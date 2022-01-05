«КХЛ на все наплевать!» Кто заставил «Магнитку» играть в хоккей в охваченном протестами Казахстане?

Правила лиги гласят, что никаких игр в режиме ЧП быть не должно, это запрещено регламентом. Но на этот документ КХЛ попросту наплевала. Причина, судя по всему, была довольно банальной: было просто лень заниматься переносом очередного матча при плотном графике игр. Тем более что «Металлург» уже прибыл в Нур-Султан, а принимающая сторона, не оценив масштаб беды, дала гарантии безопасности.

На улицах казахстанских городов вовсю бушевали беспорядки. Вызваны они были вроде как двукратным повышением цены на сжиженный газ и последующим недовольством населения. Но мирный протест быстро перерос в горячие боестолкновения между толпой и силовиками. В результате, пока игрался матч, на улицах лилась кровь.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в стране, полностью были отключены интернет и мобильная связь. Аэропорт Алматы был захвачен протестующими, здание администрации города спалили при штурме. Восемь трупов среди полицейских и нацгвардейцев, как гласят официальные данные, более трехсот раненых, но КХЛ не нашла ничего лучшего, чем проводить в такой ситуации матч, пусть и без зрителей.

Решение лиги трудно назвать иначе как неадекватным. Особенно поражает, что в самом же регламенте КХЛ четко прописано, что при подобных ЧП играть запрещено. Но матч состоялся, гости проиграли — 2:3. В сети по этому поводу задаются вопросом: а был ли шанс не проиграть, ведь так и живым можно было из сегодняшнего Казахстана не вернуться?

Что удивляет, так это объяснения лиги, настоявшей проводить встречу. Перед игрой нам рассказывали на официальном сайте КХЛ, что согласие на игру дали представители обоих клубов, и принято оно было после консультаций с органами государственной власти Казахстана. Но вот мы читаем гневный комментарий первого вице-президента «Металлурга» Сергея Ласькова и понимаем, что кто-то тут врет. Верить получается только одной стороне - «Магнитке».

«Спросите у лиги, как дела! Почему был нарушен пункт и при чрезвычайном положении в стране команду с понятно каким психологическим настроем заставили проводить матч, когда все не глухие? На каком основании в лиге двоякое отношение? Кому-то можно переносить матчи с коронавирусом, а основной пункт гласит, что при чрезвычайном положении все матчи должны быть отменены. Кто кому гарантировал безопасное проведение матча? А что же с психологическим настроем игроков?..

Сейчас команда сидит в самолете, и я не знаю, когда мы взлетим. После матча прошло уже очень много времени. «Барыс» со своей стороны сделал сопровождение до аэропорта — к ним вопросов нет. А с психологией игроков что делать? Лиге на все наплевать», — цитировал Ласькова ТАСС в тот момент, когда хоккейный клуб не смог вылететь вовремя из Нур-Султана.

Согласитесь, что есть большая разница в заверениях лиги - «с согласия обоих клубов» и словах руководителя уральской команды - «заставили проводить матч в нарушение регламента». Неплохо бы теперь узнать, чье это творчество, и услышать хоть какие-то комментарии от президента лиги Алексея Морозова. А то он в очередной раз в щекотливой ситуации прячет по-страусиному голову в песок.

Слава богу, что все в итоге с «Магниткой» обошлось, не считая потраченных нервов и испорченного выезда. Главное в нем было одно — вернуться назад в целости и сохранности. «Металлург», хоть и не без приключений, домой прилетел.

Что до «Барыса», то на радость лиги и всех ее участников у казахстанской команды теперь выездная серия. Начинается, кстати, с Магнитогорска, где соперники снова встретятся 9 января. А вот своего куратора «Барыс» потерял. Аскар Мамин, возглавляющий Федерацию хоккея Казахстана с 2008 года, с момента вступления клуба в КХЛ, лишился должности главы правительства. Президент страны отправил его в отставку. Можно предположить, что теперь экс-чиновнику не до хоккея.

Как бы с финансами не стало плохо у зарубежного участника КХЛ. «Крыша» у «Барыса» уехала. Но будем надеяться, что найдут новую.