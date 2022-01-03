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Хартли жаловался на потерю «бойцов». Федоров начал Новый год с реванша

Матч финалистов прошлогоднего плей-офф «Авангарда» и ЦСКА ожидался с повышенным интересом. Игра собрала на домашней арене армейцев рекордную для нынешнего сезона аудиторию — 6311 зрителей. На недавнем московском дерби было вдвое меньше.
Хартли жаловался на потерю «бойцов». Федоров начал Новый год с реванша
03 января 2022 21:52
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Авангард»

До Олимпиады в Пекине остается какой-то месяц. До финиша регулярного чемпионата командам осталось провести по дюжине матчей. Ныне все внимание к кандидатам в сборную, даже сборные. К тем же канадцам Корбану Найту из «Авангарда» и Джону Гилмору из ЦСКА. Конечно, к колоритному защитнику «Тре Крунур» Класу Дальбеку.

Сегодня тренеры хозяев показали нам вратаря Ивана Федотова, первого номера (не смотрите на его свитер — там №28) сборной России на Кубке Первого канала. А это в новых условиях весомая заявка на путевку в Пекин.

Федотов не разочаровал. В обеих пропущенных шайбах его вины нет. После финальной сирены лидер атак «ястребов» Сергей Толчинский на вопрос о слабых местах голкипера-гренадера без обиняков заявил, что их, по сути, нет: «Он хорошо стоит».

Стоят, впрочем, телеграфные столбы. Вратари — играют.

Нет, не в их дуэли сегодня решилась судьба матча. Чешский омич Шимон Грубец, которого мы, наверное, увидим в Пекине, не единожды с честью выходил из затруднительных положений. Достаточно вспомнить выход к его владениям капитана хозяев Сергей Андронова после обреза «ястреба» Наиля Якупова. Или хлесткий бросок со средней дистанции Константина Окулова — на пути шайбы оказалось плечо Грубеца. Пока главный бомбардир плей-офф-2021 ищет дорогу к голам. Хотя тренеры нашли для него стабильную «химию»: Плотников — Каменев — Окулов выходят на лед в неизменном сочетании.

После повреждения, полученного на Кубке Первого канала, впервые появился блюлайнер Никита Нестеров. Тяжело вкатывается в новую команду защитник Владислав Провольнев, который в прошлом сезоне пользовался доверием Андрея Разина в «Северстали». С выздоровлением Нестерова и при наличии Даррена Дица роль экс-игрока системы «Аризоны» меняется.

На удивление солидным кредитом тренерского доверия наделен другой новобранец красно-синих Виталий Абрамов, которого «Трактор» обменял на защитника Артема Блажиевского. Форвард, конечно, шустрый, но суетной. Пока без завершения. На последних секундах мог поразить пустые ворота, но с первой попытки не попал по шайбе. А с повторной, результативной, чуть припозднился. Раньше провыла финальная сирена, возвестившая о победе ЦСКА 3:2.

Кандидат в сборную Сергей Толчинский, выходя с «силовиками» Ильей Каблуковым и Владимиром Жарковым, больше мучился, чем творил. Но при этом в третьем периоде заработал численное преимущество, получив в подбородок от армейца Светлакова, форварда не без искры божьей, но крайне безответственного. Именно его фол в средней зоне в дерби с «Динамо» позволил бело-голубым совершить камбэк — отыграть 1:3 и победить 4:3.

Вот и сегодня омичи уступали с тем же счетом — 1:3, четко разыграли «5 на 3», но на большее их не хватило.

Именно Толчинский сделал в матче почин, откликнувшись на передачу из-за ворот Найта в большинстве.

После поражения главный тренер гостей Боб Хартли посетовал на потерю из-за болезни нескольких ключевых игроков, которая заставила его перекраивать звенья. Так, мы не увидели экс-армейца Николая Прохоркина (олимпионика), а также мастера по блокшотам защитника Дамира Шарипзянова, участника Кубка Первого канала.

Его одноклубник Кирилл Семенов, вернувшийся из «Торонто», да сразу в сборную на Кубок Первого канала, при счете 1:0 в пользу «Авангарда» ухитрился промахнуться по пустым воротам, хотя не был стеснен временными рамками на принятие решения. Вратарь Федотов уже отбросил в сторону клюшку, по-футбольному кинулся за шайбой и был вознагражден за то, что боролся до конца.

Завтра смотрим в Мытищах СКА с целой группой олимпийских кандидатов — Андреем Кузьменко, Антоном Бурдасовым, Никитой Гусевым и вратарем Александром Самоновым. И пусть КХЛ лучшим голкипером декабря назвала его одноклубника Ларса Юханссона, который наверняка сыграет в Пекине. Главное — Самонов после месячной паузы засветился в воротах питерцев во Владивостоке. Действовал уверенно и надежно. Ждем от основного голкипера сборной на ЧМ-2021 в Риге продолжения в Подмосковье.

источник: «Советский спорт»
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