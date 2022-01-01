Чем запомнится новогодняя ночь-2022? Очередным уникальным рекордом Овечкина

Без чего невозможен Новый год? Понятно, без елки, оливье, селедки под шубой, мандаринов, «Иронии судьбы», шампанского… Но это обязательная программа каждого 31 декабря. А как отличить один от другого, как сделать, чтоб тот или иной Новый год засел в памяти навсегда? Для меня тут лучший помощник – хоккей!

Скажем, 1 января 1976 года это гимн персонально Владиславу Третьяку, Валерию Харламову, Борису Михайлову, всему ЦСКА и европейскому «Монреалю» Скотти Боумена. Более захватывающей и классной игры я не видел никогда. Да, ее показывали в записи, но Страна Советов всячески заботилась о своих гражданах и счет утаила. От запредельных переживаний у меня голова пошла кругом. После финальной сирены буквально трясло. Как радийного режиссера в квартире бандитов в фильме «Брат».

Еще бы! Преимущество «Канадиенс» было подавляющим. Как в стартовой встрече Суперсерии-1972, хозяева к восьмой минуте повели 2:0. Все помнят, чем завершилась премьера НХЛ - СССР в том же Монреале. Канадцы, разумеется, извлекли выводы, и, добившись перевеса, хватку не ослабили. А у нас долгое время ничего не получалось. Лишь во втором периоде Михайлов распечатал Драйдена. Однако вскоре Айвен «Ваня» Курнуайе восстановил разрыв в две шайбы – 3:1. Вот тогда шедевр на все времена и выдала тройка Владимира Петрова: из ничего соорудила второй гол, который забил Харламов. Ну а в заключительной трети армейцы поймали хозяев на контратаке два в одного: Виктор Жлуктов отдал Борису Александрову – 3:3!

Но и это еще не все! Гостям представился великолепный шанс умыкнуть победу. К моему бескрайнему огорчению, за минуту до конца Владимир Попов попал в штангу!

Для тех, кто не видел эту феноменально красивую рубку, дабы они лучше поняли глубину нашего падения и высоту вертикального взлета, приведу соотношение бросков – 41 (13+12+16) против 16 (4+5+7) в пользу «Монреаля»?! И вот ведь парадокс: при этом мы могли выиграть! Не хватило какого-то сантиметра…

Это была первая клубная новогодняя серия НХЛ – СССР, потому все ее события запечатлелись особенно четко. В 80-е годы советское телевидение по требованиям трудящихся совершило прорыв в космос: стало транслировать матчи этих серий глубокой ночью 1 января в прямом эфире. Как правило, это были ремейки той самой первой сшибки «Монреаль» - ЦСКА. Однако «Канадиенс» после золотых семидесятых уже сдулись, а армейцы под мудрым руководством Виктора Тихонова, наоборот, выбились в мировые гегемоны. Отсюда разгромы хозяев – 5:0 (правда, тогда мы выступали как сборная клубов СССР) в новогоднюю ночь-1983 и 6:1 в 1986-м.

Увы, с распадом Союза почили в бозе и наши регулярные контакты с НХЛ – самое вкусное, что было в течение 15 лет в мировом хоккее. И потекли один за другим безликие новогодние праздники аки из бесшумного бешеного принтера.

Спасение пришло оттуда, откуда его никто не ждал – молодежные чемпионаты мира! Слава ИИХФ! Еще в 1973 году Международная федерация выбрала идеальное время для проведения турнира лучших юниоров планеты – конец декабря, начало января. Я прекрасно помню первый турнир – пробный, который в 1973-м принял Ленинград. В нашей команде доминировал долговязый юноша под номером 5. Это была премьера Виктора Жлуктова, который впоследствии стал незаменимым штыком Красной машины. А тогда в колыбели революции мы грохнули американцев – 9:1, а канадцев – 9:0! Благодаря школьным каникулам я все это пиршество наблюдал в прямом эфире.

Но вернемся в 90-е. За молодежными чемпионатами я стал следить особенно плотно с 1991 года. Перед отлетом сборной в Германию брал в Новогорске первые интервью в их карьере у Алексея Яшина и Сандиса Озолиньша, Алексея Ковалева и Сергея Жолтока. Наши и там порвали всех в клочья, в частности Канаду Эрика Линдроса, Пола Карии, Скотта Нидермайера – 7:2. Однако – сейчас в это невозможно поверить! – о триумфальной победе молодежки даже в выпусках новостей не сообщили, а в Шереметьеве чемпионов встречали исключительно родственники и один корреспондент нашей газеты. Огромной стране, от которой 1 января 1992 года остались рожки да ножки, тогда было элементарно не до хоккея. Я держал в руках официальные протоколы матчей сборной на МЧМ-1992: до Нового года ее называли команда СССР, после – команда СНГ. Без гимна и флага.

Первыми в новых реалиях очухались, разумеется, не федеральные каналы, а капиталисты-монополисты. На долгие годы молодежный ЧМ ушел на спутник. Тем не менее мне удалось и этих прожорливых частников опередить. Получилось договориться с президентом ФХР Валентином Сычом, чтобы федерация командировала меня в Женеву на МЧМ. С тех пор Новый 1997 год у меня ассоциируется с пента-триком Сергея Федорова и… слезами Алексея Морозова. О пяти шайбах форварда «Детройта» в ворота «Вашингтона» (5:4 ОТ) узнал за завтраком в гостинице, изучая местную прессу – об интернете тогда еще никто не слыхивал! Ну а рыдающего будущего президента КХЛ я первый и последний раз видел на подъеме флага с кленовым листом в честь победы Канады Майка Бэбкока над Россией Петра Воробьева в полуфинале – 3:2. Хотя наши дважды вели, а счет после изумительного сольного прохода через все поле открыл как раз Алексей.

Переломным для телевидения стал 2011 год, который я встретил в литовском Друскининкае. О чем навсегда запомнил опять же благодаря молодежному ЧМ. В местных новостях случайно проведал, что россияне каким-то чудом просочились в финал, одолев в плей-офф финнов в овертайме и шведов по буллитам. Каково же было мое разочарование, когда, перепахав ночью весь интернет, трансляции финала Канада – Россия я так и не нашел. Зато утром все новости начинались с рассказа о невероятном камбэке ватаги Валерия Брагина, в третьем периоде перевернувшим счет с 0:3 в 5:3. Позже по многочисленным просьбам трудящихся эпохальный финал повторили в записи на первой кнопке – и пошло-поехало!

Молодежный ЧМ прочно прописался на федеральных каналах. Стал таким же неотъемлемым атрибутом Нового года, как Ипполит с его мерзопакостной заливной рыбой.

Не помешала любимому соревнованию молодых даже пандемия. С первого захода. Но остановила со второго. Впрочем, и этим фиаско неудавшийся турнир войдет в историю. Или вляпается. Навечно.

И все-таки 31 декабря 2021 года по американскому времени и 1 января 2022-го по российскому и на сей раз навсегда будет ассоциироваться с хоккеем. Благодаря неутомимому сокрушителю рекордов Александру Овечкину. Кстати, 17-летний динамовец сделал мне двумя хет-триками в ворота США и Швейцарии и 2003 год, который я встречал в разоренной войной Сербии. Там даже международной мобильной связи не было, но интернет работал. Из него и узнал, что россияне в Галифаксе в финале МЧМ грохнули хозяев – 3:2.

Сегодня «Вашингтон» русского капитана перемолотил в Детройте «красные крылья» - 3:1. В активе Великой восьмерки вторая (в большинстве) и третья (в пустые ворота) шайбы гостей. Благодаря этому Ови стал:

первым за всю историю НХЛ по голам в большинстве – 275;

третьим по победным голам (119) после Горди Хоу (121) и Яромира Ягра (136);

25-м по очкам за карьеру – 1370 (754+616);

третьим (вместе с Марио Лемье) по матчам с 2+ голами – 154;

первым (вместе с Лео Драйзайтлем) снайпером нынешнего чемпионата – 24.

От Ягра, третьего в списке голеадоров всех времен, москвича теперь отделяют 12 точных выстрелов. Пожелаем Александру Михайловичу разобраться с этим в январе, чтоб весной добыть десятый Морис Ришар Трофи. С итоговым полтинником. Как минимум.