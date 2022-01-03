Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Григорий Панин: Матч с «Магниткой» был экшеном, триллером и драмой в концовке

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин после матча с магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ), рассказал о идее провести игру на Банном озере, желании поехать на Олимпиаду и ошибке Гранлунда.
Григорий Панин: Матч с «Магниткой» был экшеном, триллером и драмой в концовке
03 января 2022 18:51
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: КХЛ

- Сначала хочу сделать небольшое заявление, - сказал Панин. - Поскольку в этом году нет Матча звезд, мы с Егором Яковлевым (защитник магнитогорского «Металлурга». Прим. «СС»), решили устроить свой матч на Банном озере, где могут собраться дети из близлежащих районов: Магнитогорска, Башкортостана. Они смогут вместе с нами поиграть в хоккей на открытом воздухе. Сейчас все запрещают и закрывают, поэтому для детей это будет классное событие. Обо всех подробностях этого матча мы чуть позже расскажем в наших социальных сетях.

А что касается прошедшей игры, это был экшн, триллер, драма для нас в концовке. Хочу поблагодарить ребят, которые совершили камбек. Это классно. А по поводу каких-то недоработок будем решать дальше.

- Из-за отмены Матча звезд у вас будет плотное расписание. Что вы думаете об этом решении КХЛ и куда планируете втиснуть вашу игру на Банном озере?

- Матч пройдет в олимпийскую паузу. А что касается переносов игр - мы люди подневольные. Лига решила и мы следуем турнирному графику.

- Вы сказали, что будете играть в олимпийскую паузу. Не планируете ехать на Олимпиаду?

- Сейчас нет никаких объявлений о составе. Я хочу поехать на Олимпиаду.

- В матче был тайм-аут и ваш тренер Томи Лямся сказал, что это повлияло на ход игры. Что вы изменили?

- Когда пропускаются быстрые голы , тренеры берут тайм-аут, чтобы ребята между собой поговорили, подбодрили друг друга, выдохнули. Это и сыграло положительную роль.

- То есть не было значимых тактических изменений, а вы просто пообщались друг с другом?

- По тактике за тридцать секунд ничего не поменяешь. Это делается, чтобы сбить эмоциональный фон или наоборот поймать его.

- У вашей команды получилось очень неудачное начало, 0:3. Почему так произошло? Когда вам забрасывали первую шайбу с пятака, вы вдвоем с Ларсеном пошли в угол и соперник убежал. Показалось, что вы не вкатились в игру.

- У нас есть такое задание, что когда мы идем вдвоем забирать шайбу, первый игрок вкатывается, а второй ее забирает. Там мы вдвоем проиграли шайбу и из-за этого получили гол. Это наша недоработка. Но главное, что мы сумели воспользоваться своими моментами и перевернуть игру в свою пользу.

- Маркус Гранлунд в конце вышел один на один и не забил, сделав хоккейную глупость, подведя команду и оставив ее в меньшинстве. Как капитан вы что-то ему говорили после матча?

- Это как раз относится к тонкости психологии. У нас команда, и в ней никто не застрахован от ошибок. Если один ошибается, на площадке есть еще четыре человека и вратарь, которые могут ее исправить. Думаю, он сам все прекрасно понимает, а мы как команда его только поддержим, если будет какое-то давление. Своих мы в обиду не даем.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Самая красивая гимнастка РФ встретила Новый год с красавчикомОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноМеняла любовников: Губерниев сравнил Туктамышеву с Екатериной II
Непряева разбушевалась! Есть второе золото подряд и больше минуты отрыва перед «гонкой в небо»
На «Тур де Ски» Наталья Непряева вслед за субботним спринтом сегодня выиграла и масс-старт классическим стилем. В общем зачете многодневки россиянка перед завтрашней последней гонкой опережает ближайшую соперницу на минуту и 12 секунд.
«Сейчас мы с Вербовым по разные стороны баррикад». Артем Ермаков — о матче с лидером российского волейбола
3 января очередными матчами возобновился мужской чемпионат России по волейболу. А 4-го новоиспеченный обладатель Кубка страны казанское «Динамо» примет на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя.
Внучка Ельцина станет болельщицей «Динамо»? Похоже, Смолов вот-вот вернется в родной клуб
Нападающему «Локомотива» Федору Смолову осталось согласовать с бело-голубыми условия личного контракта.
Лучшие русские в НХЛ: сезон за сезоном (видео)
Перед самым Новым годом в чемпионате НХЛ-2021/22 принял участие 53-й хоккеист из России — защитник «Эдмонтона» Илья Саморуков. Так много представителей нашей страны не было в сильнейшей лиге мира с начала века. А самый первый россиянин появился в ней в далеком 1988 году. «Плеймейкер» вспоминает лучших русских бомбардиров НХЛ каждого сезона.
Русские мороза не боятся! Тарасенко, Барбашев и Капризов стали героями «Зимней классики» НХЛ (видео)
В традиционном матче регулярного чемпионата НХЛ под открытым небом – так называемой «Зимней классике» – Кирилл Капризов набрал три очка, но его «Миннесота» дома уступила «Сент-Луису» (4:6), в составе которого по голу забили Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
Медведев будет защищать наш титул в Австралии в одиночку. Всех остальных выкосил коронавирус
В первый же день нового года стартовал теннисный сезон: в Сиднее начался командный Кубок АТР. Действующий чемпион турнира сборная России первый матч проведет этой ночью против французов.
Желтая майка на Новый год! Удивительная победа в спринте вывела Непряеву в лидеры «Тур де Ски»
Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем в немецком Оберстдорфе в рамках многодневки «Тур де Ски». Российская лыжница возглавила общий зачет «Тура», который финиширует 4 января - осталось всего две гонки.
«Какие сигареты? Я бросил курить три года назад». Как российскую хоккейную молодежку сняли с рейса в Канаде
Отмененный молодежный чемпионат мира по хоккею продолжает «бомбить» новостями. В первый же день 2022 года грянула сенсация со знаком минус. Нашу сборную сняли в Калгари с рейса до Франкфурта, не пустив в самолет.
Дубль и новый рекорд НХЛ на Новый год! Овечкин «компенсировал» отмену битвы Россия — США на МЧМ (видео)
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» Александр Овечкин принес «Вашингтону» волевую победу (3:1), забив 753-ю и 754-ю шайбы в карьере и превзойдя достижение Дэйва Андрейчука по голам в большинстве.
«Никогда такого не было — и вот опять!» Рейтинг самых незабываемых спортивных событий 2021 года
Это не список главных побед или лучших спортсменов, чего и так хватает на других сайтах. «Плеймейкер» отобрал события 2021 года, которые никого в России не оставили равнодушным, заставили удивленно воскликнуть: «Да ладно? Правда?!» Именно такие вещи надолго остаются в человеческой памяти.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика