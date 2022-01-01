Молодежку надо вывозить из Америки чартером. Выводы после ЧП с командой Сергея Зубова

У нашей молодежной сборной становится традицией непростое возвращение на родину из Северной Америки. Все мы помним скандал с золотым рейсом из Баффало в 2011-м, когда команда Валерия Брагина не удержала себя в руках по пути на родину, позволила лишнего. СкАжите, тогда был повод – сумасшедшая победа над канадцами в финале, когда отыгрались с 0:3 и сделали 5:3. Но так и сейчас повод был.

Повод у наших людей есть всегда. В прошлой раз с радости, теперь – с печальных новостей. Расстраивает не поведение, можно подумать, что сегодняшние критики наших хоккеистов и тренеров были образцами для подражания за пределами льда в годы своей славной карьеры. У Виктора Тихонова из его суперзвезд кое-кто спал с поллитром под подушкой на базе в Новогорске, как поговаривали злые языки, а потом выдавал спектакли на льду, от которых до сих пор у соперников мурашки по коже. Пора просто начать себя вести немного по-другому. Спалились – извинитесь сразу, и дело с концом.

Когда 11 лет назад вылетали из Баффало в Атланту, чтобы потом с пересадкой в Нью-Йорке добраться до Москвы, молодежку завернули в аэропорту уже после посадки на борт. Кто-то уверял, что вели себя наши хоккеисты неадекватно, были то ли пьяные, то ли непротрезвевшие после вчерашнего. Стюардессы, как рассказывал Женя Кузнецов по прилету, жаловались пилотам на проблемных русских, которые могут заблевать весь самолет. А потому и не допустили наших до полета.

Официальные лица тогда придумывали версию, что часть команды просто опоздала, мол, возникла неразбериха, суета, и все занервничали. Но скорее не так все было, а просто шумная русская компания ввалилась в лайнер, распугав всех на свете.

Мы – такие, везде и во всем. Бороться с этим довольно глупо, все равно не переделаем никого. Но можно эти проблемы заранее предупреждать. Чем гадать сегодня, курил ли или нет главный тренер молодежки Сергей Зубов при проходе на посадку, сидели ли в баре наши игроки, кто конкретно протащил на борт пиво – наши, чехи или обе сборные, блевал ли кто-то кроме члена финской делегации себе под стул – не лучше ли высылать за русскими молодыми хоккеистами в Канаду чартер? Дешевле будет для всех. И имидж не попортим, и ребятам сделаем приятное.

А то как болеть за них всей страной, пока они претендуют на медали МЧМ – это нормально. Но как только дела не пошли – сразу готовы смешать всех с грязью. Комментатор Дмитрий Губерниев уже называет позором поведение хоккеистов и тренера Зубова. А прославленный в прошлом защитник, куривший всю свою игровую карьеру в НХЛ, уверяет, что расстался с вредной привычкой три года назад.

Почему верим шведской журналистке, но не нашему тренеру? Почему не делаем ссылку на молодость парней? Никто из нас ни разу не был выпившим в новогоднюю ночь или не вел себя шумно в публичном месте? Мальчишек лишили возможности сыграть на главном для них турнире, возможно, всей спортивной жизни. Даже если виноваты – давайте просто промолчим.