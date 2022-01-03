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Русский капитан «Вашингтона», почему вы до сих пор не позвонили Сергею Федорову?

Это уже напоминает бесконечную хохму со спотыкачом на арбузной корке и «чьерт побьеры»: лидер чемпионата опять продул в овертайме! В седьмой раз. При этом сам «Вашингтон» в дополнительной пятиминутке пока не забивал. Ау, ЦСКА!
Русский капитан «Вашингтона», почему вы до сих пор не позвонили Сергею Федорову?
03 января 2022 11:41
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Вашингтон Кэпиталз"

Вот эти забавные поваляшки на радость хитрым контрабандистам:

17 октября. «Тампа» (дома) – 1:2 ОТ;

23 октября. «Калгари» (д) – 3:4 ОТ;

28 октября. «Детройт» (д) – 2:3 ОТ;

5 ноября. «Флорида» (гости) – 4:5 ОТ;

17 ноября. «Анахайм» (г) – 2:3 ОТ;

16 декабря. «Чикаго» (г) – 4:5 ОТ;

3 января. «Нью-Джерси» (д) – 3:4 ОТ.

Еще в трех случаях овертайм победителя не выявил, а в сериях буллитов «столичные» уступили тому же «Чикаго» (3 декабря), но одолели-таки «Анахайм» (7 декабря) и «Баффало» (12 декабря).

Получается, шанс добыть второе очко у «Кэпиталз» остается только при исполнении штрафных бросков. Но до них еще нужно дожить, что удалось лишь трижды в десяти ничейных матчах сезона.

Сегодня, к примеру, «Нью-Джерси» хватило 176 секунд, чтоб добить хозяев в овертайме. Причем на льду у «Кэпиталз» в этот момент находились, увы, только наши – Самсонов, Орлов, Кузнецов и Овечкин. Насмарку пошли все усилия партнеров, отыгравшихся с 0:2 и 1:3. Да и в целом это был не день россиян. Мало того, что оба наших форварда очков не набрали: Ови схватил полезность «минус 2», а Кузи – и вовсе «минус 3»!

Вот и считайте: из-за бездарной игры за пределами основного времени «Вашингтон» не добрал восемь баллов! Во всей НХЛ еще только «Колорадо», «Сиэтл» и «Монреаль» ни разу не забили в дополнительной пятиминутке. На другом полюсе «Коламбус», «Даллас», «Анахайм», «Нэшвилл», «Флорида», «Сан-Хосе» - четыре виктории в овертайме, «Детройт» - пять, «Тампа» - шесть!

Этим восьми клубам нет никакого резона по примеру «Барыса» Евгения Корешкова и ЦСКА Сергея Федорова в дополнительной пятиминутке при игре «три на три» менять вратаря на четвертого полевого. Риск действительно совершенно неоправданный. Ведь в НХЛ, в отличие от КХЛ, в правилах есть глупый пункт, убивающий творчество. Поощряющий надежду на пресловутый авось, а не на себя, на свою атаку. Если ЦСКА, снимая вратаря, при пропущенном голе ничего не потеряет, то за океаном армейцы лишились бы очка.

Ну сущий бред! Как можно у команды отнять то, что она уже добыла, завоевала?! И за что? За то, что эта команда играет на победу, а не трусливо уползает на ничью, чтоб сохранить балл за основное время и замутить еще один в буллитной лотерее?!

Гари Беттман и Ко, хорош тупить! Берите пример с ИИХФ и КХЛ. Я бы дальше пошел. Дарю бесплатно всему мировому хоккею гениальную идею, чтоб покончить с массовым катанием, когда игроки, чтобы смениться, либо от чужих ворот укатывают с шайбой в свою зону, либо пуляют ее своему голкиперу через все поле. Всего-то и надо, как в баскетболе, запретить возвращать шайбу на свою половину. Иначе – штраф две минуты. Чего проще-то? Берите! Пользуйтесь! Баскетболом давно проверено.

Но вернемся к «Вашингтону». Я почти все овертаймы «Кэпиталз» видел в этом сезоне. Да, явно не хватает ключевых нападающих вроде Бекстрема, Оши, Манты, которые травмированы или в ковид-протоколе. В любом случае «столичные» выглядят, мягко сказать, убого – не просматривается ни плана, ни системы действий в усеченном до минимума составе.

Зато у клуба – убойное большинство, одно из лучших в лиге. Так почему бы все-таки не рискнуть: снять голкипера и насесть вчетвером на троих оппонентов! Хуже точно не будет. Даже если пропустят в пустые ворота и потеряют очко, хотя бы прецедент создадут! Глядишь, тормозная НХЛ тогда задумается и отменит идиотское правило, культивирующее убогий рационализм, а не лихую музыку атаки.

Сергей Викторович терпеливо ждет звонка из Арлингтона от Великой восьмерки. Верю и надеюсь, что тренер ЦСКА его дождется.

источник: «Советский спорт»
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