Гримасы НХЛ – 39 тысяч зрителей и 989, 18 тысяч и ноль болельщиков, а Михеев – уже первая звезда

Такое впечатление, что за океаном невидимая рука омикрона скоро доберется до февраля. НХЛ по крайней мере режет по живому уже в четвертой неделе января. Вчера отменены еще три встречи в Канаде, самая дальняя из которых была назначена на 18 января в Эдмонтоне, где Макдэвид и Драйзайтль намеревались принять Кейна и Флери с их «Чикаго».

Иначе говоря, Гари Беттман и Ко убеждены, что жесточайшие антиковидные ограничения при устройстве массовых мероприятий продлятся в Стране кленового листа минимум до последней декады месяца. Всем теперь очевидно, что именно бабки стали главной и единственной причиной внезапного свертывания в Эдмонтоне и Ред-Дире молодежного чемпионата мира. Равно как исключительно колоссальные финансовые недоимки мирового хоккейного спрута лишили планету шанса лицезреть турнир мечты на пекинской Олимпиаде-2022.

Реально, это уже совсем не шутки: на сегодня из расписания выпали почти сто матчей! Подавляющему большинству из них новые даты не назначены. Учитывая сложности логистики 32 клубов НХЛ, включая пересечение границы, начинаешь сомневаться, что календарь более или менее удастся нагнать в олимпийскую паузу. Тем более что омикрон свирепствует на континенте. Позавчера в США за сутки выявили более миллиона инфицированных новых штаммом – это абсолютный рекорд за всю пандемию!

Тем не менее в штатах дворцы не закрывают. В отличие от северного соседа.

В Миннеаполисе на «Зимней классике» на открытом бейсбольном стадионе почти 39 тысяч человек (38619) наблюдали, как «блюзмены» Тарасенко, Барбашев, Бучневич рвут «Миннесоту» Капризова и Куликова (6:4). А вот в Торонто в тот же день, 1 января, лишь 989 избранных фанатов увидели первый дубль в НХЛ Михеева, который помог хозяевам разгромить «Оттаву» - 6:0.

Сегодня на «Скотиабанк-Арене» и вовсе опустили железный занавес. Только действующие лица воочию наблюдали новые подвиги омича, который доигрался до первой звезды матча с «Эдмонтоном» (4:2). И это при живых Драйзайтле и Меттьюзе, Таваресе и Марнере, Нюландере и Кемпбелле. Капитан гостей, правда, захворал. Макдэвид вслед за десятками коллег угодил в ковид-протокол.

В активе Михеева победный гол в большинстве. Численное преимущество сибиряк использовал и с «Оттавой», а вторую шайбу забросил «сенаторам» в меньшинстве. Восстановившись после перелома большого пальца и победив вирус, Илья стал в «Торонто» истинно мастером на все руки!

- Как мне удалось забить три гола в трех играх после возвращения? Даже не знаю, - скромничает наш герой. – Возможно, удача на моей стороне. Никакой секрет тут не открою. Но для меня важнее этих шайб то, что быстро вошел в ритм. Все ладится – и это здорово!

Главный тренер «Мейпл Лифс» Шелдон Киф не скупится на комплименты:

- Михеев делает нашу команду лучше, в этом нет никаких сомнений. И не только потому, что он сегодня забил. Мы знали это с первого дня, когда он пришел в команду. Он делает состав более глубоким, а команду - более сильной.

Вот только никому неизвестно, когда трибуны «Скотиабанк-Арены» заполнятся, и болельщики, как в «Медисон Сквер Гарден» в отношении Шестеркина и Георгиева, смогут скандировать имя своего фаворита из Западной Сибири.

А сейчас любопытный и важный факт, незамеченный СМИ. Как думаете, сколько матчей проведено в Канаде после рождественского перерыва? Два – и оба в Торонто. В других городах страны зрителей пустили на хоккей последний раз 18 декабря в Виннипеге, когда «Джетс» одолели «Сент-Луис» - 4:2.

Так что, молодежный ЧМ, стартовавший в Эдмонтоне и Ред-Дире 26 декабря, с самого начала выглядел обреченным. Когда кругом полыхает, спастись невозможно никому. В огне брода нет - был в СССР такой мощный фильм с Чуриковой и Кононовым.

Самое удивительное при этом – абсолютное спокойствие по южную сторону границы. В Питтсбурге 18 тысяч счастливчиков (17921) своими глазами сегодня наблюдали невероятное спасение любимых «пингвинов». К концу второго периода они горели во встрече с командой Тарасенко 1:3. Но… Как сказал после победы 5:3 тренер «Пингвинс» Майк Салливан:

- Кросби включил режим монстра. Его гол - это настоящий винтажный Кросби. Он очень хорош внизу. Великолепен при трафике. Силен при игре с шайбой. Когда он так играет, то тащит команду на себе. Сидни устанавливает стандарты, поднимает планку для всех. Ему пытаются соответствовать остальные. Когда капитан и лучший игрок показывает своим примером, какой уровень нужно держать, вся команда чувствует ответственность.

В итоге девятая кряду виктория «Питтсбурга», а у капитана на этом отрезке уже 14 (3+11) очков. Двукратный олимпийский чемпион набрал великолепную форму, но в Китай ему поехать, увы, не суждено. Как и Макдэвиду. Яркой цитатой тренера «Эдмонтона» Дейва Типпетта по поводу отправки на карантин лучшего игрока и завершим заметку:

- От этого с ума можно сойти! Мы играем в разных городах, в которых действуют разные режимы обеспечения безопасности. Мне просто говорят, что у этого игрока положительный тест. Когда команда теряет двух центрфорвардов из четырех, а один из них Коннор Макдэвид, просто руки опускаются…