражений ковидом? На МЧМ-2021 и ЧМ-2021 в Риге таких правил не было, там только сдавшие положительные тесты игроки отправлялись на карантин, но не вся команда, как это было сейчас. Почему же эта практика оказалась задействованной на нынешнем турнире? Не для того ли, чтобы перенести матчи, как и в НХЛ, на лучшие времена – на конец сезона?

Новый глава ИИХФ Люк Тардиф очень быстро проинформировал возмущенную хоккейную общественность, что молодежный чемпионат постараются провести летом. Такие заявления не делаются хотя бы без предварительных расчетов. Или это популистские заявления, или же хоккейные функционеры все заранее обдумали. После последних решений НХЛ о переносах по причине ограничений на зрителей больше верится во вторую версию. МЧМ с убытками оказался не нужен, потому и был обречен.

источник: «Советский спорт»
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