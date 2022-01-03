Григорий Панин: Матч с «Магниткой» был экшеном, триллером и драмой в концовке

- Сначала хочу сделать небольшое заявление, - сказал Панин. - Поскольку в этом году нет Матча звезд, мы с Егором Яковлевым (защитник магнитогорского «Металлурга». Прим. «СС»), решили устроить свой матч на Банном озере, где могут собраться дети из близлежащих районов: Магнитогорска, Башкортостана. Они смогут вместе с нами поиграть в хоккей на открытом воздухе. Сейчас все запрещают и закрывают, поэтому для детей это будет классное событие. Обо всех подробностях этого матча мы чуть позже расскажем в наших социальных сетях.

А что касается прошедшей игры, это был экшн, триллер, драма для нас в концовке. Хочу поблагодарить ребят, которые совершили камбек. Это классно. А по поводу каких-то недоработок будем решать дальше.

- Из-за отмены Матча звезд у вас будет плотное расписание. Что вы думаете об этом решении КХЛ и куда планируете втиснуть вашу игру на Банном озере?

- Матч пройдет в олимпийскую паузу. А что касается переносов игр - мы люди подневольные. Лига решила и мы следуем турнирному графику.

- Вы сказали, что будете играть в олимпийскую паузу. Не планируете ехать на Олимпиаду?

- Сейчас нет никаких объявлений о составе. Я хочу поехать на Олимпиаду.

- В матче был тайм-аут и ваш тренер Томи Лямся сказал, что это повлияло на ход игры. Что вы изменили?

- Когда пропускаются быстрые голы , тренеры берут тайм-аут, чтобы ребята между собой поговорили, подбодрили друг друга, выдохнули. Это и сыграло положительную роль.

- То есть не было значимых тактических изменений, а вы просто пообщались друг с другом?

- По тактике за тридцать секунд ничего не поменяешь. Это делается, чтобы сбить эмоциональный фон или наоборот поймать его.

- У вашей команды получилось очень неудачное начало, 0:3. Почему так произошло? Когда вам забрасывали первую шайбу с пятака, вы вдвоем с Ларсеном пошли в угол и соперник убежал. Показалось, что вы не вкатились в игру.

- У нас есть такое задание, что когда мы идем вдвоем забирать шайбу, первый игрок вкатывается, а второй ее забирает. Там мы вдвоем проиграли шайбу и из-за этого получили гол. Это наша недоработка. Но главное, что мы сумели воспользоваться своими моментами и перевернуть игру в свою пользу.

- Маркус Гранлунд в конце вышел один на один и не забил, сделав хоккейную глупость, подведя команду и оставив ее в меньшинстве. Как капитан вы что-то ему говорили после матча?

- Это как раз относится к тонкости психологии. У нас команда, и в ней никто не застрахован от ошибок. Если один ошибается, на площадке есть еще четыре человека и вратарь, которые могут ее исправить. Думаю, он сам все прекрасно понимает, а мы как команда его только поддержим, если будет какое-то давление. Своих мы в обиду не даем.