Брагин пошел на понижение в СКА. Теперь ждем его возвращение в молодежную сборную

Отмененный в Эдмонтоне/Ред-Дире МЧМ-2022 обязательно состоится. Пусть в июне. После взрослого и юниорского ЧМ (игроки до 18 лет). Ведь деньги организаторами заплачены, и они желают получить прибыль с турнира лучших молодых игроков. К тому времени и энхаэловцы освободятся из клубов, и составы сборных претерпят изменения. Возможно, получит приглашение высокорослый защитник Даниил Чайка из CHL, отклоненный штабом Сергея Зубова. Или форвард-бомбардир Иван Мирошниченко из системы «Авангарда».

У нынешнего главного тренера молодежки, кстати, 30 мая заканчивается контракт с ФХР. Так что вопрос о его пролонгации весьма актуален.

По трем матчам на МЧМ (включая выставочный с Канадой) выводы делать преждевременно. Но, согласитесь, игра сборной России не впечатляла. Даже в победной встрече со Швейцарией. Некоторые авторитетные эксперты понять не могли, во что наша молодежь играет.

Впереди же не только МЧМ-2022, но и наш домашний чемпионат, который должны принимать Новосибирск и Омск. Если, конечно, в первом из этих городов успеют сдать арену.

Домашний турнир на то и домашний, чтобы его выиграть и вернуть России титул, утраченный после победы в Баффало-2011. Под руководством Брагина, умеющего собирать урожай наград на МЧМ.

Поэтому напрашивается ход с возвращением Брагина в молодежную сборную. К июню Матвей Мичков и Ко заматереют. Пройдут обкатку-закалку на ЮЧМ-2022. Может, зацепят регулярку в КХЛ.

Зубов же вполне может войти в тренерский штаб Брагина. Как и Олег Знарок, работавший на лавке в Ред-Дире (и в Эдмонтоне с канадцами) в качестве консультанта Зубова. Впрочем, о судьбе Знарка сейчас рассуждать бессмысленно. Многое прояснится после Олимпиады в Пекине.

Пока же нам остается поздравить нового наставника СКА Романа Ротенберга с победным дебютом у штурвала. Его команда разгромила в Мытищах «Куньлунь» 5:1 и вернулась на первое место в Западной конференции. В январе питерских армейцев ждут конкуренты — ЦСКА, «Ак Барс», «Локомотив», «Йокерит»...