Роман Ротенберг: Пришло время, когда мне нужно проявить свои навыки

- Сильно волновались перед игрой с «Куньлунем» и что пытались придумать нового перед этим матчем?

- Мы играли по нашей системе. Надо поблагодарить ребят - меньшинство и большинство здорово отработали. Во втором периоде были моменты, где немного расслабились, потом собрались и довели дело до конца. Мы в каждом матче вводим что-то новое, но секреты команды останутся внутри.

- Как вы пришли к решению стать главным тренером СКА?

- Это решение принято советом директоров. Я очень благодарен команде, персоналу и всем, с кем работаю уже не первый год. У нас единый коллектив, сильный тренерский штаб. Благодарен каждому сегодня и в течение всего сезона. Со многими людьми мы работаем вместе уже десять лет, поэтому для меня здесь нет ничего нового. Мы начинаем этот этап. У меня первая победа, как у главного тренера. Но по факту, мы уже так работаем не первый год. С 2014 года, когда начинали вместе с Быковым и Захаркиным, мы много работали, чтобы дальше все продолжалось. Я не был на лавке, а в этом году на лавке. Был рядом. Это серьезная работа. Я с большим уважением отношусь к тренерской профессии. Благодарен тем, кто помогал мне советами - Юрзинову. Мне постоянно звонят, помогают советами. В этом месяце у нас еще семь матчей.

- Жамнов рассказывал, что когда шел на совещание, перед выборами тренера Олимпийской сборной России, даже не подозревал, что его назначат. А вы подозревали, что будете главным тренером СКА, когда проходил совет директоров?

- Это не ко мне вопрос. Мы вместе работаем на лавке уже весь год, начиная с первого дня сборов в Новогорске. Наверное, это можно было предположить.

- Получается, на Олимпиаду вы не полетите?

- Этот вопрос будет решаться ближе к Олимпиаде.

- Вы назначены на важную должность, но не считаете ли вы, что если не будет Кубка Гагарина или финала, то вас сделают крайним, потому что вы сейчас взяли на себя всю ответственность?

- Надо идти шаг за шагом. У СКА всегда задача побеждать. Я выиграл два Кубка в качестве менеджера и шесть подряд финалов Конференций. Работаем по ситуации.

- Вы сказали, что выигрывали в качестве менеджера. Зачем вам надо было становиться тренером?

- Мы усиливаем работу по всем участкам и хотим добиваться максимального результата. Улучшаем эффективность. Это коллективное решение. Внутри команды мы это обсудили с ребятами и посчитали, что так будем сильнее. У нас сильный тренерский штаб, где у каждого своя роль, а игра покажет.

- Олег Знарок войдет в тренерский штаб СКА в будущем?

- Мы ничего не исключаем. Сейчас все на своих местах, и мы видим, что в каждом компоненте: большинство - меньшинство, игра пять на пять, мы являемся лидерами. Но все равно постоянно должны улучшать каждый компонент.

- Много начал играть Самонов. О чем это говорит?

- Он своей работой заслужил игровое время.

- Но он провел всего второй матч за последнее время. А впереди очень важные игры с ЦСКА, «АК Барсом», «Авангардом».

- У СКА всегда исторически было два сильных вратаря. Они чередовались. Так мы выиграли два кубка. Мы верим в каждого нашего голкипера и в каждого игрока.

- Как вы будете все совмещать? У вас ведь много должностей?

- Я как-то все это совмещаю восемь лет.

- Но это немного другое.

- Это официально так, но с точки зрения моего времени ничего не поменяется. Я так же тратил время на команду в ущерб своей семье, своему личному времени. Мы стараемся подготовить каждого игрока для игр СКА и сборной, поэтому для меня ничего не меняется.

- Если сравнивать с прошлым матчем, когда главным тренером был Брагин, что изменилось, кроме того, что вы теперь приходите на пресс-конференцию?

- Ничего. Как работали, так и работаем. Мы весь год так работали. Использовали то, что дает нам возможность побеждать. Например, если те слова, которые я говорю команде, работают, и мы побеждаем, значит я их говорю, а если срабатывают слова Брагина - значит он их говорит. У нас с ним взаимозаменяемость. Мы все это обсуждаем заранее и в какой-то момент решаем.

- СКА вышел на первое место в таблице. Что для вас это значит?

- Очень важно быть на первом месте. Мы для этого и работаем.

- Вы хорошо играете в хоккей. Давно ли играли последний раз и убили ли в себе игрока?

- Я думаю, ни один хоккеист, который выступал, не должен убивать в себе игрока. Когда я могу, то каждый день выхожу на лед. Это дает возможность что-то улучшать, что-то отрабатывать.

- У вас колоссальные возможности. Вы можете строить мосты, запускать ракеты в космос, управлять банком. Зачем вам надо быть главным тренером хоккейного клуба?

- Вы знаете, как начинал Жозе Моуринью? Он был переводчиком у Алекса Фергюсона. Он впитал в себя все методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. И таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, и это дает мне возможность развиваться и с каждым днем быть лучше, чем вчера.

- Может. Это было вашей мечтой?

- Мечта - быть в хоккее, развивать ребят. Когда мы получаем результат, значит делаем работу правильно.

- Получается Моуринью для вас идеал?

- Таких примеров много. В баскетболе, футболе. Главное - это дает результат.

- Уже несколько лет вы обозначаетесь в протоколе, как тим-лидер тренерского штаба. Почему раньше нельзя было войти в тренерский штаб и начать тренировать?

- Для того, чтобы уметь работать с командой, нужно как минимум десять лет учиться. Есть учителя, с которыми я работал, учился у них каждый день. Сейчас пришло время, когда нужно проявить свои навыки и помочь команде. Здесь главное - результат. Мы с каждым днем будем стараться выглядеть все лучше и лучше.